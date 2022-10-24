В БТК покажут спектакль об учителе, который ненавидит детей

29 и 30 октября на Малой сцене Большого театра кукол «Театральный проект 27» («Сочинение про Джобса», «Лис PEACE», «Жирная Люба») представит свой новый спектакль «Тетрадь мщения».
Спектакль «Жирная Люба» по повести Олега Липовецкого был посвящен школьному буллингу. В своей новой работе режиссер Юлия Каландаришвили продолжает эту тему, но придаёт ей новый ракурс. В школе травят не только детей, но и учителей.
Сюжет спектакля как будто бы прост. Это история о ребенке, которого травили в детстве, он вырос, стал учителем — а его продолжили травить. Накопив обиды и выйдя на пенсию, он начинает мстить.
Но это спектакль не только об инфантильном взрослом, но и о смысле и сложности профессии учителя, наверное, одной из самых уязвимых в мире. Слоган спектакля «Учитель — тоже человек».
«В истории нашего учителя очень ценно то, что мы раскрываем его мысли, чувства и видим мотивации его действий. Говорим о том, что он чувствует, а не должен делать. Мы часто слышим о том, каким должен быть учитель, чем он должен владеть, какие у него есть инструменты, но учитель — это не только профессия, учитель — это живой человек. Так же как и ученик — это в первую очередь растущий человек, которому надо помочь вырасти. В процессе обучения, увы, очень мало возможности изучить не образовательный предмет, а человека, который ему обучает, и человека, который его изучает. Школа часто ограничивает возможность более близкого знакомства. Удивительно, что дети чаще всего не осознают, что у учителя есть жизнь вне стен школы, а учителям не до того, чем живут их ученики помимо учёбы», — говорит о своем спектакле режиссер Юлия Каландаришвили.
Главную и единственную роль в спектакле играет актер театра и кино Игорь Головин, актер легендарного театра «Фарсы», существовавшего в Петербурге с 1992 по 2007 год под руководством Виктора Крамера.
Юлия Каландаришвили — режиссер, специализирующаяся на работе с детским зрителем, номинант «Золотой маски» и премии «Арлекин», автор спектаклей «Лиса PEACE», «Жирная Люба», «Краш в сердце» и «Цацики идет в школу».
10+
Полина Никитина