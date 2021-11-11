«Организм молодой, выкарабкивается». Сына сатирика Альтова перевели из реанимации в общую палату

«Он выкарабкивается, готов говорить по телефону. Организм молодой, сильный, думаю, все будет хорошо. Спасибо клинике и врачам, которые возвращают нам сына», – поделился он.



Авария произошла около 11 часов утра 8 ноября на 162-м километре автодороги «Скандинавия». Как уточнили в ГУ МВД, мужчина на автомобиле «Порше» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. Машину, судя по фото очевидцев, буквально разорвало на части. Павел Альтов получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.