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Жительница Ленобласти шесть лет следит за дуплом, в котором происходят удивительные вещи

Историю «весёлой квартирки» рассказала жительница Приморска Ирина в соцсетях. Женщина опубликовала фоторепортаж, рассказывающий о бурной жизни в дупле, которое шесть лет назад выдолбили чёрные дятлы под её окном.

«Это дупло в сосне сделала семейка дятлов-желна. Трудились долго, но «домик» получился на славу! Они в нем даже дятлят вывели! А теперь в нем, как в общежитии, живут все: и дятлы, и утки, и белки», — с восторгом отметила Ирина.

Читатели особенно удивились уткам в дупле. Жительница Приморска откликнулась и сказала, что для неё это тоже стало неожиданностью.

«И для нас это было удивительно! Увидела в окно, что утка на большой скорости влетела в крону сосны и пропала. Взяла фотоаппарат и пошла на разведку! Смотрю — сидит около дупла, которое выдолбило семейство желны. Как она его нашла — загадка! Сфотографировала, по определителю нашла, что это крохаль. А гоголь на следующий год прилетел», — рассказала женщина.

Ирина опасается, что на следующий год птицы и белки могут перестать навещать дупло, так как лес вокруг дома начали вырубать. Тем не менее семья ждёт наступления весны, чтобы запечатлеть на фотоаппарат новых гостей.

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Комментарии (14)

USSR_forever
коммуналка в дупле у животных =)
Zet
Не дупло, а проходной двор какой-то...
Alex000
Следи за дуплом!
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