В БТК покажут спектакль об учителе, который ненавидит детей

29 и 30 октября на Малой сцене Большого театра кукол «Театральный проект 27» («Сочинение про Джобса», «Лис PEACE», «Жирная Люба») представит свой новый спектакль «Тетрадь мщения».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Спектакль «Жирная Люба» по повести Олега Липовецкого был посвящен школьному буллингу. В своей новой работе режиссер Юлия Каландаришвили продолжает эту тему, но придаёт ей новый ракурс. В школе травят не только детей, но и учителей.

Сюжет спектакля как будто бы прост. Это история о ребенке, которого травили в детстве, он вырос, стал учителем — а его продолжили травить. Накопив обиды и выйдя на пенсию, он начинает мстить.



Но это спектакль не только об инфантильном взрослом, но и о смысле и сложности профессии учителя, наверное, одной из самых уязвимых в мире. Слоган спектакля «Учитель — тоже человек».

«В истории нашего учителя очень ценно то, что мы раскрываем его мысли, чувства и видим мотивации его действий. Говорим о том, что он чувствует, а не должен делать. Мы часто слышим о том, каким должен быть учитель, чем он должен владеть, какие у него есть инструменты, но учитель — это не только профессия, учитель — это живой человек. Так же как и ученик — это в первую очередь растущий человек, которому надо помочь вырасти. В процессе обучения, увы, очень мало возможности изучить не образовательный предмет, а человека, который ему обучает, и человека, который его изучает. Школа часто ограничивает возможность более близкого знакомства. Удивительно, что дети чаще всего не осознают, что у учителя есть жизнь вне стен школы, а учителям не до того, чем живут их ученики помимо учёбы», — говорит о своем спектакле режиссер Юлия Каландаришвили.

Главную и единственную роль в спектакле играет актер театра и кино Игорь Головин, актер легендарного театра «Фарсы», существовавшего в Петербурге с 1992 по 2007 год под руководством Виктора Крамера.

Юлия Каландаришвили — режиссер, специализирующаяся на работе с детским зрителем, номинант «Золотой маски» и премии «Арлекин», автор спектаклей «Лиса PEACE», «Жирная Люба», «Краш в сердце» и «Цацики идет в школу». 10+

Полина Никитина

