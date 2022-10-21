В кино — фильм «Велга» по рассказу Бунина. В главной роли — дочь Сергея Бодрова-младшего

За основу взят одноименный рассказ Ивана Бунина о безответной любви девушки Велги. Только у Бунина это легенда о давних временах, а режиссер переместила действие в наши дни, в рыбацкий поселок на берегу северного моря. И вдобавок в фильме к любовной трагедии добавился мотив миграции молодых людей из своих деревень в большие города.

27 октября на экранах «Велга» — полнометражный дебют Анастасии Нечаевой, дочери знаменитого режиссера Леонида Нечаева («Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку»). Режиссер рассказала, что посвятила фильм родителям и сестре.

Велгу играет актриса Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. Кроме того, в фильме заняты такие опытные артисты, как Сергей Шакуров и Алексей Гуськов.



В августе этого года фильм принял участие в российском кинофестивале «Окно в Европу».



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Федор Дубшан

