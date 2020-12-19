Лучшее на «Фонтанке» за неделю: «Иметь*** «Зенит» — нехорошо», зачем ждать, пока весь Петербург переболеет ковидом и почему у вас нет морозилок на минус 25

Фото: Сергей Михайличенко /«Фонтанка.ру»/архив

16 декабря. Когда хочешь поиметь целый город, то большой брат может поиметь тебя

Совершенно дикий сюжет принес нам футбольный декабрь и Федор Погорелов. Казалось бы, после видео Артема Дзюбы сложно удивить. Но главному редактору газеты «Советский спорт» Николаю Яременко это удалось.

Тут важно уточнить два обстоятельства. Увы, за последние годы пространство спортивной журналистики а) предельно сузилось, как пресловутая шагреневая кожа; б) предельно маргинализировалось. Себя хвалить не будем, но интересных текстов о спорте на русском языке 10 лет назад было много. Сейчас — не очень. Газета «Советский спорт» уверенно прошла путь деградации вместе с рынком. Последние годы на дно ее уверенно ведет Яременко. В Москве про него говорят много гадостей.



Призыв «Иметь (***) «Зенит», иметь (***) ваш Питер» — творчески переосмысленный петербургский заряд «Вперед, «Зенит», вперед за Питер». Впервые в этой футболке Яременко появился в октябре на зум-презентации нового главного тренера «Динамо». Тогда в Петербурге пошуршали на эту тему, но особого федерального шума не вышло. В этот раз в Петербурге все же возмутились. Ну, высказывание действительно спорное.

Представители газеты «Петербургский дневник» дозвонились до Яременко, и тот заявил: «На этом фото не я. На матче «Зенит» — «Динамо» я был, но в другой футболке... ». Фэйк, мол, и зачем этот чел сделал такое. Ему никто не сказал: Николай, остановитесь. Ну потому что есть и фото, и видео с камер, которых на стадионе — сотни. и все — пишут.

Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру»

14 декабря. Автор исследования про миллион переболевших в Петербурге: Особого шведского пути нет

У вас, скорее всего, нет антител, если вы курите, часто моете руки и живете на севере Петербурга. Все исправит вакцина. Что выяснили авторы самого масштабного коронавирусного сероопроса в Петербурге.



Ученые Европейского университета заявили, что миллион петербуржцев уже переболели коронавирусом и большинство из них теперь с антителами. Но в официальной статистике выздоровевших — в 10 раз меньше. Как так получилось и что значит это открытие, «Фонтанка» расспросила у одного из авторов исследования Антона Барчука.

— Один миллион переболевших в Петербурге. Это много или мало? Какие выводы можно сделать из вашей работы?

— Главный — большинство жителей Петербурга еще не переболели.



Фото: из личного архива Антона Барчука

А тут еще такое: 17 декабря. «И хочется, но не колется»

Почему обещанная властями прививочная кампания в самом плохом по эпидпоказателям городе страны может затянуться на семь лет, если срочно не набрать темп?

15 декабря. «Обойти всех за день всё равно нереально». Рассказы из «красных» зон Петербурга Суточная госпитализация тяжело больной родственницы, пациенты в коридорах и коронавирусные очереди в поликлиниках. А также впервые — рассказ врача, до которого все пытаются дозвониться, а он не успевает даже поесть.



Какая обстановка складывается в больницах и поликлиниках Петербурга на фоне 96% занятых коек и «стабилизации ситуации» с коронавирусом, объявленной Роспотребнадзором? Новая серия впечатлений читателей «Фонтанки» из ковидной реальности. С каждой новой публикацией истории в рубрике становятся всё более драматичными. Но цели очернить систему здравоохранения и труд врачей мы не ставим. И всегда просим присылать и положительный опыт. Но о нём пишут реже. — Вчера выписался из Николаевской больницы в Петергофе. Внебольничная пневмония, подозрение на коронавирус. В последние дни перед выпиской начался очень сильный ажиотаж — много поступлений. Не знаю, кто занимается организацией госпитализации в городе, но людей привозили, а коек для них не было. Отделение, где я лежал, было под завязку. Людей выгружали на диваны, которые предназначены максимум, чтобы посидеть, и даже размещали на каталках для транспортировки больных. Слышал, как врачи возмущались, что в больнице вместо 350 человек лежат около 460. И извинялись перед теми, кого привозили ночью: «Нас поставили в такие условия».

Фото: Читатель Фонтанки Фото: Читатель Фонтанки

15 декабря. «Да, это сделал я, но...» Почему историк Соколов просит снисхождения за убийство Анастасии Ещенко Из прений по делу историка Соколова окончательно стало ясно, что сидеть ему долго. Гособвинение вложило в 15 лет лишения свободы тщательную подготовку к убийству, защита в свои 8 — признание вины и возможность для следствия не обращать внимания на «белые» пятна.

После окончания судебного следствия стороны по делу об убийстве историком Олегом Соколовым сошлись в прениях. Обвинение упирает на данные биллинга, историю браузера и стремление подсудимого избежать сурового приговора. Все это, по мнению прокуроров, тянет почти на высшую меру. Защита же нашла семь причин смягчить приговор и множество контраргументов.



14 декабря. Двойной аксель. Илья Трабер и Рамис Дебердеев въехали на авторынок На затаившемся петербургском дилерском рынке заключена сделка года — новых владельцев нашел второй в городе по выручке игрок — группа «Аксель».

Совладельцами группы, одного из крупнейших автодилеров города, занимающего 30-е место в рейтинге «Фонтанка-500» с совокупной выручкой в 41,5 млрд рублей за последние три года, стали.



петербургские предприниматели с богатыми биографиями Илья Трабер и Рамис Дебердеев. 14 декабря. Многочлены над Москвой. Почему проблема пилотов — не в бумажных картах Никогда ещё организация воздушного движения не вызывала такого бурного интереса широкой общественности, как в декабре 2020 года.

Ещё бы, ведь никогда прежде причиной скандала в границах московского узлового диспетчерского района не становились фаллосообразные траектории, идущие вразрез с духовными скрепами. Впрочем, за внешними признаками воздушного хулиганства кроются куда более серьёзные изменения, скрытые от глаз пассажиров, но серьёзно влияющие на их кошельки



Фото: Источник «Фонтанки» в Госкорпорации по ОрВД РФ

12 декабря. Пятый коронавирусный. Как «красная зона» в «Ленэкспо» переживает перезагрузку и борется за репутацию Дебют временного госпиталя в выставочных павильонах на Васильевском получился таким громким, что пациенты до сих пор пугаются, когда медики скорой предлагают им ехать в «Ленэкспо». «Все уроки первой волны выучены», — заявляют в госпитале.

Пока в больницах города стремительно заканчиваются места для пациентов с коронавирусом, в «Ленэкспо» подготовили резерв из 1,5 тысяч коек. Если во время первой волны госпиталь прославился как обсерватор для «легких» пациентов, то теперь здесь появилась своя реанимация с аппаратами ИВЛ. И свободных мест там нет. Главврач Максим Кабанов провел экскурсию по «красной зоне» «Ленэкспо» для «Фонтанки» и депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского. Некоторые пациенты восприняли группу в белых комбинезонах практически как визит «Ревизорро».

13 декабря. Поликлиники закупили «бесплатные» лекарства для болеющих ковидом дома. «Подарок от города» дошел не до всех

«Фонтанка» рассказывает, что и у кого покупают городские поликлиники для раздачи амбулаторным больным с COVID-19. Больше всего потратили на модное. Свои таблетки получил и корреспондент — на второй неделе болезни.

По подсчетам «Фонтанки», на лекарства для больных COVID-19 город уже потратил 182 млн рублей — 90% от 203 миллионов, выделенных федеральным центром. Закупки провели более 50 поликлиник во всех районах Петербурга. Больше всего бюджетных средств израсходовал Выборгский район (почти 22,8 млн). Следом за ним идут Невский (около 20 млн), Приморский (19 млн) и Калининский (16,4 млн) районы. Меньше всего средств ушло на закупки Кронштадтского района — около 1,5 млн рублей.

И, наконец, — добрая история. 14 декабря. Полицейский спас мужчину из Фонтанки. Ему пришлось ползти по тонкому льду

В петербургском главке рассказали подробности спасательной операции в Центральном районе, в которой были задействованы его сотрудники. Как оказалось, на помощь оказавшемуся в ледяной воде мужчине бросился старший сержант полиции.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, вечером 14 декабря, после поступления сообщения о том, что с Аничкова моста в реку Фонтанку упал человек, на место происшествия выдвинулись дежурившие неподалеку сотрудники взвода № 32 батальона Полка патрульно-постовой службы. Броситься на помощь решился 34-летний старший сержант полиции Андрей Хабаров. Снял верхнюю одежу, обвязался страховочным ремнем и пополз по льду в сторону барахтавшегося в пяти метрах от берега в ледяной воде. Напарники помогли ему вытащить молодого мужчину на сушу. Затем пострадавшего передали медикам.