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    В «Росфото» впервые с 1995 года покажут работы Бориса Смелова, Марии Снигиревской и Алексея Зеленского

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    Впервые с 1995 года можно увидеть работы Бориса Смелова, Марии Снигиревской и Алексея Зеленского, которые в начале девяностых годов объединились в группу «Пунктум».

    Фото: предоставлено «Росфото»
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    Выставку объединения «Пунктум» в Парадном корпусе «Росфото» составят больше ста оригинальных бромсеребряных авторских отпечатков, сделанных с 1990 по 1998 год. Зрителю обещают погружение в атмосферу эпохи перемен и знакомство с созданными тогда образцами фотоискусства, которые сегодня считаются классическими. Выставка продолжает серию проектов «Росфото» «Открытая коллекция».

    В начале девяностых годов Борис Смелов, Мария Снигиревская и Алексей Зеленский объединились в группу «Пунктум». Название отсылало к книге французского философа Ролана Барта Camera Lucida и означало, что фотография, показывая небольшую деталь, может вызвать в зрителе глубокое переживание. В «Росфото» отмечают, что Смелов, Снигиревская и Зеленский старались «уловить ускользающую красоту момента». Фотографий, эксплуатирующих внимание к деталям и кадрирование, много в современных соцсетях, так что для активных пользователей работы «Пунктума» могут быть интересны как мастер-класс.

    Творчество «Пунктума» пришлось на переломный исторический момент — в «лихие девяностые» вообще появилось много оригинальных, свежих арт-проектов. В «Росфото» полагают, что опыт позапрошлого десятилетия может пригодиться при нынешнем «переходе в новую реальность». Организаторы проекта также напоминают о выставке Бориса Смелова, которая проходила в 2009 году в Эрмитаже, и уточняют, что работы именно «Пунктума» как группы вы сможете увидеть впервые с 1995 года.

    Выставка «Пунктум. Петербургская фотография 1990-х годов: Борис Смелов, Мария Снигиревская, Алексей Зеленский» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса «Росфото» с 26 октября по 27 ноября 2022.

    12+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено «Росфото»

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