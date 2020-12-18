«Через TikTok показываю, что учиться — не скучно». Самый известный в соцсетях преподаватель Петербурга о том, как сделать дистанционку интересной

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Николай Милованов — один из самых известных учителей физики и математики в Петербурге, за его аккаунтом в TikTok следят 168 тысяч подписчиков. 69-летний педагог в костюме и галстуке вытанцовывает и пропевает школьную программу так, что даже далёкому от физических законов подростку станет интересно. Милованов рассказал «Фонтанке», почему считает дистанционку более удобной формой обучения, чем занятия в классах, и ответил родителями, которые рассуждают о TikTok как о «какой-то глупости».

Николай Павлович, зачем педагогу с 45-летним стажем работы TikTok?



TikTok — это один из способов доведения до учеников знаний. Но он не единственный и не основной. Я занимаюсь репетиторством 45 лет. В школе никогда не работал, в том числе и потому что там ты должен вести урок по указке, преподавателю нельзя лишний раз улыбнуться, язык высунуть. А ведь я хочу обеспечить максимальный контакт с моими учениками, и если среди них есть ещё «оболтусы», может быть, говоря на их языке, смогу зажечь интерес к обучению.

В этом году у меня пара десятков учеников. Сейчас я концентрируюсь на создании вебинарного курса, вот-вот открою YouTube, у меня есть аккаунт в инстаграме. Центр тяжести своей деятельности перевожу в онлайн, тем более это в условиях пандемии востребовано и актуально, а я стремлюсь дать знания большему количеству учеников. До пандемии я в течении несколько лет вел уроки удалённо по Skype, были у меня ученики из других городов и стран.



Чем отличается онлайн урок от традиционного?

На мой взгляд, в худшую сторону практически ничем, а среди плюсов то, что после урока я высылаю ученикам видеозапись. В настоящее время Zoom позволяет вести занятие так же, как и в режиме офлайн, когда ты рядом с учеником. Есть визуальный контакт. Единственное, что ученику по плечу не так просто похлопать, но даже это можно сделать удаленно.



Как технически устроен урок?

У меня дома ноутбук и второй дисплей. Я в прошлом году купил на AliExpress простенький графический планшет за три тысячи рублей. «Навороченный» тут не нужен. У него рабочее поле размером практически лист А4. На нём пишу формулы, рисую картинки. И я, и мой ученик одновременно видим это на экранах своих компьютеров. И на этой нашей общей доске мы пишем одновременно и ведем дискуссию, так же, как будто сидим за одним за столом, а ведь нас может разъединять не одна тысяча километров.

Для записи вебкурсов я использую тот же самый ноутбук с Zoom. Я вкладываю в ролики весь свой опыт и знаю подводные камни и вопросы, которые возникают обычно у моих многочисленных учеников. Поэтому я уверен, что этот вебинарный курс будет очень полезен тысячам мои будущих учеников. За последний год я практически на «ты» с техникой, благодаря тому, что учусь и использую советы своих учеников.

Во второй четверти в школах Петербурга ввели смешанное обучение. Один из его компонентов — это записанные ролики-презентации без обратной связи. Такой формат, на ваш взгляд, эффективен?



Я думаю, что это в большой степени зависит от мастерства преподавателя, создающего видеоролик. Когда я записываю свои уроки, я знаю, какой учебный материал вызывает обычно у учеников непонимание и массу вопросов, знаю, как его подавать, что было понятно. Лед десять назад одна из моих учениц, которая, закончив элитную школу в Нигерии, приехала в Петербург поступать в университет, сказа мне: «Я два года не могла понять тему в школе, а вы мне объяснили за полчаса».

Я сам являюсь «студентом» онлайн школы. Год с лишним назад стал покупать вебинары в записи на курсах для репетиторов Юрия Спивака. Я значительно повысил свое мастерство в онлайн-образовании за счет этих курсов. Поначалу, конечно, сложновато. Но глаза боятся, руки делают.

Вы артистичный преподаватель, а что делать вашим коллегам, у кого нет такой харизмы?

Во мне любовь к физике зажёг легендарный преподаватель «Тридцатки» Михаил Львович Шифман. Конечно, он не прыгал перед классом, но вел урок не без артистизма. Я уверен, что ребята чувствуют, когда преподаватель любит свое дело и свою аудиторию. Это тоже своего рода артистизм. Это и есть самое важное.



У родителей есть представление, что дистанционка — только для отличников, а слабо мотивированным детям будет сложно сосредоточиться.

Это наблюдение родителей, по-видимому, опирается на реальные факты. Отчасти это так. Поэтому при организации онлайн-занятий нельзя об этом забывать. Например, мои ролики в TikTok показывают, что учиться не нудно и не скучно. После просмотра юмористических роликов ребята с большим интересом подходят к онлайн-урокам. Мне пишут в комментариях: «Вот, если бы наша Марья Ивановна так объясняла, то я бы на пятёрки учился».

Что вы скажите взрослым, которые относятся к TikTok как к глупости?

До марта этого года я в социальных вообще не появлялся. На онлайн-курсах нам давали задания открыть странички в соцсетях, и я это делал. На одном из занятий Юрий Спивак, обращаясь к преподавателям, сказал, что те, кто сейчас не войдёт в TikTok, через год «будут локти кусать». У меня тогда что-то щёлкнуло. 100 тысяч подписчиков я набрал за три или четыре недели. Посмотрите на мой аккаунт и на аккаунты других преподавателей, почитайте отзывы.



Многим учителям было трудно перестроиться на дистанционку, как вы думаете, почему?

Почему одним удаётся достигать своих целей, а кому-то не удаётся? Совокупность качеств каждого человека определяет те результаты, которых он достигает.

Если педагог хочет саморазвития, он его получит?

Да, мне всю жизнь нравилось и нравится учиться. Я понимаю, что для того, чтобы хорошо учить других, нужно самому постоянно расти. Мои ученики говорят: «Николай Павлович — активный развивающиеся человек и я смотрю на него и думаю: хочу также».

Всю жизнь я занимался только теми вещами, которые мне нравятся, Когда я веду уроки, то понимаю, какие знания пригодятся моим ученикам в жизни. И если они спрашивают: «Для чего мне это? Мне не нужна эта физика и математика?» Я отвечаю: «Ребята, изучая физику и математику вы учитесь представлять сложные процессы в виде простых задачек. Это даёт навык решения чего угодно, любых задач. Ребята, учите не формулы, а идеи.

Беседовала Лена Ваганова «Фонтанка.ру»

