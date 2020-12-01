Евгений Крюков Фото: кадр из видео/ Телеканал «Звезда»

Генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова представили коллективу Военно-медицинской академии имени Кирова. Для этого в Петербург приехал Руслан Цаликов, правая рука Сергея Шойгу. «Хочу обратиться к коллективу, чтобы вы приняли своего начальника. Это немаловажный момент. К нам никто ниоткуда не приехал — ни варяг, ни чужак; по службе переместился. Он один из нас, генерал медицинской службы», — сказал замминистра обороны. Таким образом, официально стало известно о свободном кресле начальника кузницы склифосовских и пироговых — Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко.

Евгений Крюков из Севастополя. В военном билете у него: Крымский мединститут, служба на подводной лодке Черноморского флота, с 1989 года — врач плавучей базы подводных лодок. С 1992 года — начальник медицинской службы большой подводной лодки Черноморского флота РФ. С 1996 года служил в госпитале имени Пирогова в том же Севастополе. С 2009-го — начальник этой клиники. В 2014 году указом президента назначен начальником Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Заслуженный врач России.

Военно-медицинская академия имени Кирова не уступает госпиталю Бурденко в регалиях. С одной стороны, императорская, с другой, ордена Ленина и Красного Знамени — она альма-матер почти всех военврачей страны. После закрытия советских институтов другого военно-медицинского вуза в России нет. Последний начальник, Александр Фисун, как говорят, был не мил руководству Минобороны, а потому лишился поста из-за публикаций о вспышке коронавируса в вузе. С апреля этого года приставку «врио» носил генерал-майор Сергей Бунин. Он служит в академии четверть века, и ему выпадает руководить ВМедА, пока ищут нового начальника.



Подменять приходится часто, так как в последнее десятилетие кресло главы ВМедА довольно шатко. В 2011 году сняли Александра Белевитина. На тот момент он одновременно руководил Главным военно-медицинским управлением Минобороны (ГВМУ). В 2012 году Белевитина осудили за системные взятки, а должности начальника академии и ГВМУ больше не совмещались. Александр Фисун тоже возглавлял ГВМУ, но в 2016 году был снят Владимиром Путиным с должности из-за скандала с академическими званиями в РАН. В 2018 году он пришел в академию имени Кирова. По данным «Фонтанки», после увольнения его видели в отделе кадров ГНИИИ военной медицины.

В Бурденко у Евгения Крюкова в заместителях был полковник Владимир Чернецов, но временным начальником он не стал. По информации «Фонтанки», исполняет обязанности руководителя петербургский выпускник, доктор наук, полковник медицинской службы Денис Давыдов. В Бурденко возглавляет операционное отделение центра травматологии и ортопедии.



В данном назначении есть невидимый нюанс. «Фонтанке» известно, что у Давыдова был непростой конкурент. На пост начальника претендовал 46-летний полковник Андрей Мешков. И примечательно в нем не столько его руководство филиалом №1 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, сколько родственные связи. Мешков приходится зятем Дмитрию Булгакову — главному тыловику Минобороны и одному из трех сердюковских замминистров, уцелевших при Шойгу.

С этого момента, как считалось в кругах военных медиков, шла интрига. С одной стороны, Крюков назначен не только с должности генерал-майора на генерал-лейтенантскую, что считается повышением, но и будет руководить единственной в России академией, которая готовит медицинские кадры для Минобороны. Но при всем уважении к статусу вуза, он все же расположен в Петербурге. То есть для многих высоких должностей «не Москва» — это минус, перечеркивающий все региональные плюсы. Очевидно, в связи с этим и рождались в период назначения слухи о ссылке Крюкова. Но не об опале, так как нужно было просто и уважительно освободить кресло.

Тем не менее чуть ли не в последний момент кандидатура Мешкова не прошла, а вместо нее появилась фамилия Давыдова. Причем, по информации «Фонтанки», это не значит, что военная контрразведка при обязательной в таких случаях проверке нашла что-то негативное. А тот факт, что полковника со связями обошел полковник вроде как без очевидных связей, в окружении генерала армии Булгакова объясняют так: «Дмитрий Витальевич кому угодно помогает, только не своим».



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»