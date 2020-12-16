Совершенно дикий сюжет принес нам футбольный декабрь. Казалось бы, после видео Артема Дзюбы нас сложно удивить. Но главному редактору газеты «Советский спорт» Николаю Яременко это удалось.

Тут важно уточнить два обстоятельства. Увы, за последние годы пространство спортивной журналистики а) предельно сузилось, как пресловутая шагреневая кожа; б) предельно маргинализировалось. Себя хвалить не будем, но интересных текстов о спорте на русском языке 10 лет назад было много. Сейчас — не очень. Газета «Советский спорт» уверенно прошла путь деградации вместе с рынком. Старейшая спортивная газета страны — реклама подписки на «Красный спорт» висит, к примеру, в сберкассе в фильме «Берегись автомобиля» — из одного из двух флагманов печатного рынка превратилась в, мягко скажем, спорный продукт. Последние годы на дно ее уверенно ведет Яременко. В Москве про него говорят много гадостей, но он всегда выходил сухим из воды. Любимый прием: это не я, это стажер, а он уже уволен.



Гоголевский сюжет, о котором я сейчас поведаю, случился в субботу на «Газпром Арене» во время игры «Зенит» — «Динамо». Второе обстоятельство: между этими двумя клубами много лет откровенная вражда. Все началось в 2000 году с убийства «динамиками» бедолаги Виталия Петухова на подступах к стадиону «Петровский». Дальше было только хуже. Яременко — преданный болельщик «Динамо».

В субботу знакомый — Андрей — позвал посмотреть второй тайм игры в ложу: собственно, только в бизнес-ложах сейчас болельщики и водятся на матчах «Зенита». Прихожу. Смотрим, посмеиваемся, настроение хорошее, несмотря на пенальти. Андрей говорит: а вот, кстати, дядечка из «Советского спорта», байки травит своим товарищам из банка ВТБ. Отвечаю: байки, может, и смешные, но репутация у героя — так себе. Через несколько минут Азмун забивает третий гол. Вижу: Яременко фотографируется в футболке на фоне счета, закрыв лицо рукой. Я тоже решил сфотографировать.

Почему — понятно. Вот эта фотография.

Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру»

Призыв «Иметь (***) «Зенит», иметь (***) ваш Питер» — творчески переосмысленный петербургский заряд «Вперед, «Зенит», вперед за Питер». К слову, никогда не видел человека, который хочет трахнуть целый город. Впервые в этой футболке Яременко появился в октябре на зум-презентации нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца. Тогда в Петербурге пошуршали на эту тему, но особого федерального шума не вышло.



В этот раз петербургские коллеги возмутились. Ну, высказывание действительно спорное. А предыдущее поколение спортивных журналистов по инерции считает, что «Советский спорт» — флагман, рупор, в общем, важная бумажка. Представители газеты «Петербургский дневник» дозвонились до Яременко, и тот расставил все по своим местам, цитирую:

«На этом фото не я. На матче «Зенит» — «Динамо» я был, но в другой футболке. Хотя на стадионе тепло, было бы странно в декабре раздеваться до футболки. Я был одет в черную толстовку. У меня есть фото в этой одежде. Если внимательно присмотреться к фото, то можно увидеть, что не так падают тени, есть и другие признаки того, что это фейк. Не буду гадать на тему, кто бы это сделал и кому это было нужно. Не хотелось бы оправдываться, так как у нас все убеждены, что, если человек оправдывается, значит, у него рыльце в пушку».

Пойдем по пунктам. Раз. Николай, когда-то мы были на «ты», что несомненная ошибка с моей стороны, говорящая о неразборчивости профессиональной юности. Это фото сделал я, что известно, в общем-то, с вечера субботы, это не фейк.



Два. В детстве меня мама учила: врать нехорошо. Ну то есть понятно, что все врем, взрослая жизнь такая, но в моей вселенной ложь должна соответствовать размерам повода.

Три. Мы живем в зрачке Большого Брата. Когда-то на Невском прикуривали косяк. Сейчас по камерам тебя доведут до подъезда. На любом стадионе сейчас сотни камер. Сотни. Все и всё посчитаны. А дальше начинается просмотр фото и видео с последующим сеансом разоблачения: тут есть всё. И переодевание из черной кофты до футболки, и фотографирование на память; даже я фотографирующий тут есть.



Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру»

Внимание, вопрос: через сколько часов мы узнаем, что это видео — тоже фейк и монтаж?



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Федор Погорелов, глава отдела спорта «Фонтанки.ру»