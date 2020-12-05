28 ноября. «Рожденный на ИВЛ. В Петербурге коронавирус убил всю семью, остался один Кирей» В Петербурге, по данным источников «Фонтанки», к декабрю было уже не менее 4 случаев, когда от ковида погибала беременная. Но этот — первый, о котором невозможно молчать: от вируса за четыре дня погибла целая семья: отец 64 лет, мать 61 года и их 36-летняя дочь, которая была на 32-й неделе беременности. Ребенка, которого она носила, спасли врачи Боткинской больницы, когда мать подключили к аппарату ИВЛ. Официально родных в Петербурге у малыша не осталось. Но в органы опеки подано сразу два заявления от желающих усыновить мальчика, который остался единственным наследником умерших родных. Теперь судьба младенца Кирея зависит от теста ДНК.



«Хотели помочь — и хоть бы спасибо». История Фаруха и Зарифа — героев всеволожского взрыва

Взрыв в жилом доме во Всеволожске 29 ноября показал, что помощь может прийти с неожиданной стороны. Пока спасатели стояли в пробке, разбирать горящие завалы ринулись таксист и водитель погрузчика.

Новость о соседях, которые первыми оказались на месте взрыва во Всеволожске, вызвала отклик у читателей «Фонтанки». Рассказываем о тех, кого благодарят в комментариях. Самоотверженный порыв вытаскивать раненых из-под завалов оставил у них ощущение ненужности.



Фото: из личного архива Фаруха Умарова Фото: из личного архива Зарифа Ниязова

Фарух Умаров

Концертам — «Баста».

4 декабря стало известно, что за то, как крупнейшая петербургская концертная площадка — «Ледовый дворец» — провела концерт репера Басты, она закрыта не будет, а должна выплатить штраф под полмиллиона рублей. Чиновники отнюдь не сразу заметили десятки тысяч тусовавшихся в зале, — они набрали статистику проверок с найденными нарушениями, попытавшись закрыть концерт джазовой музыки в Люмьер-Холле (50 человек сидели в масках в огромном зале). Чиновники оставили без внимания спорткомплекс «Юбилейный» (им владеют комитет имущественных отношений и ХК «Динамо» во главе с предпринимательницей Натальей Скарлыгиной, известной своей близостью с Аркадием Ротенбергом), — Лёва и Шура из «Би-2» выступали там перед тысячами зрителей (никаких жарких танцев и обнимашек!). А вот концерты на частных площадках — панков «Бригадный подряд» в «Космонавте», в А2 «Чиж & Co» были объявлены вне закона.



В Москве ужаснулись происходившему в «Ледовом» на фоне супер-негативной статистики по заболевшим в Петербурге. Только после этого Смольный стал разбираться с дворцом. Посмотрите, с чего всё началось:



30 ноября. «Нашла коса на кабель: долгий путь промзоны на Васильевском острове к пространству для жизни и отдыха»

«Фонтанка» проследила за превращением южной части Васильевского острова из пугающего Косого тупика в волшебную Косую аллею.Это масштабная работа, в результате которой любители Васильевского могут узнать новые перспективы этой части.



За новым назначением в Военмедакадемию имени Кирова «Фонтанка» видит ловкий сюжет: в генеральское кресло главного военного госпиталя страны должен был сесть непростой полковник. Но не довелось.

Евгений Вышенков нашел родственника Шойгу. 2 декабря. «Злобный котик, донбассовец и выходцы с фабрики троллей: кто продвигает новые партии в Петербурге»



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

В преддверии выборного года в Северной столице активизируются новые политические игроки: свои отделения в Петербурге открывают недавно созданные партии, получившие возможность участвовать в выборах в Думу без сбора подписей. Кто стоит за их продвижением и какую роль им предстоит сыграть в избирательной кампании в Петербурге — рассказываем.

2 ноября. «Идентификация полтергейста» В Московской области и в Санкт-Петербурге проживают две женщины с именем Наталья Воробьева, с одинаковой датой рождения и...... одним номером СНИЛС на двоих. ПФР берется разделить «близняшек» всего лишь за год. Тем временем петербурженка, не зная о существовании «двойника», умудрилась «отбить» у жительницы Балашихи личный кабинет на портале «Госуслуги». Но победа может оказаться пирровой. Портал «Госуслуги» подарил Наталье Воробьевой из Балашихи приключение в духе «Иронии судьбы». Цена вопроса — пенсионные накопления за 24 года.

3 ноября. «Степень защиты — неизвестна. Во что одевают медиков для красной зоны»

«Фонтанка» изучила гардероб работающих с COVID-19 врачей из Петербурга. Им выдают одноразовую спецодежду, качество и эффективность которой не подтверждено ни одной экспертизой. Что раньше защищало от строительной пыли, теперь должно остановить особо опасный вирус.

Петербургский рынок СИЗ месячным объемом 1,3 миллиарда рублей поделили ноунеймы. Любая пошивочная может купить статус гуру вирусологической защиты за семь тысяч рублей и собирать жатву с госконтрактов. Горздрав не отличается особой избирательностью в поставщиках.

4 декабря. «Кто растерзал наследство мультимиллионера Васильева» Сын погибшего петербургского предпринимателя 19-летний Иван обратился к Александру Бастрыкину в YouTube. После суда со странной ролью родной бабушки квартиру пытаются занять люди с подозрительным опытом. Парень просит ускорить возбуждение уголовного дела о мошенничестве с долгами по займу, который оставил наследников без отцовской недвижимости. Следователи не могут решиться на это 16 месяцев, хотя эксперты МВД однозначно говорят о подделке роковой подписи мультимиллионера.

