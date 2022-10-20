Семён Альтов напомнит, что смех помогает выжить

С программой «Мир уцелел, потому что смеялся» сатирик-классик Семён Альтов выступал в Петербурге в 2021 году. Тогда казалось, что жизнь точно налаживается, коронавирусные последствия постепенно сходят на нет, и уже совсем скоро всё будет «как раньше». Спустя год, за который жизнь успела сделать кульбит, который никто, кажется, не мог себе даже представить, Альтов возвращается на сцену Театра комедии им. Акимова , чтобы снова акцентировать внимание на том, что хорошее в мире ещё осталось. О том, что счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету, он напомнит вечером 28 октября.

Главная идея концерта, соединившего в себе шутки, воспоминания и размышления о жизни, в том, что смешное помогает людям держаться, даже когда всё идёт наперекосяк. Комедии настоящие и придуманные, а порой чёрный юмор, спасительны, и были такими всегда. Шутки и сатира словно бы «подсвечивают» ситуацию с новых сторон и волшебным образом помогают разорвать круг страха и плохих мыслей.



Альтов выходит на сцену уже больше 40 лет, мастерски чувствует настрой зала, умеет «говорить между строк» и любит удивлять публику. По его мнению, сатира в целом существует не только для смеха как такового, но и для передачи глубоких идей.

