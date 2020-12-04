Бабушкин гостинец. Кто растерзал наследство мультимиллионера Васильева

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Свое обращение председателю СКР 19-летний Иван Васильев опубликовал в YouTube. Он просит ускорить возбуждение уголовного дела о мошенничестве с долгами по займу, который оставил наследников без отцовской недвижимости. Следователи не могут решиться на это 16 месяцев, хотя эксперты МВД однозначно говорят о подделке роковой подписи мультимиллионера.

Артем Васильев погиб в мае 2014 года за штурвалом своего вертолета. Владелец крупного подрядчика РЖД «СУ-310», кроме бизнеса, оставил технику, квартиры, землю, дома и деньги в банковской ячейке. Наследственная масса превышала 300 млн рублей, дело нотариус открыла через две недели после смерти бизнесмена. Нажитое Васильевым поделили пятеро детей и их бабушка Ольга Сергеевна, каждому досталось по одной шестой доле.



Родственники бизнесмена не успели осознать себя наследниками, как с иском к одному из них, матери бизнесмена, «постучался» петербуржец Андрей Андреев. Он уверял, что одолжил бизнесмену 3 млн евро за месяц до его гибели. Вскоре про притязания Андреева узнали и другие заинтересованные стороны и ответчиков по делу стало на пять больше. Судебная тяжба включила две экспертизы договора и расписки. Почерковеды частной организации по одной букве сделали вывод, что следов подделки подписи Васильева нет. Специалисты Минюста посчитали, что использованные «частниками» методы не могли привести к однозначным выводам. Но Андреев в Санкт-Петербургском горсуде выиграл процесс.

Законным представителям внебрачных детей Васильева от разных женщин пришлось частично расстаться с частью унаследованного имущества. Как рассказала «Фонтанке» одна из них, Светлана Федорова, она подписала с Андреевым соглашение об отступном.

«Долг висел на ребенке, и мы были вынуждены так сделать. Нас поставили в такие условия», — сказала Светлана.



Андрееву отошла 160-метровая квартира на набережной Мартынова и множество участков в Ленобласти.

Соглашение с Андреевым подписала и мать погибшего Ольга Сергеевна. Она единственная в суде признавала иск, подтверждая долг сына и тем самым играя на стороне оппонента — Андрея Андреева. Свою позицию Ольга Сергеевна объясняла тем, что она «за справедливость».

Кроме этого чувства, у Ольги Сергеевны и Андрея Андреева было еще что-то общее. Точнее, кто-то. Зовут его Абуталип Нураматов. Уроженец Дагестана, бизнесмен, он представлял интересы Ольги Сергеевны в суде. Он же, по данным «Фонтанки», еще до судебной тяжбы имел деловые отношения с Андреевым. На рубеже 2009–2010 годов предприниматели почти одновременно занялись фруктовым бизнесом. В 2015-м, после смерти Васильева и незадолго до подачи иска, Нураматов продал Андрееву одну из своих компаний.

Васильевой после распределения наследства было выдано свидетельство о праве на одну шестую долю в помещениях на Поселковой улице в Петербурге. Данные о нынешнем их владельце в Росреестре отсутствуют. Сейчас, по данным «Спарк», там находится офис компании «Медный всадник», руководит которой Нураматов.



Бизнес-окружение, видимо, повлияло на Ольгу Сергеевну. На седьмом десятке она решила стать предпринимательницей (не учитывая долю в 1% в «СУ-310« сына). После признания иска Андреева, в апреле 2017-го, женщине отошли 35% долей компании «Гарант ДД и КО». Опять же по стечению обстоятельств, в том же месяце обладателем 30 % долей фирмы стал сыгравший не последнюю роль в получении имущества Андреевым Николай Горшнев — бывший замглавы дирекции транспортного строительства. Он утверждает, что выступал поручителем по договору займа между Васильевым и Андреевым, хотя друзья погибшего и его бывшая жена Горшнева не припомнят.

Андрей Андреев разговаривать отказался, посоветовав обратиться к своему представителю. Им сейчас, и снова по стечению обстоятельств, является Абуталип Нураматов.

По словам Нураматова, одновременное его знакомство с истцом Андреевым и Ольгой Сергеевной никак не связано. Как выяснила «Фонтанка», Нураматову не чужд и поручитель Горшнев — во всяком случае, в Facebook они дружны.



Николай Горшнев на вопрос «Фонтанки» о своей роли в тяжбе отреагировал коротким «мне это не интересно» и посоветовал обратиться к Ольге Сергеевне.

Женщину «Фонтанка» не нашла. Все известные мобильные телефоны отключены, давно не общались с ней и внуки.

В настоящее время Следственный комитет проверяет версию о возможном сговоре неизвестных лиц, которые ставили своей целью разлучить наследников с миллионами.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД Петербурга и области в августе 2020 года провели собственную почерковедческую экспертизу.

«На договоре займа и расписке автографы подписи оставлены не Васильевым, а каким-то другим лицом», — говорится в заключении.

Следствие по долгам Васильева подключила его бывшая жена, мать двоих детей Анна. Они единственные не согласились заключать с Андреевым соглашение, считая себя жертвой мошенничества.

В конце ноября 19-летний сын погибшего Иван записал обращение к председателю СКР.

В Youtube молодого человека привела напряженная ситуация. Он рассказывает, что в двери к ним на набережной Мартынова стучатся опасные на вид «лица», угрожают и пытаются выгнать.



В беседе с «Фонтанкой» Абуталип Нураматов пояснил, что появлялся у квартиры на Крестовском, визит был связан с намерением Андреева как собственника туда заселиться, никаких угроз он не высказывал. Дети Васильева, по его словам, там никогда не жили и зарегистрированы не были.

Андрееву отошла вся квартира с видом на Среднюю Невку после того, как 2/6 доли детей продали через аукцион в счет долгов. Кадастровая стоимость жилья — 46,5 млн. Доставшимися по наследству земельными участками сыновья тоже распоряжаться не могут. Часть отошла Андрееву.

У Анны Васильевой бизнеса сейчас нет, а все что оставалось от мужа, по ее словам, стремительно разваливается. В том числе и авиатехника, которую она передала знакомому бизнесмена. Остатки былого роскошества ржавеют в Гостилицах.

СК и полиция единогласно усматривают признаки мошенничества в договоре займа, но 16 месяцев не могут определить подследственность. СК считает, что расследовать нужно в УМВД Московского района, так как «Санкт-Петербургский городской суд расположен на Бассейной улице». Полиция полагает, что из-за несовершеннолетних потерпевших расследование — удел СК.



По словам Нураматова, Андреев несколько раз давал объяснения, и привлекать его не за что.

«Не проходит недели, чтобы Васильева куда-нибудь не написала. Кроме долгов, у нее ничего нет и никогда не было. Она бывшая жена, развелась за год до смерти мужа», — говорит он.

Анне Васильевой предлагали за 3 миллиона рублей ускорить возбуждение уголовного дела. Посредником выступал оперативник полиции Выборгского района, его переговоры записывались. Владимира Филиппова задержали в середине октября. По делу о покушении на мошенничество ему определили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным судебных баз, Андреев и связанные с ним организации минимум с 2011 года претендовали на имущество различных компаний в Петербурге.

Компания «КаррераИнвест» заключила кредитный договор с банком «Таврический», заложив под него помещение автосалона Porsche на Школьной улице. Как было установлено Приморским районным судом, права требования по этому договору отошли Андрееву, он же стал залогодержателем. По иску Андреева почти на 400 млн рублей суд обратил взыскание на автосалон и землю под ним. Претендовал на эти же помещения в Арбитражном суде «Таврический», разбирательства закончились в пользу банка. Бизнес Андрея Смецкого и бывшего вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Кирина ушел с молотка. Генеральным директором «КаррераИнвест» с августа 2016 и на полгода успел побывать Абуталип Нураматов.

Уже ликвидированная, но раньше возглавляемая Андреевым ООО «Апекс СПб», по делу о банкротстве компании «Санкорд» предлагала заплатить за учредителей кредиторам, но в отведенный срок денег так никто и не увидел, там тоже шла речь о залоговом имуществе.

Еще одна компания Андреева, на этот раз действующая, в 2011 году спорила за помещения на Луначарского, 72. «Интерстройгрупп» считала, что им принадлежит почти 200 «квадратов» в бывшем общежитии, а Внедренческое научно-производственное предприятие «Виктор» — что квартира выбыла из собственности помимо их воли. Договорились миром — «Виктор» отказался от притязаний на помещение взамен на 6 млн рублей.

В те же годы за помещения в этом же здании со стрельбой спорили «похоронщик» Марат Дрейзин и Елена Корзун, чьего отца застрелили там же, на Луначарского.

В 2017 году долю в уставном капитале компании «Маяк» приобрела компания «Май». Еще через год с ООО «Маяк» за долг, который вместе со штрафами и процентами потянул на 13 млн долларов США, спорила компания Blaton Management. В процессе правопреемником по иску стал Андреев. Еще через год он вошел в состав соучредителей «Мая» с долей стоимостью в 126 млн рублей.

В 2016 году, еще до решения суда по иску к детям бизнесмена, директором «Су-310» Васильева стал Нураматов. Вскоре компания обанкротилась.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

