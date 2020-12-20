автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Съезд «Народного собора» прошёл в режиме секретности 19 декабря. Одним из организаторов мероприятия выступил бывший помощник Виталия Милонова Анатолий Артюх. Православных мирян отвезли в детскую игровую комнату ТЦ на окраине города. В течение нескольких часов приглашённые спикеры рассказывали им о влиянии маски на ментальность, негативных последствиях цифровизации и сожалели о том, что из-за ковида храмы стали менее доступными. «Фонтанка» с удивлением слушала и дышала в шарф.

Место, которое нельзя называть

У Александро-Невской лавры выстроились в круг мужчины и женщины. В центре солирует москвичка, напоминающая чиновницу Амбридж из «Гарри Поттера». Фиолетовый пуховик, кокетливый берет того же цвета. «Продавцы чиканутые. Не могут на меня намордник надеть», — делится она своим опытом посещения магазинов в Москве. Публика понимающе кивает. В дискуссию вступает полноватая блондинка: «Я говорю им: ваш род до седьмого колена вымрет. Вы участвуете в геноциде». К толпе подъезжает автобус. К нему выстраивается очередь. Чтобы получить место, нужно показать СМС на телефоне с регистрацией на мероприятие. Пятьдесят кресел заполняются за несколько минут. Большинство желающих остаются на улице. «Как хорошо, что не все влезают, будет меньше тех, кто нам не братья», — замечает женщина в платке. Содержание мероприятия до сих пор не ясно. Пассажирам обещают обязательно довезти до конечной точки маршрута. Но пока её не раскрывают. Это место, которое нельзя называть. Ленин, царь и чипирование Автобус направляется к Исаакиевской площади. Его пассажиры — участники второго собрания православных мирян. Первое прошло в Москве 31 октября. «Миряне не согласны исполнять роль безгласных статистов в глобальной ковидафере, устроенной мировой олигархией и их агентурой в органах власти большинства стран мира, которые подмяли в т.ч. и церковную бюрократию», — описывалось мероприятие в профильном СМИ.

Петербургский съезд должен был состояться 12 декабря в гостинице «Россия», но его перенесли на неделю, место сбора организаторы засекретили. Информация о мероприятии распространялась в социальных сетях, в том числе через группу «ВКонтакте» и телеграмм-канал Qanon (Конспирологическое движение в США). Паркуемся у Исаакиевского собора. Всего пять автобусов. Теперь салон транспорта — это площадка для выступлений. Приглашённые спикеры заходят в каждый из автобусов с небольшой лекцией, а потом отвечают на вопросы. Первым на нашей сцене появился бывший главврач больницы Святого Георгия, экс-депутат ЗакСа и председатель комздрава в отставке Александр Редько. Он пересказывает свою биографию и делится медицинскими наблюдениями. — К мутирующим вирусам вакцина смысла не может иметь, потому что пока вы ее изготовите, того вируса уже на земле не будет. Возникнет другой вирус, — говорит он. — Вакцинация опасна, будет ли чипирование? — задают вопрос с соседнего сиденья. — Конечно, я этого не знаю, — признается Редько. — Разговоров ведется очень много: будут чипы, не будет чипов...

Он продолжает рассуждать об эффективности ПЦР-тестов, вредности масок и в целом о работе системы здравоохранения в Петербурге. Обращаясь к аудитории «братья и сестры», коммунист Редько роняет «товарищи». «Как коммунистическая партия относится к памятникам Ленину?» — вдруг спрашивает батюшка с седой головой. Редько заверяет, что сейчас среди коммунистов 73% — верующих, а лично он участвовал в строительстве храма. «Ребят, но у нас дети в опасности, какие памятники Ленину?» — возмущается блондинка с первого места. Мы уже час находимся в автобусе, стекла запотели, и становится душно. Начинает клонить в сон. «Государство нам враждебно, но сверху нам не дадут что-то изменить», — доносится откуда-то. «Что вы думаете о памятниках Ленину?» — не сдается батюшка. На него не обращают внимания, он просит открыть двери, чтобы подышать. Водитель нажимает на кнопку, свежий воздух заходит в салон. Закончив выступление, Редько покидает автобус. Напротив активного батюшки сидит не менее активная Наталья. «Что вы капризничаете, — начинает она поучать, — то памятники Ленину ему, то подышать. У нас тут якобы экскурсия! Мы не можем все выйти. Ради России можно и потерпеть!»

В ожидании нового спикера пассажиры начинают переговариваться. Наталья делится опытом, как «героически» отказывается надевать маску в магазинах. Разговор переходит на антипрививочников. Приехавшая на съезд из Сочи женщина пересказывает: видела какую-то программу, и вроде даже на Первом канале, где батюшке пришлось выкинуть святыню, к которой прикоснулся больной ковидом. Ей советуют выкинуть телевизор. При этом собеседники замечают, что Соловьев и Малышева «переобуваются на лету». Из душной глубины полутемного автобуса вдруг раздается: «Лучше все-таки жилось при царе!» Берет микрофон лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «Маска рекламируется как спасительный амулет, — рассуждает он. — Носи намордник, носи! Надо это было как-то смягчить. Поэтому молодой придурок может на нее получить черепки, типа круто, и молодой придурок скачет и радуется. Кокетница должна получить какие-то рюшечки. Стразики-шмазики. То есть смягчить своё насилие и произвол. То есть наденьте намордник и радуйтесь»

— Бабам власть дали, вот и пошло! — выстреливает батюшка. — Так мужиков всех перетравили, — отвечает ему Наталья. Не выдерживает накала страстей блондинка с первых рядов, встает с места и призывает всех говорить правду. «Остановите эту истерику», — комментирует в ответ женщина из Сочи. Спустя два часа автобус наконец-то трогается. Мы до сих пор не знаем, куда нас везут. За окном ЗСД и туман. В салоне рассуждают о дьяволе и Боге.

автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

«Волшебная миля» Останавливаемся у «Гранд Каньона» на проспекте Энгельса. Пассажиров просят сразу не выходить, чтобы большое скопление людей не вызвало подозрения. Батюшка и Наталья уже помирились и вместе пропевают молитву. За нашим автобусом паркуется чёрный БМВ, с пассажирского места выходит священник с рюкзаком. Нас ведут вокруг торгового центра, женщина в платке неустанно причитает «Господи, спаси и сохрани». На входе в детский центр «Волшебная миля» встречают два казака в полном обмундировании, они единственные в этом помещении в масках. Наш автобус пришёл одним из последних. В зоне кофе-брейка уже не протолкнуться. Пироги почти съедены.

Высокий юноша стоит в рисованной позе. Он рассуждает о сути женского назначения с расстёгнутой ширинкой: «Бабушка в конце жизни остается одна, потому что она мстила мужчинам. Сейчас женщины якобы получили свободу, якобы!» Его собеседница внимательно слушает. Закончив перекус, публика рассаживается по местам. Стулья уместили между горкой с мухоморами и детской сценой. Последним слушателям в спину бьёт топором игрушечный гном, справа подпирает прилавок рынка. На стене плавают рыбы, под потолком растут деревья. Кажется, мы в параллельном мире. Слово берёт лидер петербургского «Народного собора» Анатолий Артюх. Он предупреждает всех провокаторов, пришедших на мероприятие, об угрозе выдворения. Остальных просит не снимать и не выкладывать видео в Сеть. «При организации этого мероприятия нам 20 залов отказали в Петербурге и Ленобласти, причем были звонки даже из РПЦ. Каким образом мы стали какими-то особенными людьми? Мы особенные или эти люди попали в матрицу, которая несовместима с нашим существованием в России», — говорит он. В зале много стариков. Низенькие бабушки в платках и длинных юбках, дедушки в застиранных свитерах. Каждое выступление похоже на проповедь. Спикеры вспоминают события на Украине, критикуют РПЦ, которая во время весеннего локдауна якобы запретила прихожанам приходить в храмы, негативно отзываются о дистанционке и цифровизации общества. Старики слушают с жадностью, многие конспектируют в тетрадки. У одной из бабушек иконка приклеена скотчем к сумке. «Мы станем последним поколением жителей России!» — говорят со сцены и призывают объединяться в приходах православных мирян. К восьми вечера выступления не заканчиваются. Все это время фоном к мероприятию шёл детский гам: часть центра работает, ребятня заметила серьёзных взрослых и начала обстрел спикеров пластмассовыми шариками со второго этажа. Собираюсь сделать пару снимков. «Уберите камеру, — останавливает меня одна из слушательниц. — Это всё должно остаться в секрете». Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»