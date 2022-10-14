Театр Ленсовета выпускает спектакль по стихам Маршака для детей

23 и 30 октября состоятся премьерные показы спектакля «Маршак — Маршак» в Театре Ленсовета. Режиссер Мария Романова ставит спектакль как сказки Самуила Маршака для малышей в одном действии. (6+)
Спектакль построен следующим образом: пять сказок-стихотворений Маршака разложены на троих актеров (Анна Гольдфельд, Маргарита Иванова, Дмитрий Хасанов). Актеры смогут попробовать себя и в жанре клоунады, и наблюдений за животными. Центральное место в постановке занимает сам текст Маршака, который звучит в спектакле в исполнении народного артиста России Сергея Мигицко.
«Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый», «Пудель», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке» — такой добрый, такой игровой, такой детский, такой взрослый, полный юмора, иронии и даже сарказма дорогой и любимый Маршак, на котором мы выросли, растили наших малышей. Эти ритмы и стихи ласковой игрой знакомят маленького человека, вступающего в жизнь, со сложным и разнообразным миром», — рассказывает о своем замысле режиссер Мария Романова.
Художник постановки — заслуженный деятель искусств России Мария Брянцева, а художник по свету — Андрей Лебедь.
Театр Ленсовета на протяжении своей истории активно работал с детским зрителем. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в постановке Норы Райхштейн прожил 53 сезона. Многие зрители наверняка помнят волшебную сказку «Снежная королева» в постановке Норы Райхштейн (в прошлом сезоне спектакль вернулся в афишу в постановке Евгении Богинской), спектакль Игоря Владимирова «Трубадур и его друзья» с молодыми Михаилом Боярским и Ларисой Луппиан в ролях Трубадура и Принцессы, спектакль Владислава Пази «Братец Кролик на Диком Западе». Сама Мария Романова сейчас в Театре Ленсовета в основном специализируется как раз на работе с детьми. Она поставила спектакли «Странствия Нильса», «Птицы» «Библейская история».
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Никитина Полина