На экранах новый фильм Авдотьи Смирновой об отцах и детях

27 октября в прокат выходит новая киноработа Дуни Смирновой («Кококо», «История одного назначения», «2 дня»). Сценаристкой фильма вместе с ней выступила писательница Марина Степнова, известная, например, по роману «Женщины Лазаря», а сама идея пришла к режиссеру еще лет пять назад. Название фильма — «Плотник».



В центре внимания — история семьи Осиповых из Ульяновска. В их жизни все на удивление хорошо, но приходит беда: тяжело заболел маленький сын. И чтобы спасти ребенка, на все идет его отец, простой провинциальный плотник. Религиозный подтекст, само собой, прилагается, как и всегда у Дуни: несколько идеализированный, но убедительный образ России — страны, в общем-то, хороших людей, которым почему-то иногда сложно договориться между собой.

