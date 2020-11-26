Историю «весёлой квартирки» рассказала жительница Приморска Ирина в соцсетях. Женщина опубликовала фоторепортаж, рассказывающий о бурной жизни в дупле, которое шесть лет назад выдолбили чёрные дятлы под её окном.



«Это дупло в сосне сделала семейка дятлов-желна. Трудились долго, но «домик» получился на славу! Они в нем даже дятлят вывели! А теперь в нем, как в общежитии, живут все: и дятлы, и утки, и белки», — с восторгом отметила Ирина.