Эрмитаж предлагает погрузиться в египтоманию в честь 200-летия расшифровки иероглифов

На выставке «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном» в парадных залах Зимнего дворца вы увидите более семисот экспонатов, связанных с некогда модным «египетским стилем». Выставку анонсируют как одну из ключевых для Эрмитажа прямо сейчас.

Фото: hermitagemuseum.org/ Поделиться Поделиться





Проект, задуманный в Эрмитаже, приурочен к двухсотлетию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном. Вы увидите научные труды учёного и артефакты, связанные с открытием, среди которых древнеегипетские памятники и копии надписей знаменитого Розеттского камня, созданные в начале XIX века. Также вас ждёт путешествие по модному «египетскому стилю»: вы увидите скульптуру и живопись, мебель, костюмы, камнерезное и ювелирное искусство. Вещи из собрания Эрмитажа дополнят экспонаты из шестнадцати учреждений культуры.



Проект, посвящённый египтомании, отчасти продолжает линию, намеченную масштабной помпейской выставкой, которая проходила в Манеже Малого Эрмитажа в 2019 году. Раскопки под Неаполем так же породили моду на «помпеянский» стиль, как и открытия в области египтологии способствовали моде на Египет. Шампольон расшифровал текст на Розеттском камне (на стеле, которая хранится в Британском музее, одни и те же слова нанесены египетскими иероглифами, скорописью и на древнегреческом языке) в 1822 году. Незадолго до открытия в европейских коллекциях осели древнеегипетские артефакты, захваченные в ходе военных походов, в том числе Наполеона Бонапарта (сторонником которого был и Шампольон).



Также в конце XVIII века — первой половине XIX века в Европе процветал романтизм, который культивировал тягу к экзотическим древностям, абстрактному Востоку и прочим колониальным радостям. Все это вместе с искренним рвением Шампольона и его интересом к Египту породило настоящую египтоманию: увлечение египетской эстетикой в самых разных сферах, от архитектуры до костюма. Сегодня артефакты той эпохи выглядят этически неоднозначно, хотя фантазии на египетскую тему, несомненно, радуют глаз. Посмотрим, с какой интонацией расскажет о них Эрмитаж.



Выставка «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольоном» пройдёт с 28 октября 2022 года по 9 апреля 2023-го в парадных залах Невской анфилады Зимнего дворца.

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Анастасия Семенович

