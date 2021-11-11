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«Организм молодой, выкарабкивается». Сына сатирика Альтова перевели из реанимации в общую палату

Сын Альтова после ДТП под Петербургом пошел на поправку

Петербургского бизнесмена Павла Альтова, пострадавшего в ДТП, перевели из реанимации в общую палату. Об этом 11 ноября рассказал «Фонтанке» его отец, писатель-сатирик Семен Альтов.

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«Он выкарабкивается, готов говорить по телефону. Организм молодой, сильный, думаю, все будет хорошо. Спасибо клинике и врачам, которые возвращают нам сына», – поделился он.

Авария произошла около 11 часов утра 8 ноября на 162-м километре автодороги «Скандинавия». Как уточнили в ГУ МВД, мужчина на автомобиле «Порше» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. Машину, судя по фото очевидцев, буквально разорвало на части. Павел Альтов получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Павел Альтов — гендиректор завода «Измерон». Ранее предприятие входило в структуры холдинга «Форум», который принадлежал арестованному по делу о создании преступного сообщества для хищений при реконструкции объектов ФСО Дмитрию Михальченко. Затем «Измерон» перешел к холдингу «Бронка Групп», первым заместителем гендиректора которого является Альтов.

В 2019 году люксовая Porsche Panamera, принадлежащая «Измерону», стала лидером среди нарушителей скоростных ограничений на ЗСД. Она разогналась до 227 км/ч. Альтов от общения с прессой воздержался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Щуплый Шульц
... выкарабкается, чтобы в следующий раз прихватить с собой ни в чем неповинных людей...
Profi4Fun
Семен Теодорович, держитесь! Все будет хорошо, Паша справится.
ДуремарСПб.
Закрыл пачку штрафов,выкарабкается поедет за новой.
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