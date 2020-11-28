автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

25 ноября. «Каждый 13-й не поднялся с койки. Почему Петербург стал одним из лидеров по смертности»

На восемь тысяч человек больше потерял Петербург в январе — октябре этого года в сравнении с тем же периодом прошлого, — это так называемая избыточная смертность. И она — целиком на совести коронавируса, утверждает Росстат. Не нужно списывать общие проблемы здравоохранения, — возражает им местный оперштаб. «Фонтанка» опросила медиков и экспертов о возможных причинах 24-процентного роста смертности в Петербурге. Это один из самых высоких показателей в стране.

26 ноября. Читатели спотыкаются о «Мерседес» на тротуаре у дома Боярского даже на Google-картах «Мерседес» Михаила Боярского стал одной из достопримечательностей Петербурга, потому что наши читатели то и дело находят его припаркованным вопреки правилам. Теперь, похоже, даже на картографических сервисах. На картах Google обнаружен кадр с «Мерседесом», припаркованным на набережной Мойки, 31, в центре Петербурга. Государственный регистрационный номер скрыт. Но похожая машина есть у актёра Боярского, который живёт в этом доме. Сходство и в манере парковаться: этот «Мерседес» нередко ловили на нарушениях правил остановки и стоянки. Последний раз читатели «Фонтанки» споткнулись об него на днях как раз под теми же окнами. Там хозяин регулярно оставляет машину прямо на тротуаре.

Любопытно, что и на «Яндекс.Карте» в этом месте есть «Мерседесы»-нарушители, сразу два. Тот, который припаркован на перекрёстке — той же модели, что у Боярского.



Фото: скриншот Google.Maps

«Фонтанка» рассказывает о самой беззастенчивой афере в современной истории Смольного. В период 2013–2015 годов в офисе частной конторы на углу Таврической и Кирочной улиц в Петербурге работал неформальный штаб, где обсуждались в том числе кадровые вопросы Смольного. В результате сговора бизнеса и чиновников растворились 27 миллиардов рублей. Главные персонажи и сейчас — свободны и при деле.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела основателя группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева. После назначения родного брата председателем комитета по строительству предприниматель за взятки получил неограниченный доступ к городским и банковским ресурсам. В окончательном обвинении ему упомянуты госконтракты на сумму более 1 миллиарда рублей.

Владимир Артеев Фото: из архива

26 ноября. Леонид Юзефович: «Ждать от литературы пророчеств — большая наивность» Пообщаться с мастером — всегда интересно. Даже если мастер дает письменное интервью. Писатель рассказал «Фонтанке» о новом романе «Филэллин», тяге современной литературы к прошлому и политике как рычаге читательского интереса.



27 ноября выходит новый роман лауреата премии «Большая книга» Леонида Юзефовича. Книга называется «Филэллин». Филэллин — человек, любящий греков, точнее — сочувствующий их борьбе за независимость от Османской империи в 20-х годах XIX века. Филэллином, как отправившийся в Грецию и умерший там Байрон, является главный герой, фигура вымышленная. Тем не менее большинство героев — подлинные исторические фигуры или имеют прототипов. Среди них — Александр I или египетский полководец Ибрагим-паша.

Автор говорит, что старался «не нарушать исторической достоверности», но «реконструкция прошлого не входила в задачу». История в «Филэллине» — скорее повод задуматься о вещах, которые и в наше время остаются важными: любовь, преданность, патриотизм.



Леонид Юзефович



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Следующий материал мы не можем не упомянуть по итогам недели просто потому, что забыть такой заголовок невозможно. И каждый в редакции смеялся, прочитав: 26 ноября. Жительница Ленобласти шесть лет следит за дуплом, в котором происходят удивительные вещи

Если честно (простите за спойлер), читать дальше — не так интересно.



Фото: скриншот из группы Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге / vk.com

24 ноября. Пять часов Петербург в онлайн-режиме наблюдал за семейной драмой в Колпино. В семье из Архангельской области (два года назад они покинули родину из-за долгов) — шесть мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет. Соседи рассказали: бедненько, но дружно вроде жили. Но отец запил, звонил в полицию с жалобами на супружескую измену. 24 ноября он выгнал жену из дома и взялся за нож.

В 12.12 в полицию Петербурга позвонила 34-летняя Ольга. Она сообщила, что в Колпино муж не пускает её домой, кричит и обещает убить детей. Наряд был у дома 73 по Пролетарской улице уже через несколько минут. В окне на первом этаже полицейские увидели мужчину. Он держал нож у горла мальчишки и кричал, что всех сейчас порешит. Полицейские вызвали подкрепление. Уже через полчаса у пятиэтажки были сотрудники главка, спецназ, прокуратура, МЧС и чиновники колпинской администрации вместе с главой района Анатолием Повелием. Корреспонденты «Фонтанки» на месте вели трансляцию и показали, как спецназ готовился брать штурмом квартиру с детьми-заложниками в Колпино



Вот здесь можно посмотреть все материалы по этой драматичной истории



автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

25 ноября. Максим Пацифик Дукельский: У фанатов есть вопросы к Семаку, но оставим их до зимней паузы. А единственная претензия к Дзюбе — он «свинья» Недавно в Интернете появилась петиция за отставку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которая подписана организацией «33 сектор» — ветеранским объединением фанатов петербургской команды. Мы поговорили с одним из ее основателей Максимом Пацификом Дукельским, чтобы узнать, чем именно фанаты недовольны. Оказалось, что претензии, конечно, есть, но петицию писали не они. Ветеран фанатского движения рассказал «Фонтанке» о поддержке Семака после неудач в Лиге чемпионов, как фанаты при Петржеле приезжали на разборки с футболистами и почему Дзюба никогда не станет в Петербурге своим.



Максим Пацифик Дукельский Фото: из личного архива

26 ноября. Репортаж с марсианским пейзажем. Как живёт деревня под Петербургом, куда не добрался коронавирус? В 100 километрах от Петербурга жива деревня, где еще ни разу не был замечен COVID-19. «Фонтанка» побывала в этом заповеднике здоровых людей, чтобы выяснить, как им это удается. Знакомьтесь — аборигены Старого Хинколово.



автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

25 ноября. Еловый кастинг: как выбирали главную ёлку Петербурга В октябре Смольный подвел итоги голосования по вопросу — вам главную ель города пластиковую или живую? 52,2% захотели красавицу из леса. Отбор кандидаток был непрост — и по фигуре, и по доступности (в смысле — чтоб техника подъехать могла). Идеальную в итоге нашли в Хиттолово под Всеволожском. Около 25 метров, аккуратная крона, равномерно распределённые ветки.

«Фонтанка» отправилась в лес, чтобы первой почувствовать аромат хвои и передать новогоднее настроение. Примечание: но ёлку все равно жалко. Мы обязуемся посадить весной 2.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

24 ноября. Инфекционист из «красной зоны»: «Вирус становится агрессивнее, его сложнее лечить» Возбудитель ковида мутировал. В «первую волну» вирус выделялся у зараженных пациентов около 10 дней. А теперь — до трех недель.

Когда в Мариинской больнице летом закрывали «красную зону», праздника у медиков не было. Все догадывались, что скоро её придется открывать вновь. О том, почему осенью пациентов с подтвержденным коронавирусом стало больше, чем весной, можно ли из-за ковида лишиться ноги и как возбудитель COVID-19 мутировал в Петербурге, «Фонтанке» рассказал сердечно-сосудистый хирург, аритмолог Владимир Ивашков, который с началом эпидемии в городе стал исполняющим обязанности заведующего 4-м инфекционным отделением Мариинской больницы. Спойлер: дыхательная гимнастика действительно помогает.