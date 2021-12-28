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Семен Альтов расскажет, как смех спасал мир, накануне Нового года

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Во Дворце искусств Ленинградской области за несколько часов до Нового года писатель-сатирик Семён Альтов выступит с программой «Мир уцелел, потому что смеялся» (6+).

Фото: скриншот с сайта altov.ru
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В период локдауна сатирик не раз повторял, что в тяжёлые пандемийные времена юмор может быть любым — «чёрным, серым, коричневым», ведь главное, чтобы он отключал от ненужных мыслей. Для артиста, как и для многих, уходящие месяцы оказались не самыми лёгкими: его сын попал в реанимацию после серьёзной аварии на «Скандинавии». Но на хорошее Альтов поможет настроиться, прочитав классические монологи.

На сцену сатирик выходит уже больше 40 лет. Как сказал он в интервью «Фонтанке», за столь «долгие годы» сформировался свой взгляд: сатира нужна не только для смеха как такового, но и для того, чтобы публике что-то сказать.

Начало вечера «Мир уцелел, потому что смеялся» — в 18.00. Стоит помнить о том, что без QR-кода в зал не попасть, а ещё соблюсти «новогодний дресс-код». Последнее правило можно обыграть как угодно.

Фото: скриншот с сайта altov.ru

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