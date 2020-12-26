Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Красоты вам в ленту. Посмотрите, какая в Петербурге ель на Дворцовой площади.

Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

Смена силовой элиты. Петербург ожидает ухода Клауса, Литвиненко, Родионова

При всем влиянии многих правоохранительных структур Петербурга и Ленобласти, некоторые из них либо незаметны, либо, при всем уважении, вторичны. Самые же нужные и опасные для любого делового петербуржца — четыре башни: СК, ФСБ, прокуратура, полиция. Из четырех первых генералов города один уже полностью замыкается на Москву. У троих в новом году заканчиваются контракты. А именно они создали силовое поле на Неве. Может, придут и лучше, но топ-менеджерами и, похоже, столичными.



В начале марта следующего года прокурору Петербурга Сергею Литвиненко исполняется 65 лет. В том же месяце, через пару недель, свое 65-летие отметит начальник питерского ФСБ Александр Родионов. То есть оба перейдут черту, за которой не смогут оставаться на госслужбе (контракты их заканчиваются в ноябре и в апреле соответственно). Что касается начальника Следственного комитета города Александра Клауса, то здесь дело не в возрасте, в октябре ему исполнится лишь 48. Но он уже два срока по пять лет находится в своей должности, а по правилам службы должен перейти на равнозначную или вышестоящую. Его дедлайн — апрель. Умнов, Литвиненко, Клаус, Родионов исторически вросли в город и сами создали здесь силовой мир. Не то чтобы свой, но знают его как родную проходную. Евгений Вышенков вам все объяснит, читайте.



Штабные игры Смольного. Чиновники придумали 11 новых способов «завалить» коронавирус

За время второй волны пандемии в Петербурге число оперштабов, ситуационных центров, рабочих групп и экспертных советов приблизилось к пятому десятку. «Фонтанка» продолжает хронику повышения штабной культуры от Смольного.



«Позвонила на дурака в Москву, меня и укололи»: как петербуржцы начали вакцинацию от коронавируса за счет Собянина

Москва, похоже, — единственный мегаполис России, где достаточно вакцины от коронавируса и сейчас идет полноценная прививочная кампания. Особо желающие уколоться петербуржцы, не дожидаясь, пока на Петербург обратит внимание Минздрав, потянулись «Сапсанами» в столицу. Они говорят, что обманывать там никого особенно не приходится — врачи сами спрашивают: «Пятым будешь?».

Подозревали инсульт, оказалось — коронавирус. Врач-реабилитолог о загадках и разгадках ковида

Кто застрахован от тяжелого течения ковида, в чем главная интрига готовящихся к публикации десятых методических рекомендаций Минздрава и чего категорически нельзя делать при восстановлении после болезни, «Фонтанке» рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России в СЗФО, заведующая кафедрой клинической медицины и медицинской реабилитации ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» Елена Мельникова.



Всю неделю мы не уставали удивляться людям, с которыми живем в одном городе:.

— 20 декабря в Петербурге православные миряне собрались на тайную вечерю Именно в день, когда стало известно: в городе к утру осталось 27 коек для госпитализации тяжелых больных с ковидом, безмасочники, антипрививочники, верующие провели в Петербурге съезд. На мероприятие съехались 200 человек, но оно осталось незамеченным.

Съезд «Народного собора» прошёл в режиме секретности 19 декабря. Одним из организаторов мероприятия выступил бывший помощник Виталия Милонова Анатолий Артюх. Православных мирян отвезли в детскую игровую комнату ТЦ на окраине города. В течение нескольких часов приглашённые спикеры рассказывали им о влиянии маски на ментальность, негативных последствиях цифровизации и сожалели о том, что из-за ковида храмы стали менее доступными. «Фонтанка» с удивлением слушала и дышала в шарф.



автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

— А в Приморском районе подарили церкви ворованные ёлки к приезду митрополита

Большие ели, посаженные жителями во дворе в Приморском районе, выкопали неизвестные. На следующий день их нашли рядом — за забором у церкви. Чья техника, кто дал добро — власти отнекиваются.



О том, что во дворе дома на улице Шаврова, 17, зимой ни с того ни с сего решили выкопать двадцатилетние ели, «Фонтанке» накануне написали местные жители. Деревья когда-то посадили обитатели близлежащих домов. И 19 декабря очень удивились, увидев их на территории недавно возведённой неподалеку церкви Святителя Николая. Как говорят в храме, для них расстаралась районная администрация. Чиновники любое участие в пересадке растений отрицают. Глава района Николай Цед не стал с нами разговаривать.



— Перед приговором по делу об убитой аспирантке Анастасии Ещенко редакция «Фонтанки» стала объектом болезненного внимания. Провокации против корреспондентов, спам и пранк — инструменты тех, кто подрядился оказать странную помощь одной из сторон процесса. Если вам интересно, мы распутали — что связывает полумаргинального стримера, «звездного» адвоката и главного хейтера расчленителя Соколова, — читайте.

Фото: «Фонтанка.ру»

Сам Соколов сейчас навряд ли спит. В пятницу суд согласился с доводами обвинения. За убийство аспирантки и хранение оружия историк получил приговор — 12,5 лет колонии строгого режима. Суд учел некоторые доводы защиты — например, помощь следствию и длительную психотравмирующую ситуацию, в которой Соколов находился из-за конфликта с научным оппонентом Понасенковым.

Странные в Петербурге встречаются историки, да.

«Родченков мог заложить «бомбу замедленного действия», которая рванула сейчас». Светлана Журова — про допинг-эру российского спорта Отдел спорта «Фонтанки» задал непростые вопросы олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Светлане Журовой о двух годах без российского флага, допинговых скандалах и вине руководства страны.



Фото: с сайта Госдумы

Как ФСБ и МЧС вынимали петербургского прокурора из секретной комнаты В прокуратуре РФ поставлен рекорд самого короткого исполнения должности. Из Петербурга в Коми отправили на повышение «синего мундира» Егорова. Он тут же проставился как офицер, и вот что из этого вышло.

Согласно их служебным слухам, сразу по приезде и вступлении в должность прокурор Егоров постановил поближе познакомиться с подчиненными. Так, на следующий же день, в субботу, было назначено обмывание этого во всех отношениях сыктывкарского события в кабинете прокуратуры на улице Советской, 69.

Коми — это вам не Северная столица. Там места таежные, до Мариинки не рукой подать, а люди видели многое. Мизансцена закрутилась оригинальным сюжетом. Егоров забежал в комнату, где по приказу хранится секретная документация, то есть в секретную комнату. И заперся изнутри.

Переполох привлек сначала внимание полицейских. Они не смогли пробиться в это спецпомещение. Прибывшее на помощь МЧС отказалось выламывать дверь. Комната-то непростая. Без представителей Федеральной службы безопасности ломать они отказались. Чекисты пришли на помощь.

Вот бы достать видео, как ФСБ, сидя на корточках перед замочной скважиной, убеждает прокурора Егорова выйти на волю. Но видео нам только обещали.



«Не добил». Чего не хватило в разговоре Навального с «отравителем» классикам отечественного пранка Нестандартный ход — Алексей Навальный позвонил предполагаемому офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и представился помощником Николая Патрушева. Об этом сегодня говорят везде — от Кремля до Рязани. В ФСБ запись разговора назвали подделкой и провокацией. В «Твиттере» пошутили, что после того, как Навальный позвонил «своему убийце», Вован и Лексус «пост сдали». «Фонтанка» позвонила Алексею Столярову, известному как пранкер Лексус. Человек, который разыгрывал президентов, голливудских звезд и иностранных парламентариев целыми пачками, признался, что в подлинность Кудрявцева верит, но вот Навальный «не добил». А надо было, потому что непрофессионалов не жалко.

«Фонтанка» выяснила у одного из родоначальников жанра, как они смотрят на работу новичка. Классик ответил: «Верю».



Алексей Столяров (слева) и Алексей Навальный. Скриншот с сайта YouTube / коллаж

«Миллер был вне себя от гнева, узнав о продаже Быстрова». «Газпром» 15 лет в «Зените» Ровно 15 лет назад история «Зенита», да и всего российского футбола изменилась навсегда. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает, как «Газпром» купил петербургский клуб.

Хочешь сделать хорошо — сделай сам. «Газпром» устал ждать переезда «Газпром» расторг договор на подготовку офисов в Лахта Центре с генподрядчиком и требует отчитаться о выполненных работах и потраченных 20 миллиардах.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился расторгнуть договор подряда на обустройство офисов в «Лахта-центре». Сотрудников ООО «Газстройпром» и его субподрядчиков просят покинуть территорию, более тысячи занятых на стройке рабочих будут искать другое применение, а их руководство долго будет плакать о своих зарплатах — говорят, получали по 1,7–1,5 млн в месяц.

Здание в Лахте построено, сверкает красивыми стеклянными фасадами и успело стать одним из символов Петербурга, но пока необитаемо, потому что внутри ни инженерных коммуникаций, ни отделки, ни, тем более, сантехники и мебели. В таком состоянии Лахта Центр пребывает уже два года, все ранее обозначенные сроки ввода в эксплуатацию прошли.



Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В TikTok учиться не скучно. Самый известный в соцсетях преподаватель Петербурга о том, как сделать дистанционку интересной

69-летний педагог начал вести уроки дистанционно задолго до того, как это стало мэйнстримом. Сейчас он — звезда TikTok — доказывает своим примером, что процесс обучения может быть очень увлекательным, а пожилые учителя способны на интернет-перевоплощения. Вы запомните формулы, услышав его прибаутки.



И под конец — о прекрасном. Точнее, о его отсутствии в скульптуре Аленки в Нововоронеже. Назвали в народе девушку с чудным взглядом — «Аленкой апокалипсиса», а вовсе не «лицом России». Если ею заменить личико на знакомых с малолетства шоколадках, дети плакать будут. Страсти вокруг стальной девушки из Нововоронежа не утихают несколько дней. Изваяние хотели сперва просто демонтировать, теперь — переставить. Чиновники оправдываются тем, что «не получилось» не у них, а у авторов скульптуры. Художник Вася Ложкин, чьи женские портреты напоминают воронежское чудо, рассказал «Фонтанке», что россияне до такой красоты ещё не дозрели.



Фото: скриншот с сайта YouTube