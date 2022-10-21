    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, южн

    759мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.43eur61.57

    В кино — фильм «Велга» по рассказу Бунина. В главной роли — дочь Сергея Бодрова-младшего

    4126
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    27 октября на экранах «Велга» — полнометражный дебют Анастасии Нечаевой, дочери знаменитого режиссера Леонида Нечаева («Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку»). Режиссер рассказала, что посвятила фильм родителям и сестре.

    За основу взят одноименный рассказ Ивана Бунина о безответной любви девушки Велги. Только у Бунина это легенда о давних временах, а режиссер переместила действие в наши дни, в рыбацкий поселок на берегу северного моря. И вдобавок в фильме к любовной трагедии добавился мотив миграции молодых людей из своих деревень в большие города.

    Велгу играет актриса Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. Кроме того, в фильме заняты такие опытные артисты, как Сергей Шакуров и Алексей Гуськов.

    В августе этого года фильм принял участие в российском кинофестивале «Окно в Европу».

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close