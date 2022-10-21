Валерий Фокин снял фантастику про инопланетян

27 октября в кино стартует «Петрополис». Режиссёром фильма стал Валерий Фокин, который впервые почти за двадцать лет занялся съёмками кино, оставив на время штурвал Александринского театра. Впрочем, «Петрополис», начавший жизнь как повесть сына режиссёра — Кирилла, и на сцене побывал: в 2016 году Валерий Фокин поставил его как спектакль.
По сюжету антрополог Владимир Огнев работает в секретном отделе ООН. Ему поручают особое задание: спрогнозировать реакцию человечества на первый контакт с пришельцами. Постепенно Огнев понимает, что это не просто гипотетический сценарий.
Главного героя играет Антон Шагин, его партнёром в кадре стала Юлия Снигирь.
Конечно, от «Петрополиса» не стоит ждать экшена в духе «Дня независимости»: куда больше он тяготеет к «Солярису» Тарковского и Содерберга или «Прибытию» Дени Вильнева. А сами создатели упоминают в числе вдохновителей сюжета, помимо Станислава Лема, — Филипа Дика и Артура Кларка.
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Федор Дубшан