Семейный архив Владимира Набокова готовятся принять в петербургском Пушкинском доме. С мая с наследием писателя обстоятельно знакомятся на таможне, шанс успеть к «Набоковским чтениям» у коллекции не велик.
Как сообщает пресс-служба таможни, 29 июня таможенный контроль, который больше месяца продолжается на Василеостровском посту, близится к финалу. На складе временного хранения заканчивают устанавливать содержимое архива.
Это более 10 тысяч предметов, документов и личных вещей членов семьи Владимира Набокова — жены Веры Евсеевны и сына Дмитрия Владимировича, умершего в Швейцарии девять лет назад. Фотографии, кинопленки, содержащие документальные кадры из жизни писателя, письма и печатные издания хранились в швейцарском Монтре, Международное общество Владимира Набокова (США) подарило их Пушкинскому дому.
Замдиректора института по развитию научно-фондовых подразделений Светлана Николова рассказала, что переговоры о передаче бесценного для русской культуры архива были длительными и сложными.
СЗТУ
По словам начальника Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни Евгения Геращенко, после необходимых формальностей коллекцию выпустят без уплаты таможенных пошлин и налогов. Этот же пост проводил контроль более сотни картин художника Энди Уорхола, которые ещё можно увидеть на выставке в «Севкабель Порту».
Конец июня и начало июля — традиционное время Набокова в Петербурге. Фестиваль проходит с 28 июня по июль, Пушкинский дом ведёт трансляцию заседаний и круглых столов на своём YouTube-канале.