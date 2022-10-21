Валерий Фокин снял фантастику про инопланетян

27 октября в кино стартует «Петрополис». Режиссёром фильма стал Валерий Фокин, который впервые почти за двадцать лет занялся съёмками кино, оставив на время штурвал Александринского театра. Впрочем, «Петрополис», начавший жизнь как повесть сына режиссёра — Кирилла, и на сцене побывал: в 2016 году Валерий Фокин поставил его как спектакль.



По сюжету антрополог Владимир Огнев работает в секретном отделе ООН. Ему поручают особое задание: спрогнозировать реакцию человечества на первый контакт с пришельцами. Постепенно Огнев понимает, что это не просто гипотетический сценарий.

