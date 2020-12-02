Зариф Ниязов в горящей квартире Фото: кадр из видео Фаруха Умарова

Новость о соседях, которые первыми оказались на месте взрыва во Всеволожске, вызвала отклик у читателей «Фонтанки». Рассказываем о тех, кого благодарят в комментариях. Самоотверженный порыв вытаскивать раненых из-под завалов оставил у них ощущение ненужности.

Фарух Умаров поначалу сказал «Фонтанке», что коренной петербуржец, но при повторном разговоре признался — родился в Таджикистане и ещё четыре года назад едва ли часто мог практиковаться в русской речи. В Петербурге его называют Федей, на следующей неделе ему исполнится 23. Особых планов на этот день нет, вероятно, будет буднично принимать заказы и развозить клиентов в такси, а может, найдёт на YouTube индийский фильм.



«Там любовь — мне очень нравится», — словно оправдывается за кинематографические предпочтения. Индийское кино раньше смотрел с сестрой, но она вместе с родителями и двумя старшими братьями осталась на родине. Фарух дома не был несколько лет, с семьёй созванивается ежедневно. Говорит, перед звонком «Фонтанки» звонила мама, показывала племянников — словно рядом.

Вечером 29 ноября взрыв в двенадцатиэтажке на Добровольского застал его у соседнего дома на улице Доктора Сотникова — там он снимает квартиру вместе с братом Зарифом.

«Он называет меня братом, а я его — братишкой. Мы не родные на самом деле, но как будто бы родные», — объясняет Зариф.

Зарифу 31 год, и именно он помогает Фаруху осваиваться в Петербурге. В Таджикистане были соседями, и, перебравшись оттуда в Екатеринбург, а потом в Северную столицу, пригласил братишку к себе. Сначала вместе работали на местном мясокомбинате, старший остался водителем погрузчика, а младший год назад ушёл в такси. Автомобили — любовь с детства. Сейчас Фарух водит «Солярис» и, кажется, не может представить машины лучше. Говорит, совсем новая, 2019 года выпуска, сам следит за ней, моет и мечтает — хорошо бы такую себе.



«Когда маленький был, всё время твердил родителям: я машину покупаю, машину покупаю. А они: вырастешь — купишь. Мне главное — чтобы ездила. Хоть «Запорожец», — мечтает Фарух, рассказывая, как классе в седьмом тайком взял ключи от семейного автомобиля и учился водить. Отец застукал, но отнёсся с пониманием — видимо, потому что и ребёнок, и машина остались целы.



Фото: из личного архива Фаруха Умарова

Не проходить мимо чужих проблем его учили родители. «Когда видишь, что плохо, — надо помогать. Бабушка, дедушка, молодой или у машины что-то с колесом — неважно. Таксисты знают: если бензин закончился — позвоните, и принесу», — объясняет он свои принципы.

Зарифа воспитывал дед. Говорит, учил не обманывать, не ругаться плохими словами, отвечать добром и этим побеждать, поэтому здесь у него нет конфликтов. А ещё учил готовить.

«Суп, мясо, плов. Дедушка так говорил: «У тебя нет папы, у тебя нет мамы. Твои друзья смотрят, когда у тебя в кармане есть деньги. Не шляйся с ними, слушай меня, учись. Если ты уедешь один, то сможешь себя сам накормить, а будешь сытым — будут силы идти дальше», — вспоминает он.



Зариф родился в Таджикистане, но подчёркивает, что все родственники — русские. Отец ушёл, когда мальчику было три. Когда учился в третьем классе, умерла мать, поэтому в школе «почти доучился» — нужно было работать. Сейчас из родных там почти никого не осталось, отец обосновался в Волгограде, Зариф наладил с ним отношения. В Таджикистане ждут жена и двое сыновей. Они не видели Зарифа почти год.

«Без детей очень тяжело жить. Когда разговариваешь по телефону, а они слово «папа» говорят — просто убивает. Очень хочется видеть. Хочу, чтобы они рядом были. Вот и всё. Через два-три месяца приеду и заберу семью», — уверен он.

Свободного времени немного, было бы больше — завёл бы кошку. Пока выходных хватает только на уборку, удаётся выкроить время на спорт. С юности увлечён бодибилдингом, но сейчас тренироваться с былой регулярностью не удаётся. «И всё равно качок, жму 120 кг. Посмотрите!» — смеется он.



Фото: из личного архива Зарифа Ниязова

Взрыв в соседнем доме оторвал его от Интернета. Шум был такой, что подумал о бомбе. Из окна увидел дым на уровне 12-го, последнего этажа и побежал «забыв надеть тапку». На улице столкнулся с Фарухом, который уже успел припарковать любимый «Солярис».



«Он не сообразил, где вход. Лифт же не работал, а лестница — это соседняя дверь. Подхватил его, говорю: идём-идём вместе. Все бежали вниз, а мы наверх. Спускались, в чём были: кто-то в трусах, кто-то с животными, испуганные», — описывает он.



Фарух Умаров

Ещё трое попавших на видео — Фарух назвал их друзьями — оказались такими же добровольцами-спасателями. Зариф говорит, что это, должно быть, соседи, но познакомиться не успели — было не до вопросов. Поэтому эти герои и ещё пара подоспевших позже пока остаются безымянными.

«Завалено было — страшно. Ни холодильника не осталось, ничего. Горело, что-то шипело, плита бетонная с крыши упала. Мы немного выждали, чтобы больше не скрипело и не падало, и пошли проверять. Под плиту заглядывали. Реально думал, что в доме был кто-то, а мы не можем найти. А вдруг дети?.. Так хорошо, что не было никого. Уже на улице видел, что женщина плакала — она снимала квартиру. Но не говорил с ней», — продолжает Зариф.

«Послевкусие» после случившегося осталось не самое приятное. Гражданских, которые «тушили как могли», выпроводили уже профессиональные спасатели — им предстоял поиск пострадавших, проливка квартиры и проверка здания, безопасность которого на тот момент была под вопросом. По словам Зарифа, после взрыва экстренные службы были на месте минут через пятнадцать, добровольных помощников встретили неласково.



«С ними была женщина, она командовала. Можно же было вежливее выгонять и хоть бы «спасибо» сказать. Мы же хотели помочь. И огонь потушили», — сетует Зариф. 1 декабря вместе с братишкой ездил во Всеволожский отдел Следкома. Рассказали «всю правду и как всё было», предоставили видео.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

