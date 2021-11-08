Пушкинский дом покажет долгожданный архив Набокова, прибывший из Швейцарии

В Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме) 12 ноября откроется выставка «Владимир Набоков. Возвращение». Об этом 8 ноября рассказали на пресс-конференции специалисты Пушкинского дома.



«Это будет выставка-инсталляция, она не будет рассказывать о биографии Владимира Набокова и о членах его семьи, она посвящена конкретному событию — тому, что этот архив приехал в Россию», — сказала заведующая Литературным музеем Пушкинского дома Юлия Веретнова.



Архив Набокова долгие годы хранился в Монтре (Швейцария), и в результате длительных переговоров Международное общество Владимира Набокова передало архив писателя в дар Пушкинскому дому. Коллекция прибыла в Россию в мае 2021 года. На выставке будут представлены мемориальные предметы, документы и личные вещи Владимира Набокова и членов его семьи. Коллекция насчитывает более 10 тысяч предметов, сейчас ее изучают и описывают специалисты института.

