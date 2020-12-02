Злобный котик, донбассовец и выходцы с фабрики троллей: кто продвигает новые партии в Петербурге

лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Новые люди, старые лица

По итогам единого дня голосования в сентябре 2020 года 16 российских политических партий (до этого их было 13) смогут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Согласно закону, прохождение хотя бы одного кандидата по спискам партии в любой региональный парламент дает объединению такое право. Новичками стали недавно образованные партии «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду». Все они получили регистрацию Минюста в первой половине 2020 года.



В апреле бумаги из министерства получили представители «Новых людей», партии основателя компании Faberlic Алексея Нечаева. Партия позиционирует себя оппозиционной, хотя сам Нечаев — член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимира Путина. В Петербурге на «Новых людей» работают тоже вполне системные люди и технологи, а для придания отделению духа и живости задействуют молодежь и студентов. По данным «Фонтанки», один из технологов, помогающих партии «Новые люди», — Сергей Белоконев, бывший глава Росмолодежи, некогда секретарь федерального совета молодежного движения НАШИ. Как утверждают двое собеседников «Фонтанки», в ноябре Белоконев приезжал в Петербург поговорить о будущем проекта и возможном участии петербургской провластной молодежи в выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. Сам Белоконев обсуждать вопросы, связанные с партией, с корреспондентом «Фонтанки» отказался.

В группе «ВКонтакте» петербургского отделения «Новых людей» около 800 человек. В сообществе почти ежедневно можно узнать о каких-нибудь проводимых командой образовательных мероприятиях, тренингах, деловых играх, при этом о лидерах отделения ничего не сказано, как и о контактах. По данным «Фонтанки», организовывают жизнь отделения несколько петербургских технологов, до этого работавших на Евгения Пригожина. Например, размещением рекламы в СМИ занимается Павел Рассудов. Его имя можно найти в докладе центра «Досье» Михаила Ходорковского — согласно этим данным, он успел поработать против оппозиции и на выборах в Мосгордуму, и на петербургской кампании на выборах губернатора Александра Беглова. Сам Рассудов отрицает свою связь с партией «Новые люди». Как он заявил корреспонденту «Фонтанки», он занимается торговлей подгузниками и дает политические консультации, но кому именно, не скажет.



По словам собеседника «Фонтанки» из числа политтехнологов, работающих со Смольным, «у партии есть деньги и связи». «Точная конфигурация, как именно они будут работать в Петербурге, еще неясна. По Государственной думе есть договоренность о 15 мандатах. Партия нужна администрации президента, чтобы провести лояльных людей. Что же до связки с людьми Евгения Пригожина, то там действительно работают выходцы из его структур, но это всего лишь потому, что на Пригожина кто только ни работал», — пояснил собеседник.

Ставка на патриотизм

Еще одни новички — «За правду» Захара Прилепина. Накануне партия объединилась с движением Николая Старикова «Патриоты Великого Отечества» для участия в выборах в Заксобрание Петербурга и Госдуму. Ее лидеры уже заявили, что получат представительства в обоих парламентах. Известно, что федеральный список возглавит сам Прилепин, также к него войдут Стариков и журналист Сергей Михеев. По решению ЦК, «списочникам» запрещено выставлять свои кандидатуры по одномандатным округам.



Завесу потенциального электората приоткрыл Стариков: «Я думаю, что ленинградцы, петербуржцы должны голосовать за тех, кто относится с уважением к величию Российской империи, Советского Союза и за тех, кто хочет видеть нашу дорогую Россию такой же великой и еще более великой». Писатель добавил, что «За правду» — это та сила, в которой «разочарованный избиратель», который «голосовал против, а не за либеральные партии», может найти «здоровую альтернативу».

На вопрос о финансировании предстоящих кампаний секретарь центрального комитета Николай Новичков напомнил, что есть разные инструменты фандрайзинга, и заверил — справились в 2020 году, найдут средства и в 2021-м. К слову, в третьем квартале, согласно отчету с сайта ЦИК, партия получила 21,7 млн рублей — на треть больше, чем «Справедливая Россия».

Хотя еще недавно лидер партии объявил, что петербургское отделение возглавляет офицер «батальона Прилепина» Ринат Есиналиев, накануне стало известно, что его заменил представитель «патриотического» движения Анатолий Петрунин. В базе данных СПАРК региональное отделение пока не значится, нет его упоминания и на сайте партии. Общаясь с журналистами, Петрунин рассказал про акценты, которые будут расставлять во время предвыборной кампании, — это память о Великой Отечественной войне, также избирателям будут предлагать подумать о том, как развивается страна, чему учат в школе, что показывают в театрах и кино.



Петрунин презентовал себя в качестве предпринимателя. По данным СПАРК, человек с аналогичными ФИО является совладельцем и гендиректором «Мегапласт Инвест», компания занимается оптовой торговлей. Кроме того, Петрунин значится совладельцем «Нева Инвест» (юрлицо специализируется на управлении недвижимостью). А также главой «Мегапласт Форм» (производство пластмассовых изделий). Этой компанией владеет, в том числе, «Мегапласт Инвест».

Прозвучавшую накануне информацию о готовящемся объединении «Справедливой России» с «малыми» партиями» — «За правду» и «Родиной» — так или иначе поспешили опровергнуть и Сергей Миронов, и Захар Прилепин. Первый заявил в своем телеграм-канале, что уже два года ведет переговоры о коалиции. «С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают. Пока же половина из того, что пишется на этот счет, — это, что называется, ткнули пальцем в небо», — сказал политик. Он добавил, что его партия и без объединения с молодыми движениями пройдет в Госдуму. И предупредил последних: если они хотят влиять на соцполитику, а не «таскать» голоса в угоду «Единой России», надо объединяться. Чуть раньше выступления эсера Прилепин заявил, что с Мироновым в последнее время не встречался и никаких переговоров не вел.



Новые зеленые

Региональное отделение партии «Зеленая альтернатива» зарегистрировали в Петербурге в мае 2020 года. Председателем регионального отделения, согласно данным системы СПАРК, является Павел Гойхман. Экологическую повестку в политике он продвигает параллельно с бизнесом по торговле автомобильными деталями. Вместе с ним отделением руководят еще трое — Анна Азенкова, Иван Куликов, Дмитрий Зернов. Все четверо раньше политикой не занимались.

Собеседники «Фонтанки» из числа политтехнологов обратили внимание на то, что с партией общается художник Алексей Куделин (Вася Ложкин). На сайте «Зеленой альтернативы» его называют неформальным лидером движения — после партийного съезда в марте его участники организовали пресс-конференцию в галерее художника. Ложкин заявил «Фонтанке», что с партией его связывает только плакат — он нарисовал движению логотип со злобным карикатурным котом: «Что у них в Петербурге и других городах, я не знаю. Собственных политических амбиций у меня нет, что я — Шнуров что ли?»



Один из собеседников «Фонтанки» также предположил, что к проекту могут подключить в качестве приглашенной звезды Дмитрия Пучкова (Гоблина). Сам он заявил «Фонтанке», что принимать участие в выборах 2021 года собирается исключительно как избиратель. «Ко всем так называемым «зелёным» отношусь с жалостью», — добавил он.

Межэлитные договоренности против «пенькового голосования»

Выборы в Законодательное собрание в Петербурге для всех указанных партий — лотерея. Участвовать в этой кампании без сбора подписей смогут всего 6 партий, уже представленных в городском парламенте. Собрать подписи без административной поддержки почти нереально, считают участники петербургской политической жизни. «Совершенно точно участие в выборах в ЗакС этим партиям выгодно для имиджа. Процесс сбора подписей — это лишнее касание с избирателем и возможный скандал, в случае если партии откажут в допуске на выборы», — говорит политконсультант Александр Ершов.

По его словам, получит ли какая-либо партия возможность участвовать в местных выборах, часто зависит не от региональных чиновников, а от договоренностей с федеральными властями. Необходимости в таких переговорах, считает эксперт, может и не быть, если в будущем году сохранится так называемое «пеньковое голосование» (досрочное голосование во дворах), результат которого трудно контролировать независимым от власти игрокам.

С другой стороны, добавляет еще один технолог, пожелавший остаться анонимным, Петербург — особый регион, где между собой уже много лет не очень ладят две властные политические группы: представители «Единой России» и чиновники Смольного. «Поэтому малые партии, например «Родину», которая с большой вероятностью будет участвовать в выборах при поддержке Евгения Пригожина, могут использовать в том случае, когда нужно будет провести кандидата, не согласованного с «Единой Россией». То есть, по сути, власть будет бороться с властью — одни топить других».

Ксения Клочкова, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»