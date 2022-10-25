Безруков-пират и музейная «профориентация»: большой гид для школьников по осенним каникулам

Фото: Ольга Урванцева Поделиться Поделиться





С 28 октября по 6 ноября у школьников Петербурга каникулы. «Фонтанка» проштудировала афиши театров, музеев и библиотек и рассказывает, где искать интересные события для детей самого разного возраста. Некоторые развлечения помогут выдохнуть и взрослым, став отличным вариантом для семейного отдыха.

В музеях

Фестиваль «Детские дни» — самое масштабное «детское» событие осеннего Петербурга. Его программа делится на три части. Основная — игра-путешествие по маршрутным листам, которая проходит в 10 музеях без привязки к конкретному дню. Параллельная — игровые занятия, экскурсии и прогулки, интерактивные выставки и мастер-классы, подготовленные 30 музеями на определённые числа. А еще есть спецпрограмма: в ней — интерактивная выставка и проект для подростков «Прогульщики» в Мастерской Аникушина. На занятиях в творческой лаборатории участники будут исследовать город и свои ощущения, рисовать звуковые карты, делать слепки с поверхностей, фотографировать и изучать найденные предметы, гуляя в сопровождении художницы Ани Мартыненко. В результате сформированная «прогульщиками» «коллекция впечатлений» превратится в буклет с маршрутом по Петроградской стороне — он будет доступен всем посетителям новой выставки в Мастерской Аникушина, которая откроется в конце декабря.



Бесплатные маршрутные листы в музеях, как правило, выдаются по запросу на кассах или при входе в любое время в фестивальные дни. На всякий случай лучше взять свои ручки и карандаши, ведь на бумагах наверняка придётся что-нибудь отмечать и выделять главное, чтобы ответить на вопросы и выстроить логические цепочки. Задания в музеях — участниках проекта абсолютно разные: например, просканировать QR-код, чтобы прочитать дополнительную информацию, найти в зале музыкальный инструмент определённого вида и поиграть на нём, приложить к уху ракушку, закрыть глаза и послушать море. Смотреть подробности и скачивать карты с заданиями удобнее всего на сайте проекта. Всё бесплатно.

Фото: Елена Игнатьева Поделиться Поделиться





«Моя коллекция» — тема «прогулочной» части фестиваля этого года. Речь тут в первую очередь о собирательстве не предметов искусства или других вещей, а знаний, впечатлений и эмоций. Музеи-участники обыгрывают тему по-разному и рассчитывают на посетителей разных возрастов — от дошкольного до старшего школьного.

В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова дети 7–10 лет на встречах 26, 28 октября и 2 ноября познакомятся с коллекциями почтовых марок на тему космоса и морских раковин, увидят собрания необычных спичечных коробков, моделей машинок. Все вещи библиотеке предоставил председатель Общества коллекционеров Александр Страхов.

Фото: Наталья Булкина Поделиться Поделиться





Разночинный Петербург заинтересует старинными дворовыми играми и знакомством с животными и растениями, которые, с одной стороны, сосуществуют с нами в большом городе, с другой — прячутся от любопытных глаз. О существах, которые помогали людям «во все времена» и до сих пор это делают, участникам расскажут на квесте-прогулке «Вот компания какая… Звериная коллекция в Семенцах». Эта программа наиболее интересна детям до 8 лет.



Если вдруг мест на прогулочный квест всем не хватит, расстраиваться не стоит: можно пойти в Музей-квартиру Елизаровых — там тоже подскажут, где искать животных на Петроградской стороне. На экскурсии участники встретятся со «спрятавшимися» в старой квартире совами и бабочками, услышат звуки столетней давности, а заодно увидят устройства, которые когда-то были в новинку: лифт, телефон, электрические лампы, печатную машинку.



Для подростков в «Детские дни» игры — профориентационные. Например, в Центре Михаила Шемякина пришедшим объяснят, как в принципе формируются музейные коллекции, и предложат «поиграть в куратора». Программа существует в двух вариантах: для тех, кому с 9 до 12 лет и с 12 до 14.

Учащимся средней школы стоит обратить внимание на интерактив в Литературном музее Пушкинского дома. Его сотрудники предложат задуматься о том, что писатели — «тоже люди», и часто совсем не такие, как изображается в учебниках. Отталкиваясь от коллекции портретов, ведущие помогут задуматься о том, что описания облика классиков в дневниках современников и на картинах могут сильно разниться, а Лев Толстой тоже когда-то был молод и не носил бороду. В Пушкинский дом в обычные дни попасть не так просто, так что «Детские дни» — отличный повод всё же там побывать.



Активности «Детских дней», связанные не просто с прохождением маршрутных листов, а с интерактивом, обычно происходят в группах, а потому привязаны к датам. Именно поэтому оганизаторы проекта просят записываться заранее по телефонам, указанным в каждом разделе на сайте.



Театры и пространства «за сценой»

Театры от музеев не отстают: одни выпускают новинки, другие временно разбавляют «взрослый» репертуар спектаклями для детей.

Фото: ДК «Выборгский» Поделиться Поделиться





ДК «Выборгский» — та площадка, которая как раз сейчас принимает гастролирующих коллег: Московский губернский театр привёз на сцену «Остров сокровищ» (6+) по произведению Льюиса Стивенсона. У пиратских приключений в далеких морях неплохой актёрский состав: например, одноногого разбойника Джона Сильвера играет Сергей Безруков. Отплытие в мир романа назначено на 12:00 29 октября.



Не такая известная, но ничуть не менее фантастическая история 4 ноября в 12:30, 15:30 и 18:00 будет разыграна в Karlsson Haus: «Зверский детектив» — почти Агата Кристи для детей от 6 лет. Приключения расследовательского лесного агентства придумала и записала Анна Старобинец, автор романа «Лисьи броды» (18+). В спектакль «Зверский детектив» превратила Екатерина Ложкина-Белевич.

Оперу «Великан» (3+) в будущем знаменитейший Серёжа Прокофьев придумал и написал, когда ему было всего девять лет. При первом исполнении в силу возраста автора присутствовали только родные, но сейчас историю про злобное чудовище, решившее захватить в плен самую красивую девочку сказочного королевства, ради забавы и для детей часто исполняют театры, репертуар которых во многом держится на шедеврах взрослого Сергея Прокофьева. В дни осенних каникул в этом году к «Великану» обращаются в Михайловском театре. Наивный, но оттого не менее забавный сюжет на сцене будет разыгран 30 октября в 11:00 и 13:00.

В этот же день, 30 октября, в 16:00 Большой театр кукол открывает двери в закулисье: актеры покажут, что происходит за сценой и как управлять марионетками. Желательно, чтобы ребёнку было не меньше шести лет, иначе некоторые темы во время экскурсии всё же могут показаться не совсем понятными.



Кстати, 29 и 30 октября на малой сцене БТК — новинка. Спектакль «Тетрадь мщения» (10+) — грустная история об учителе, которого травили в детстве, а потом он вырос и сам стал учителем. Главную и единственную роль человека, который ненавидит детей, играет актер театра и кино Игорь Головин, работавший в легендарном и уже не существующем театре «Фарсы» под руководством Виктора Крамера. Режиссёр постановки — Юлия Каландаришвили.



К осенним каникулам подготовились даже театры, в репертуаре которых детские постановки бывают далеко не каждый день. Так, «Мастерская» предлагает 5 ноября в 14:00 взглянуть на «Малыша и Карлсона» (6+), а 6 ноября в 17:00 — погрузиться в мир «Волшебника Изумрудного города» (12+).

Фото: Тамара Жаворонкова Поделиться Поделиться





На Камерной сцене Театра имени Ленсовета продолжаются показы недавней премьеры «Маршак-Маршак» (6+). Режиссёр Мария Романова собрала в одном действии пять спектаклей-стихов поэта. «Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый», «Пудель», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке» распределены между актёрами, и герои постоянно взаимодействуют друг с другом, рождая новую, очень нравящуюся детям реальность.



Расширить горизонты

Каникулы могут стать временем ненавязчивого образования, что намного привлекательнее зубрёжки во время и после уроков.

В десятках точек по всему городу — библиотеках, лекториях, в вузах — как раз 30 октября начиная с полудня будет проходить «Географический диктант» (12+). В акции Русского географического общества участвуют желающие по всей стране и за рубежом. Среди заданий — вопросы не только по географии, но и по культуре — литературе и истории, и есть вероятность, что некоторые детали школьники, которые каждый день изучают связанные предметы, помнят лучше, чем многие взрослые. До 14:00 10 ноября по московскому времени возможно попробовать свои силы даже не выходя из дома и написать онлайн-версию диктанта.

Фото: dictant.rgo.ru Поделиться Поделиться





К слову, настроиться на нужный лад за день до «проверки», быть может, получится на «Тревел фесте» (16+) в информационно-досуговом центре «М-86». Экскурсоводы и путешественники поделятся своим опытом поездок и приключений в самых разных условиях. Для входа нужна регистрация.



В расписании событий в Филармонии тоже не обошлось без событий для общего развития школьников. В первое воскресенье каникул, 30 октября, в Малом зале пройдёт концерт «Что такое музыка, откуда она берётся и почему она такая разная» (6+). Найти ответы помогут ведущий, ансамбль скрипачей «Рапсодия» под руководством Элины Друх и другие приглашённые музыканты.



Ну а у тех, кто постарше, есть возможность использовать накопленный опыт и реализовать собственный музейный проект: «Манеж» с 29 октября до 5 ноября проводит вторую бесплатную школу арт-медитации для подростков от 14 до 19 лет. На занятиях студенты не только узнают теорию модного направления, но и выстроят собственные маршруты по музею и проведут их для небольших групп. Чтобы стать участником проекта, нужно пройти отбор, заполнив анкету до 23:00 26 октября.

Подготовила Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

