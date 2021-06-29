Семейный архив Владимира Набокова готовятся принять в петербургском Пушкинском доме. С мая с наследием писателя обстоятельно знакомятся на таможне, шанс успеть к «Набоковским чтениям» у коллекции не велик.



Как сообщает пресс-служба таможни, 29 июня таможенный контроль, который больше месяца продолжается на Василеостровском посту, близится к финалу. На складе временного хранения заканчивают устанавливать содержимое архива.