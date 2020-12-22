«Не добил». Чего не хватило в разговоре Навального с «отравителем» классикам отечественного пранка

Алексей Столяров (слева) и Алексей Навальный. Скриншот с сайта YouTube / коллаж.

Алексей Навальный позвонил предполагаемому офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и представился помощником Николая Патрушева. В ФСБ запись разговора назвали подделкой и провокацией. В «Твиттере» пошутили, что после того, как Навальный позвонил «своему убийце», Вован и Лексус «пост сдали». «Фонтанка» позвонила Алексею Столярову, известному как пранкер Лексус. Человек, который разыгрывал президентов, голливудских звезд и иностранных парламентариев целыми пачками, признался, что в подлинность Кудрявцева верит, но вот Навальный «не добил». А надо было, потому что непрофессионалов не жалко.



— Алексей, как вы оцениваете работу новичка Навального?

— А почему мы вообще должны ее оценивать? Какое мы отношение к этому имеем?

— Вы же родоначальники и классики жанра. И можете оценить работу неофита с позиции профессионалов.

— Мы от этой истории, что кому-то он куда-то позвонил, очень далеки. Я слушал эту запись. Но я не считаю её удачной. Мне показалось, что собеседник Навального сразу понял, что его разводят. Когда Навальный начал спрашивать про Томск, Омск или где они там провалились, мне показалось, что там закралось сомнение и разговор «поплыл».

— Возможно ли технически провернуть такой звонок без опыта и консультаций с опытными пранкерами?

— Номер подменить легко, в этом ничего сложного нет. Но у меня, повторюсь, возникли большие сомнения относительно самого разговора. Мне показалось, что собеседник сразу вычислил Навального.

— Но беседу не прервал и продолжал разговор больше 40 минут. Хотя у вас был опыт телефонных пранков, которые продолжались не меньше.

— Я не знаю, почему он не прервал беседу. Действительно, наши пранки и по часу длились, так что я не скажу, что Навальный нас переплюнул. Мне показалось, что это правда был сотрудник, который постоянно с ним путешествовал. Но что он там делал, я так и не услышал. Он же не сказал: «Мы пытались его убить».



— То есть вам не хватило конкретики в проговаривании ситуации?

— Да. То, что он общался с тем человеком, который постоянно следовал за ним, я не сомневаюсь. Но сам разговор вызывает вопросы. Не могу обосновать, почему сотрудник продолжал разговор, но моя личная точка зрения — он с самого начала подозревал, что ему звонит не тот человек, кем представился Навальный.

— То, что Навальный не изменил голос во время звонка, было ошибкой?

— У людей — не только в России, но и везде — очень плохой слух. Наш опыт показывает, что совершенно не важно, кто позвонил и что сказал. Мы же много за кого себя выдавали.

— А когда вы звонили от имени Светланы Тихановской, это был голос, измененный программой?

— Нет. У меня подруга была, я ей текст писал на листочке, она его читала.

— То есть даже голосового двойника не подыскивали?

— Нет, конечно.

— А насколько интересные вопросы задавал Навальный в процессе беседы?

— Думаю, да, к этому звонку он хорошо подготовился. Но он не добил. Надо было в лоб задать вопрос, а он этого не сделал.



— А какой вопрос надо было задать в лоб?

— Нужно было спросить его про убийство: «Вы хотели его убить?», «Почему вы его не убили?» Если бы он ответил на это: «Ну, не получилось» — или еще что-то, тогда бы сомнений не было. Но он же таких вопросов не задал.

— Проявил неофитскую нерешительность?

— Я думаю, да. Он же так витиевато его спрашивал обо всем. И не вытянул информации по максимуму. У него была возможность задавать вопросы. А как он их задал, мы с вами видели. Не дотянул.

— В «Твиттере» шутят, что в беседе не хватало вопросов-пасхалок, вроде того, оказался ли Навальный «крепким орешком». Такие вещи украсили бы беседу с «отравителем»?

— Не знаю. Я по поводу «Ника и Майка» свою позицию высказывал. Навальный себя пограмотнее повел, нежели Лукашенко с его этой историей. Мое мнение: он звонил тому человеку, который является действующим сотрудником. Но, имея возможность его полностью раскрыть, он этого не сделал.

— Даже на радиостанции «Эхо Москвы» 20% слушателей допускают, что звонок Навального «своему убийце» был инсценировкой. Политолог Глеб Павловский допускает вероятность фейка на 30%. А у вас ни граммулечки сомнений нет?



— Ну, кто такой Глеб Павловский, я бы не считал его авторитетом. Я лично не сомневаюсь. Если бы это была инсценировка, сразу была бы ответная реакция и её бы разоблачили. Но ведь не было такой реакции.

— Но ФСБ же говорит, что это фейк и постановка.

— ФСБ? Они же никак не реагируют на это.

— ТАСС передает со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— Насколько я знаю, ФСБ вообще никак не комментировали... Это для меня новость.

— Какая судьба ждёт сотрудника, который поговорил с мнимым помощником Патрушева по открытой линии? Его разберут на органы или сошлют в Антарктиду?

— Не могу об этом ничего говорить. Повторю слова Нарышкина по поводу истории со Скрипалями: если это и была спецоперация, то она была непрофессиональная (так директор службы внешней разведки прокомментировал «дело Скрипалей» в 2018 году. — Прим. ред.).

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

