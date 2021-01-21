«2 Берега» не переварили конкурентов. Ollis и «Две Палочки» пошли не впрок

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В Петербурге может прекратить существование сеть пиццерий Ollis. Как стало известно «Фонтанке», нынешний владелец бренда, компания «2 Берега», расторгает договоры с франчайзи и закрывает точки. Так, если весной 2020 года в Северной столице работало 15 пиццерий и служба доставки, то к январю 2021 года осталось только две — на Кронверкском проспекте и улице Бутлерова. До таких же величин еще в первую волну сжалась сеть «Две Палочки»: их теперь в полном смысле две, функционируют лишь флагманские рестораны на Невском и Московском проспектах. Планы вернуться к развитию — в глубокой заморозке.



Как сообщил изданию один из бывших партнеров Ollis, окончательно судьба проекта решится на совете директоров в конце января. «Могут принять решение закрыть оставшиеся, но могут и начать открывать заново», — отметил собеседник издания.

Но пока компания решительно рвет отношения с партнерами. За 2020 год в арбитраже зарегистрированы иски владельца бренда Ollis компании «Орбита» на 22 млн рублей к восьми экс-франчайзи, в 2021-м — претензия на 1,5 млн рублей к еще одному. Предприятие взыскивает долги за неоплаченное использование товарного знака и оборудование.

Ollis — одна из старейших пиццерий в Петербурге. До 2020 года ею владели Андрей Ванслов и Михаил Тэммо. Но в 2016–2017 годах компания поменяла бизнес-модель и передала розничные точки партнерам-франчайзи. В 2019 году выручка ООО «Орбита», которому принадлежат сайт и товарные знаки Ollis, упала на 30% и составила 70 млн рублей, убыток составил 3,9 млн рублей по сравнению с прибылью в 17 млн годом ранее. 31 марта 2020 года единственным владельцем компании стала Наталья Свистунова. Как сообщал «Коммерсант», у нее есть общие бизнес-партнеры с Виталием Салабугой, которого называют владельцем компании «2 Берега». В компании «2 Берега» на запрос «Фонтанки» не ответили. Наталья Свистунова сообщила, что ей «не о чем разговаривать».



Бывшие партнеры Ollis по-разному объясняют политику нового собственника. Так, сотрудник ООО «Уютное местечко», ранее управлявшего пиццерией на Кронверкском проспекте, считает, что бизнес подкосила пандемия. Среди клиентов ресторана было много работников соседних офисов, которые заказывали доставку в обеденное время. Но из-за перехода на удаленку продажи сократились.

Леонид Гришин, директор компании «Фреско», управлявшей пиццерией на проспекте Славы, также отмечает, что рестораны было решено закрыть из-за пандемии. Но это было решение самих «2 Берегов», а не франчайзи.

Менеджер пиццерии на Загородном проспекте, напротив, считает, что закрытие точек входило в изначальный план «2 Берегов». «Рестораны держать не выгодно, они хотели оставить себе только бренд», — отмечает она. По её словам, сразу после сделки директорам предложили «сворачиваться и закрывать ООО». Но процесс ликвидации оказался не быстрым, и какое-то время точки еще работали. Но без известного бренда продолжать бизнес не имело смысла. Тем более что многие сотрудники уволились, как только узнали про сделку с «2 Берегами».



Франчайзи точек, которые были закрыты перед самым Новым годом, рассказали, что некоторые устроились подработать в службу доставки «2 Берегов». Сейчас у компании 30 цехов по городу. «Заказов много», — говорит собеседник издания.

Сеть «Две Палочки», которая перешла под управление «2 Берегов» еще в середине 2019 года, тоже переживает не лучшие времена. На момент сделки она насчитывала 14 ресторанов. Сейчас на сайте три адреса, но фактически работают два, сообщили в компании, — на Невском и Московском проспектах. «Ресторан на улице Одоевского закрылся во время пандемии, больше пока не открывались», — пояснили в компании.

Изначально «Две Палочки» входили в холдинг Food Retail Group, но в 2019 году он распался, а сооснователь Михаил Тевелев был признан банкротом. По данным СПАРК, сейчас товарный знак «Двух Палочек» принадлежит ООО ПЦС, собственником которой является Александр Семенов. Но право пользования брендом есть у ООО «Вкусно», бенефициаром которого является Екатерина Салабуга. Ей же принадлежит доля в ООО «Акт», которому принадлежит товарный знак «2 Берега».



«2 Берега» являются одним из крупнейших сервисов доставки пиццы и суши. Единственный собственный ресторан появился в 2011 году в Приморском районе, но спустя четыре года был закрыт. Приобретение «Двух Палочек» было второй попыткой выйти на ресторанный рынок. Хотя компания изначально намеревалась оставить за собой лишь несколько флагманов, а остальные передать франчайзи, но из-за пандемии желающих не нашлось. К примеру, «2 Берега» рассматривала перезапуск ресторана в ТРК «Галерея» с помощью партнеров, но план не реализовался, рассказывал директор молла Дмитрий Зубков.



По словам руководителя одной из конкурирующих сетей, внятной стратегии развития купленных бизнесов у «2 Берегов» не было изначально. Но не исключено, что физическая смерть конкурентов была запланированным событием, тогда как популярные бренды, переведенные на собственную инфраструктуру, могли бы генерировать, дополнительный поток. Впрочем, на общем фоне бума доставок во время первой волны пандемии значимого прироста у «2 Берегов» не случилось, говорит собеседник «Фонтанки».

Оборот рынка общественного питания в Петербурге упал примерно на 30% в 2020 году, по данным Петростата. По оценке группы «БестЪ», за прошедший год прекратили работу 480 точек и более 400 пока «на паузе», из них откроется в лучшем случае половина.

Франчайзинговым проектам в кризис приходится особенно трудно. Крупные сети, сталкиваясь с ограничениями и снижением спроса, имеют возможность перераспределять сотрудников и прибыль между собственными точкам, им проще договариваться о скидках и отсрочках с поставщиками и с арендодателями, тогда как каждый франчайзи предоставлен сам себе. Впрочем, некоторые франчайзеры идут на уступки. Например, Subway приостановил платежи в рекламный фонд и дал скидку по роялти своим партнерам, рассказала региональный менеджер Татьяна Богомякова в ходе круглого стола «Ресторанный бизнес в ТРК: между жизнью и смертью».



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

