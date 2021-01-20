Фото: предоставлено «Триикс медиа»

В последние дни работы над сериалом «Фронтовая любовь» типовая квартира на четвёртом этаже одной из новостроек на Крестовском острове покрылась сетью рельсов для камер и превратилась в жилище одного из основных героев истории — телеоператора, пережившего главное приключение своей жизни, самую яркую страсть и самую сильную боль.

На этой неделе студия «Триикс медиа» завершает съёмки четырехсерийного фильма по сюжету писателя Андрея Константинова. Сценарий истории уже был опубликован на «Фонтанке», теперь же наш корреспондент провел день на съёмочной площадке вместе с актёрами.



В воссозданной квартире основного персонажа «Фронтовой любви», оператора Мити в исполнении актёра Ильи Шакунова («Один против всех», «Султан моего сердца»), кухня совмещена с комнатой. Большой диван у панорамного окна, старые модели коллекционных фотокамер на подоконнике и массивном столе, органайзер для канцелярии в виде профессионального объектива. Две пробковые доски с десятками фотографий закреплены у кухонного гарнитура: на одних кадрах Митя вместе с товарищами стоит на фоне сирийских развалин, на других — позирует и смеётся вместе с напарницей, корреспондентом Элей в исполнении Виктории Масловой («Триггер», «Любовник»). Она и есть «фронтовая», последняя любовь оператора. Среди сцен, которые январским днем отсняли в петербургской квартире, — диалоги Мити с дочерью, 16-летней Ольгой, которая каждый раз собирает походную сумку для командировок отца, одинокие вечера героя и внезапное появление в гостях его коллеги, журналиста Бобкова в исполнении актёра Даниила Спиваковского. По сценарию однажды тот без предупреждения практически вламывается в квартиру с новостью о том, что репортаж главного героя, созданный в соавторстве с Элеонорой в их сирийской поездке, получил международную премию Honest journalism «За выдающуюся подачу сенсационного материала». Митя не сразу этому верит.



При работе над этим отрывком ассистенты несколько раз посыпали Спиваковского принесённым с улицы снегом, просили начинать съёмки сцены быстрее — «пока снежок не растаял» — и пытались сделать так, чтобы на бежевом пальто актёра снежинки смотрелись максимально естественно. Своего героя, журналиста Бобкова, которого в истории коллеги шутливо кличут Медвежонком, Даниил называет человеком, отвечающим в сериале за юмор, сарказм и экстравагантность. Ради съёмок сцены появления героя дома у Мити съёмочная команда затемняла панорамные окна при помощи ткани, «превращая день в ночь».

А вот при солнечном свете в квартире на Крестовском создатели «Фронтовой любви» снимали сцены финальные и совсем не весёлые. На получившихся кадрах персонаж Ильи Шакунова нервно пролистывает ленты новостей, молча встаёт, засовывает голову под кран на кухне и, стоя в луже воды, в отчаянии швыряет на пол небольшую фоторамку. На снимке — он и Эля, на верхней каёмке — шутливая надпись: «Два дурака в одном тазу пустились по морю в грозу». Не раскрывая детали финала «Фронтовой любви», Андрей Константинов назвал произошедшее в этой сцене и в тех, что будут незадолго до неё, «рукой судьбы», поставившей точку.



Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа»

Последние сцены сериала о последней любви разведенного оператора и корреспондентки, которую ждут дома обеспеченный муж и ребёнок, снимают в эти дни. Работу над экранизацией истории внезапно вспыхнувших отношений Мити и Элеоноры вели с ноября 2020 года и за это время успели несколько недель поработать в Крыму, где игрались все важные «сирийские» сцены, послужившие «спусковым крючком» в отношениях персонажей. Термин «фронтовая любовь», по словам автора сценария, не выдуманный: такими словами описывают чувства, возникающие у коллег по цеху в особенно сложных условиях.

«Я практически не помню фильмов о журналистах, где они были бы изображены так, чтобы у других журналистов это не вызывало бы улыбки, — поделился писатель. — Это как полицейские улыбаются, когда видят какие-то полицейские истории на экране, которые очень отличаются от того, как на самом деле устроена профессиональная жизнь. Я пытался просто расписать некую журналистскую легенду про «фронтовую любовь», которую я на самом деле неоднократно слышал, а многие их тех, кто работал в экстремальных ситуациях, испытывали. Я хотел рассказать интересную историю, которую я сложил из осколков, как придуманную мозаику. Хотел, чтобы зрители к ней как-то эмоционально отнеслись».



Исполнитель роли оператора Мити Илья Шакунов говорит, что проекта, подобного этому, у него еще не было, «потому что «Фронтовая любовь» не совсем обычный четырёхсерийный сериал, а по-хорошему — полнометражное кино с множеством лирических нюансов».

«Мой герой попадает в военный котёл в Дамаске, и этот круговорот очень яркий: в какой-то момент на улице появляются люди с оружием, начинается беготня, крик. Нужно выжить. И вот это неожиданное появление в мирном немирного кажется очень современным», — описывает он свои впечатления от истории.

При этом события в Сирии он считает лишь «фоном» для главного сюжета «Фронтовой любви» об отношениях двух взрослых людей. Если в самом начале истории герои словно «вместе попали в эпицентр извержения вулкана» и стали очень близки, то решать, как быть дальше, им приходится в привычных московских реалиях.

Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа» Фото: предоставлено «Триикс медиа»

Хотя из-за закрытых границ воссоздавать сирийские события съёмочной команде пришлось в Крыму, автор сценария Андрей Константинов считает, что с задачей кинематографисты справилась.



«Я на телевидении практически не видел подобных боевых сцен, потому что у режиссёров, актёров, телевизионных и киноначальников, как правило, боевого опыта нет. В книжном варианте «Фронтовой любви» — а книжка буквально вчера появилась в интернет-магазинах — есть рассуждения главного героя о том, как на самом деле ведёт себя человек в боевых условиях, как он перемещается. В кино обычно красиво воюют, красиво бегут, красиво падают. А в реальной жизни человек под обстрелом, как таракан, к земле жмётся, быстро перебирает лапками и думает, как бы остаться в живых. Но такая картинка не очень устраивает мастеров-режиссёров. Я долгое время работал военным переводчиком, какие-то вещи понимаю, знаю и чувствую. Боевая сцена в фильме — недолгая. С этнографическими моментами всё хорошо. Меня приятно удивил хороший английский», — рассказал Константинов. Он добавил, что с арабским в сериале тоже не возникло проблем: в фильме даже звучит сирийский акцент.

Как говорит Шакунов, «желание сделать эту историю необычной» заставило его и коллег задуматься о том, как обыграть закадровый текст — слова Мити, — которые то и дело появляются в сценарии. Один из вариантов, который ещё может воплотиться, — чтение таких вставок голосом более пожилого человека, который будто бы спустя время вспоминает о своём прошлом.



Тонкость и вместе с тем серьёзность истории отмечает и режиссёр сериала Денис Нейманд («Жесть», «Башня», «Город особого назначения», «Идеалист») и говорит, что работа над подобным — своего рода вызов.

«Я обычно снимаю полицейские детективы, и там мне всё ясно, — рассказал он. — Тут же всё строится на мелодраме, личных отношениях, и оказывается, что даже привычки внимательно снимать детали и разговоры всё равно не хватает: надо каждую секунду сверяться с желаниями актёров, прислушиваться ко всем словам, интонациям, взглядам и полувзглядам, чтобы все было показано точно и тонко. Только так зрителю будет интересно смотреть, и снимать такие сюжеты сложнее и интереснее всего, — поделился он. — Сценарий Константинова — очень личный, и зритель находится как бы «внутри» отношений двоих. Мы пытались передать, как разговаривают герои, сохранить авторскую интонацию, подход, живой язык. Получается очень интеллектуальная частная вещь, которая, как мне кажется, должна подкупать тем, что она не про героев телесериала, а про живых людей».

Кстати, есть в фильме еще одна роль, потребовавшая особого внимания, — президента России Владимира Путина. Хотя изначально авторы проекта и говорили, что лучше всего главу государства сыграл бы он сам, на практике пришлось ограничиться императором Александром I. Или начальником сыскной полиции Власовым. Или депутатом Госдумы Российской империи Владимиром Пуришкевичем. Все эти роли играл актер Виталий Кищенко, соответственно, в фильмах «Союз спасения», «Матильда» и «Григорий Р.».

Фото: предоставлено «Триикс медиа»

О выборе его на эту роль «Фонтанке» рассказала генпродюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко: «У нас не было сомнений, что это именно Кищенко — потому что искали не по сходству, а по чертам мужским, по образу. И выбор режиссера пал на него, потому что это актер с большой мужской харизмой. Мы считаем, что он справился с задачей прекрасно». Генеральный продюсер рассказала, что закончить работу над сериалом планируется в конце апреля, а уж когда ее можно будет посмотреть на телевидении, решит канал.

«Будем ждать от Константинова новых сценариев, — заверила Инесса Юрченко. — Потому что нам очень нравится с ним работать, он автор от Бога: все, что он пишет, — живое. По реакции актеров это было видно: прочитали сценарий и все хотели работать».

Ольга Минеева, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»