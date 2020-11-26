Владимир Артеев Фото: из архива

В Петербурге завершено расследование уголовного дела основателя группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева. После назначения родного брата председателем комитета по строительству предприниматель за взятки получил неограниченный доступ к городским и банковским ресурсам.

Следствие

В окончательном обвинении Владимиру Артееву упомянуты госконтракты на сумму более 1 миллиарда рублей. В 2013–2015 годах подконтрольные ему компании «СТС», «СТИК», «Балтэнерго» и «Де Люкс» заключили договоры в Петербурге, Омске и Тамбове на строительство и реконструкцию 11 социальных объектов. Не был сдан ни один, похищенными считаются 448 миллионов рублей. Неформальным и наиболее часто упоминаемым памятником казнокрадству стала детская школа искусств. Её возводили семь лет.



Владимир Артеев признал вину в полном объеме. По данным «Фонтанки», в сентябре 2020 года он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на максимальный спектр смягчающих обстоятельств, сулящих условное наказание.

Адвокат Игорь Сочиянц, защищающий Артеева, подтвердил «Фонтанке» заключение соглашения, но подробности не раскрыл.

Вместе с Артеевым под суд пойдут его многолетние подчиненные-исполнители — Наталья Кузьменкова, Людмила Кочурина и Сергей Григорьев. С этой командой Владимир Артеев начинал бизнес в середине 2000-х годов, создав один из крупнейших строительных холдингов «Единые решения» и к приходу на рынок госзаказов заявив о себе на ниве коммерческой застройки в Москве и Петербурге.

Брат

В октябре 2012 года новым председателем комитета по строительству Петербурга неожиданно стал старший брат основателя «Единых решений» — 43-летний Андрей Артеев.



Андрей Артеев Фото: из архива

Он не был замазан в скандалах, с нулевым опытом госслужбы, диплом о высшем образовании выгрызал 12 лет — с перерывами на армию, ничегонеделание, работу бетонщиком.



Новичок казался простодушным. При устройстве в Смольный он пожелал рассказать об увлечении рыбалкой, спортивных разрядах и музыкальной школе.



Фото: «Фонтанка.ру»

Банковский счет нового председателя ломился от 34 тысяч 250 рублей. Житейский рюкзак на плечах отягощали скромная квартира в Москве и пара мотовездеходов.



Фото: «Фонтанка.ру»

У председателя комитета было единственное обременение. Он восемь лет до прихода в Смольный сидел у брата-бизнесмена на зарплате, с 2004 по 2012 год занимая руководящие должности в ООО «СТС» и ЗАО «Единые решения».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Тем не менее в предоставленной при устройстве на государственную службу анкете Андрей Артеев сообщил, что не общается с братом более 20 лет.



Фото: «Фонтанка.ру»

Андрей Артеев настаивает, что оказался в «Единых решениях» вовсе не благодаря брату.

«Меня приглашал поработать Кирилл Поляков, знаете такого?» — сказал он «Фонтанке».

Дольщики

Кирилл Поляков — действующий председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга. В 2004 году, когда Андрей Артеев пришел в структуры «Единых решений», Поляков занимал кресло спикера областного парламента (2003–2007).



К назначению Артеева главой стройкомитета Поляков имел 333 голосующие акции в ЗАО «Единые решения» через компанию «Интерпром», следует из протокола собрания акционеров.



Фото: «Фонтанка.ру»

Второй обладатель 333 акций — кипрская Onper Trading Limited, тесно связанная с инвесткомпанией «Энергокапитал». Её, в свою очередь, считали подконтрольной Александру Кашину — бывшему владельцу банка «Александровский».

Владимир Артеев владел 334 акциями через бывшую жену Марию Дартау, с которой он после развода сохранил хорошие отношения.

ЗАО «Единые решения» создавалось как управляющая компания холдинга. Второй по значимости компанией было ООО «Статус». На него были записаны крупные застройщики «Донк», «СТС» и «Тир».

В «Статусе» 33,4 % тоже контролировал Владимир Артеев. По 33,3 % принадлежали номинальным лицам, а фактически долями владели Кирилл Поляков и Александр Кашин.

«Они были инвесторами. Поляков давал под залог принадлежавшие ему колхозные земли, а Кашин — кредиты», — говорит знакомый с материалами уголовного дела собеседник «Фонтанки», ссылаясь на слова Владимира Артеева.



Кирилл Поляков подтвердил «Фонтанке» свое участие в «Единых решениях», но с оговоркой.

«Как только Владимир Артеев заявил о намерении участвовать в господрядах, я заявил, что выхожу из акционеров. У нас было соглашение о том, что он выкупит мои акции, но этого не произошло. Я говорил ему, что еще ни одного богатого и свободного участника гостендеров не видел, и играть в эту игру не был готов», — сказал «Фонтанке» Поляков.

По поводу приглашения Андрея Артеева в «Единые решения» Поляков тоже удивился: «Да ладно? Я в своей жизни его видел раза четыре. Может, пять. А до его приезда в Петербург — ни разу». Александр Кашин роль совладельца-инвестора отрицает.

— Я просто кредитовал, — ответил он на звонок. — Не имею [к «Единым решениям»] никакого отношения. Факт в том, что Владимир Артеев не отдал мне кучу кредитов, вот и вся история.

— Не помните, какая у него задолженность?

— А не пошли бы вы далеко и надолго вместе с вашей «Фонтанкой», — произнес Кашин и бросил трубку.

Назначение



Андрей Артеев утверждает, что его назначение в Смольный никто не лоббировал, а приглашение он получил лично от губернатора.

По словам Артеева, в 2012 году он, работая в «Единых решениях», познакомился с Георгием Полтавченко и со «своей командой» подготовил 500-страничный доклад «О модернизации системы управления городским хозяйством».

«Ознакомившись, губернатор сказал мне: «Приходи, давай начнем», — вспоминает Артеев. В 2017 году Андрея Артеева допрашивали по обстоятельствам хищений в стройкомитете, выяснила «Фонтанка». Он излагал ту же версию своего назначения, уточнив, что Георгий Полтавченко поставил условие не красть бюджетные деньги и не прикасаться к государственным контрактам, а вице-губернатор Игорь Дивинский дал свободу действий в кадровых вопросах — увольнять и назначать сотрудников по своему желанию.

Игорь Дивинский, нынешний депутат Госдумы, не подтвердил версию Артеева:

«Он не был моей креатурой, до Смольного мы никогда не пересекались. Я ему кадровый карт-бланш не давал».



Тем не менее, после назначения Андрея Артеева на должность председателя строительного комитета ключевые посты заняли близкие к «Единым решениям» лица.

Содержание

В 2018 году допрошенный по уголовному делу основатель «Единых решений» Владимир Артеев заявил, что снабжал брата-председателя деньгами и прочими благами:

«Я сразу увидел выгоду [в назначении Андрея Артеева] для себя и своих организаций в части получения бюджетных средств. Андрей сомневался, так как надо было переезжать в Санкт-Петербург, — вспоминал он обстоятельства 2012 года. — Я сказал, что обеспечу ему хорошее проживание. Конечно, я исходил из своих личных интересов… Отдал брату квартиру на Крестовском острове. Фактически аренду платил я, 500 тысяч рублей ежемесячно».

По данным «Фонтанки», Андрей Артеев жил в клубном доме Stella Maris, по стечению обстоятельств став соседом банкира Александра Кашина.



Фото: Google

Кроме квартиры, утверждал Владимир Артеев, он снабжал брата и другими благами:

«Отдал ему в пользование автомобиль с личным водителем и давал на хозяйственные нужды 200–300 тысяч рублей, а более брату и не надо было, — говорил бизнесмен. — Его везде кормили бесплатно, приглашали на отдых... Андрей пригласил своих друзей, Складнева и Калиниченко (они стали заместителями. — Ред.)… Мы оплачивали им перелеты Москва-Санкт-Петербург, гостиницы, при этом оплаты были с моих организаций. Это можно подтвердить документально».

Очную ставку братьям не проводили, хотя имелись и другие показания о том, что Владимир содержал Андрея. Следственный комитет в ноябре 2019 года отказал в возбуждении дела:

«Владимир Артеев передавал деньги брату для обеспечения его бытовых нужд… Передача денег была обусловлена родственными отношениями между ними, — говорится в постановлении. — Несмотря на сведения о получении Андреем Артеевым более 1 миллиона рублей, объективные данные о передаче денег в качестве взятки отсутствуют».

Андрей Артеев заявил «Фонтанке», что никаких финансовых отношений у него с братом не было.

Интервенция

Незадолго до назначения Андрея Артеева в офисе «Единых решений» на углу Таврической и Кирочной улиц в Петербурге открыли неформальный штаб, где обсуждались, в том числе, кадровые вопросы Смольного, вспоминал в 2018 году получивший пост первого зампреда стройкомитета Виталий Жданов.



Офис «Единых решений» располагался на Таврической, 13 Фото: Google

«Братья Артеевы и Кирилл Поляков решили получать госконтракты… Так как это было их главной целью, они предложили мне должность, — рассказывал следователям Жданов. — Я поставил условие: 1 миллион рублей в месяц мне лично и дополнительное вознаграждение тем сотрудникам, которых приглашу». До Смольного Жданов работал семь лет в «Единых решениях».

Кирилл Поляков отрицает причастность к деятельности «Единых решений» в период 2013–2015 годов, хотя и выступал поручителем по кредитам.

Коммерция

В 2013–2015 годах компании Владимира Артеева получили контракты на сумму более шести миллиардов рублей. Основными подрядчиками были «СТС», «Балтэнерго», «СТИК», «Де Люкс». Детские сады, школы, поликлиники, тубсанаторий — ни один объект не был достроен.

Параллельно с госстройками «Единые решения» вели коммерческие проекты. В Петербурге это был многофункциональный комплекс «Виват» на Дальневосточном проспекте.

В Москве холдинг возводил люксовый апарт-отель «Лаврский» (по названию соседнего переулка) на Олимпийском проспекте. Мэрия, по условиям инвестдоговора, ждала объект к 2016 году.



«Единые решения» строили в Москве апарт-отель «Лаврский» Фото: с сайта lavrskiy.ru

Стороной договора с мэрией выступало ООО «ГСК Лаврский». Через компанию «Олимп» оно принадлежало офшорам — кипрскому «Хоршахор Лимитед» (49,7295 %) и «Трейдпойнт Файненшиэл ЛТД» (50,2705 %), зарегистрированному на Британских Виргинских островах. Кипрский оформили на партнеров Владимира Артеева. Виргинский был зарегистрирован на третьего, младшего, брата — Ивана Артеева.

В оба проекта инвестировались, в том числе, бюджетные деньги, признавал Владимир Артеев. Общая сумма вложений — около миллиарда рублей. В Петербурге «Виват» так и не построили, а московский апарт-отель в 2020 году выглядит не вполне люксово:



Так выглядит апарт-отель в 2020 году Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Банкроты

Обеспеченные госконтрактами, компании «Единых решений» легко получали в банках кредиты и банковские гарантии и не возвращали. С 2016 года прошла волна волна банкротств. Долги превышают 27 миллиардов рублей, но у них имущество отсутствует.

Конкурсные управляющие регулярно предоставляют в арбитражный суд данные о преднамеренном выводе активов. Бывший гендиректор ЗАО «Единые решения» Мария Дартау, к которой по личным долгам и договорам поручительства предъявляли требования более чем на миллиард рублей, незадолго до личного банкротства избавилась от земельных участков и квартир. Новым владельцем стал муж её матери, который якобы заплатил падчерице 120 миллионов рублей. Кредиторы оспаривали действительность сделок, но им отказывали. И только Арбитражный суд Северо-Западного округа нашел признаки мнимости и 11 ноября 2020 года отправил дело на новое рассмотрение. Притом что реализация имущества Дартау — конкурсный управляющий «наскреб» 30 миллионов — уже завершена, и предпринимательница освобождена от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Еще 170 миллионов, утверждала в арбитраже Мария Дартау, она просто отдала бывшему мужу и уехала в Латвию.

Владимир Артеев тоже проходит процедуру банкротства, подтвердил он «Фонтанке». Комментировать обстоятельства своего уголовного дела не захотел, сославшись на подписку о неразглашении.

«Стройкой не занимаюсь и заниматься не планирую», — добавил он.

Взятки

Благодаря сотрудничеству со следствием Владимир Артеев освобожден от ответственности за дачу взяток.

Управляющий фондом капстроительства Андрей Молотков получил от Владимира Артеева за покровительство «Единым решениям» взятку 17 миллионов рублей. Его дело слушалось в особом порядке, с учетом признания вины. Молотков приговорен к штрафу 3 миллиона рублей, а комстрой подал к нему и еще ряду бывших сотрудников фонда солидарный иск на 25 миллионов — за причиненный ущерб при строительстве школы на Туристской.

На звонок «Фонтанки» Молотков отреагировал с неприязнью:

«Ничего я не признавал. Иск комстроя тоже не признаю, пусть «Единые решения» платят», — сказал он и попрощался.

Первый зампред комитета Виталий Жданов заключил сделку со следствием, признав получение взяток на 3 миллиона рублей. Суд ограничился условным сроком (7 лет 7 месяцев) и штрафом 12 миллионов.

Отбор

С приходом Андрея Артеева в комстрой подрядчиков начали приглашать в офис «Единых решений» на Таврической, 13.

«Коммерсантам Владимир Артеев объявил, что в комитет пришла новая команда, и все фирмы проверят на целесообразность работы с ними, — вспоминает близкий к строительному рынку собеседник «Фонтанки». — От всех перечисленных денег заносишь 10 % в «ЕР», и будет тебе счастье.

В декабре 2012 года в офис «Единых решений» позвали бизнесмена Давида Махатели. Его компания «Стройград» выполняла четыре контракта на миллиард. После назначения Андрея Артеева комстрой перестал оплачивать работы. Махатели требовался аванс для продолжения стройки.

Перед перечислением аванса сотрудники Смольного обязаны были получить у компании оригинал банковской гарантии, а у банка — письменное подтверждение её подлинности.

Набравший кредиты Махатели испытывал сложности с банками, гарантии ему не выдавали. «Стройград» купил липовые документы у известного петербургского брокера. Сотрудники комстроя, тем не менее, по договоренности включили «Стройград» в список авансируемых фирм.

27 декабря 2012 года Андрей Артеев отнес на подпись вице-губернатору Игорю Дивинскому, исполнявшему обязанности градоначальника, распоряжение № 74-рп «Об авансировании затрат на строительно-монтажные работы» по объектам адресной инвестиционной программы», и «Стройград» получил 281 миллион рублей.

Махатели перевел фирме Владимира Артеева по мнимым договорам подряда 28 171 822 рубля.

Распоряжением № 74-рп были проавансированы пять компаний. Вероятно, сотрудники комстроя приняли подложные банковские гарантии не только от Махатели.

«Фонтанка» показывает письмо комитета финансов Андрею Артееву с настоятельной просьбой отозвать авансовые платежи всем пяти компаниям в связи с высоким риском ущерба бюджету города.



Письмо комфина о подложных банковских гарантиях Фото: «Фонтанка.ру»

Полученные по своим контрактам авансы «Стройград» не отработал, а комстрой в бытность Андрея Артеева председателем так и не потребовал деньги вернуть.

Из трех полученных авансов Махатели предъявили обвинение в хищении одного — 55 миллионов для детского сада в Невском районе. В мае 2018-го Махатели получил три года условно.

«Стройград» исчез со всех объектов, а его счета выскоблили. Арбитражный суд Петербурга и области в 2016 году не смог признать компанию банкротом из-за отсутствия денег хотя бы на финансирование необходимых процедур в деле о банкротстве.

«Мы обанкротились из-за кредитов, — сказал Махатели «Фонтанке». — Если бы я хотел наворовать, то сбежал бы сразу, а мы еще полгода работали на объектах. Подложные банковские гарантии были вынужденной мерой, авансы придали нам импульс еще на какое-то время».

ЕСПЧ

В общей сложности по делу «Единых решений» привлекли более десяти человек. Вину не признал один — бывший начальник юридического управления Евгений Николаенко. Его в комитет по строительству пригласил первый зампред Виталий Жданов. Они одноклассники.

По версии следствия, Владимир Артеев выплачивал Николаенко, как и другим чиновникам, «дополнительную зарплату» — 250 тысяч рублей в месяц, и так десять раз. Николаенко предъявили обвинение в получении взятки 2,5 миллиона по показаниям заключивших сделки со следствием Владимира Артеева и Виталия Жданова. Других доказательств в деле нет. Причем Артеев и сам не уверен, что передаваемые им Жданову деньги доходили до Николаенко. Какие именно услуги обвиняемый оказывал «Единым решениям», свидетели назвать затрудняются.

У Николаенко есть второй эпизод взяточничества. Он связан с «откатом» Давида Махатели в размере 28,1 миллиона рублей Владимиру Артееву.

Следствие считает, что Махатели, переводя деньги на счет «Единых решений», давал взятку чиновникам комитета по строительству. Но кому именно, бизнесмен не знал. По версии СК, этими лицами были Жданов и Николаенко. Их доля составила 1,25 миллиона рублей, а почти 27 миллионов Владимир Артеев забрал себе за посредничество.

«Как в анекдоте: делим 90 на 90. Не знаю, как это, но свои 90 я уже забрал», — отреагировал присказкой собеседник «Фонтанки», близкий к расследованию.

Дело Николаенко расследовали более 50 месяцев. Он более года провел в СИЗО. ЕСПЧ признал содержание под стражей немотивированным и незаконным, взыскав с Российской Федерации в пользу Николаенко 3500 евро.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

