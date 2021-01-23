«Фонтанка» в режиме онлайн встречала Алексея Навального во Внуково — и не встретила. Зато посмотрела вблизи, что из себя представляет возвращение оппозиционного политика. События дня, связанные с прибытием «берлинского пациента», — в трансляции «Фонтанки». Финал был понятен изначально, всех интересовало — как именно. Пока принятого у паспортного контроля Навального судили прямо в отделе московской полиции под фото Ягоды (и дали 30 суток на подумать в изоляторе), тот опубликовал новое расследование — в фильме на ютубе рассказал про дворцовый комплекс с виноградниками, ледовым дворцом, шестом и комнатой для грязи. Владение по мнению расследователей ведёт к президенту.

Фото: скриншот YouTube.com

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин не имеет к этому интерьерному убожеству «никакого отношения», «все это вранье». Но соавтор книги Хатчинса «Путин» Александр Коробко в интервью телеканалу «Царьград» признал факт существования дворца и даже то, что формально он мог принадлежать президенту, — мол, хоромы ему подарили какие-то олигархи, а он наверняка морщился.

Решения власти по Навальному — это не страх, а разум, а умереть «политик номер два» в России может и в тюрьме, но за этим точно не будет стоять действующая власть, уверен прокремлевский политолог Сергей Марков.

Фото: Скриншот YouTube.com

— Суд на территории отдела полиции в Химках — хорошее ноу-хау, которое показывает смелость системы?

— Неожиданностью это нельзя назвать. Это было сделано под общественным давлением. Есть несколько типов давления на российские власти. Первое — это очень маленькая, но очень агрессивная группа, которая требует дать зелёную дорогу Навальному... Но большинство россиян испытывают недоумение: «Что это за постоянное и слишком мягкое отношение к Навальному, которого постоянно уводят из-под действия российского закона?» «Почему это Навальный является неприкасаемым?» — это спрашивают миллионы людей на встречах с депутатами, с членами Общественной палаты. Невиданное дело! Он один раз был под условным наказанием. Потом снова попал под наказание, и снова условное. Под наказанием он постоянно путешествует за границей, отдыхает, лечится, как после обливания зелёнкой. Где закон? Почему он не применяется в полной мере в отношении Навального? Это второй тип давления, к которому всё больше склонна прислушиваться российская власть... Ну и третье давление — извне. Откровенное, наглое и беспрецедентное. И российская власть оказалась перед выбором. Что важнее? Российский закон или требования иностранных политиков, которые не скрывают своей враждебности по отношению к России? Чем более они враждебны к России, тем больше они поддерживают Навального. В этих условиях понятно, что если российский закон менее важен, чем давление извне, то тогда просто эта власть посыпалась бы. Ей отказали бы в поддержке миллионы людей.

Хоть Северянина цитируй: «Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб!»

Но в Кремле не опасаются массовых выступлений из-за Навального. «Особого внимания Путина не требуется», — заявил Песков. Тут-то по всей стране и начались неприятности у глав штабов ФБК, студенты получили предупреждение: от митинга до отчисления — один шаг (особенно в СПбГУ). Разъяснили последствия участия в протестах и школьникам, и даже родителям детсадовцев: не ходите, дети, за Навального гулять. Но это же не Сам велел — на местах в ответ на стремительную «навальнизацию» опять перестарались: «Воздействие на психику ребёнка и непредсказуемые последствия в жизни настигнут несовершеннолетних участников несогласованных акций». Так считают те, кто в четверг предупреждал родителей Петербурга об опасности протеста. «Фонтанка» задала ряду экспертов вопрос, почему власть проигрывает в общении с молодежью. И они честно ответили. «Есть ошибки, которые не поздно исправить. Но всем пофиг». Власть выбрала неудачную тональность для призывов не ходить на акции в поддержку Навального. Эксперты объяснили почему. Есть очень интересные ответы, читайте.

На фоне всего всего этого события в Петербурге напоминают болотное затишье. Появление новых вице-губернаторов в Смольном если и вызвало волнения, то внутри его стен и плюс-минус рядом. А на муниципальном уровне — такое: депутатов МО «Смольнинского» привезли заседать в полицию. Накануне в 76-е отделение полиции прокатилась львиная доля депутатского состава МО «Смольнинское». Всем раздали протоколы за нарушение «антиковидных» мер за то, что они собрались на заседание. Аналогичные можно выдавать и чиновникам Смольного, и много еще кому, шутят теперь муниципалы.



Фото: депутаты МО «Смольнинское» Фото: депутаты МО «Смольнинское» Фото: депутаты МО «Смольнинское»

Владельцы «Красного треугольника» не сходятся в вопросе его будущего. Централизованный редевелопмент территорий завода запустить не удалось. Собственники, в том числе город, исключают свои объекты из оказавшейся бесперспективной зоны комплексного развития. «Фонтанка» рассказывает, что сейчас из себя представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится. Наступление морозов традиционно добавило в коммунальную жизнь петербуржцев спецэффектов — по большей части в виде остывающих батарей и локальной Венеции на улицах. Повелители городских труб говорят, что надо радоваться. Ведь и это количество — прорыв.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Пока чиновники грезят цифровой трансформацией здравоохранения, на вакцинацию в Петербурге горожане с трудом пробиваются через регистратуры поликлиник. Но нашлись инициативные — и решили это исправить. И без копейки из бюджета создали незатейливые приблуды, которые могут реально помочь, и выложили в сеть. Один — студент, второй — программист.

А пока растет количество желающих уколоться, Минздрав гордо сообщил всему миру: российскую вакцину теперь можно хранить при обычных температурах. «Фонтанка» выяснила, что слова министра Михаила Мурашко — маркетинговый ход, а не реальная победа над капризами препарата.

«Начало выпуска «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», — заявил Мурашко 21 января. Он умолчал, что новая версия вакцины получилась скоропортящейся — настолько, что её развозка по регионам практически невозможна.

Только за два минувших месяца в Петербурге закуплено лекарств на 565 млн рублей — для лечения амбулаторных больных коронавирусом. Мы публикуем карту городских поликлиник, которые участвовали в гонке, и рассказываем, что есть в их закромах.

«Фонтанка» изучила финансовую документацию Госпиталя для ветеранов войн за 2019–2020 годы. Из двух тысяч сотрудников 52 регулярно получали необъяснимо высокие премии. Среди привилегированных мы нашли «мертвые души» и даже поговорили с ними. Но в комментариях нам пишут: такое — чуть ли не в каждой больнице при распределении доходов от платных услуг.

Фото: Фонтанка.ру

Сервис доставки «2 Берега» сворачивает сети пиццерий Ollis и ресторанов «Две Палочки», которые ранее выкупил у конкурентов. Пандемия сделала точки нерентабельными. Бывшим франчайзи предложили подработать доставщиками.

Как живут креативные пространства — центры притяжения музыкантов, художников и любителей провести время в модных местах? Весной 2020 года резиденты съехали из «Голицын Лофта» на набережной Фонтанки, практически одновременно город лишился «Ткачей» на набережной Обводного. «Фонтанка» присмотрелась к работающим арт-кластерам, преобразившим бывшие помещения фабрик и заводов, и рассказывает, что ждёт посетителей каждого из пространств, которые теперь определяют эту сторону нового Петербурга.

На этой неделе студия «Триикс медиа» завершает съёмки четырехсерийного фильма по сюжету писателя Андрея Константинова. Сценарий истории уже был опубликован на «Фонтанке», теперь же наш корреспондент провел день на съёмочной площадке вместе с актёрами.



Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа»