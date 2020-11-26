Историю «весёлой квартирки» рассказала жительница Приморска Ирина в соцсетях. Женщина опубликовала фоторепортаж, рассказывающий о бурной жизни в дупле, которое шесть лет назад выдолбили чёрные дятлы под её окном.
«Это дупло в сосне сделала семейка дятлов-желна. Трудились долго, но «домик» получился на славу! Они в нем даже дятлят вывели! А теперь в нем, как в общежитии, живут все: и дятлы, и утки, и белки», — с восторгом отметила Ирина.
Читатели особенно удивились уткам в дупле. Жительница Приморска откликнулась и сказала, что для неё это тоже стало неожиданностью.
«И для нас это было удивительно! Увидела в окно, что утка на большой скорости влетела в крону сосны и пропала. Взяла фотоаппарат и пошла на разведку! Смотрю — сидит около дупла, которое выдолбило семейство желны. Как она его нашла — загадка! Сфотографировала, по определителю нашла, что это крохаль. А гоголь на следующий год прилетел», — рассказала женщина.
Ирина опасается, что на следующий год птицы и белки могут перестать навещать дупло, так как лес вокруг дома начали вырубать. Тем не менее семья ждёт наступления весны, чтобы запечатлеть на фотоаппарат новых гостей.