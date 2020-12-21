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Страсти вокруг стальной девушки из Нововоронежа не утихают несколько дней. Изваяние, которое в народе окрестили «Алёнкой апокалипсиса», хотели сперва просто демонтировать, теперь — переставить. Чиновники оправдываются тем, что «не получилось» не у них, а у авторов скульптуры. Художник Вася Ложкин, чьи женские портреты напоминают воронежское чудо, рассказал «Фонтанке», что россияне до такой красоты ещё не дозрели.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

— Василий, говорят, что девчушка стальная в Нововоронеже в вашем стиле. Вы что на такие искусствоведческие изыскания ответите?



— Честно говоря, я пока не понимаю, какое вообще отношение «Фонтанка» имеет к Нововоронежу. Нововоронежцы вольны ставить себе что угодно. Алёнку же не у вас на набережных поставили? Нет. Это их право. Но им не понравилось. Демонтируют. В моём ли стиле Алёнка? Я не скульптор, но в целом, конечно, да. Я таких женщин и рисую.



🤣🤣🤣🤣🤣 Не так страшен чёрт, как его Алёнка.

В Нововоронеже решили снести свежий памятник Алёнке. Такое решение приняли местные власти после волны ужаса и непонимания, прокатившейся по местным жителям и соцсетям после торжественной церемонии открытия. pic.twitter.com/LN57C3SF2w — ௵_Надежда (@nadezdanba) December 21, 2020

— Поэтому «Фонтанке» ваши оценки и интересны. И потом, у нас тут тоже бывало, что сначала открывают торжественно, а потом снимают втихаря. С Маннергеймом была история.



— Помню (улыбается). Но с Алёнкой же речь про оценку художественных достоинств. А с Маннергеймом был политический момент. Несравнимые вещи.



— Алёнка вне политики?



— Разумеется. Маннергейма ты хоть мегакрасиво нарисуй, хоть какого-нибудь Шилова привлекай, всё равно стали бы выступать против. Не потому, что «некрасивая», а потому что Маннергейм. С Алёнкой иначе. Никто не против Алёнки как таковой. Против Алёнки некрасивой. И, по мнению местных, нынешняя — некрасивая.



— Как может быть правда некрасивой?



— Это как с граффити. Рисуют картину на стене. Скажем, Виктора Цоя. Потом приходят коммунальные службы и всё это закрашивают…



— Там сначала обязательно нужен стукач, который коммунальщиков позовёт.



— Ну да, можно и так назвать. Но я про то, что такого рода искусство по принципу граффити мне вообще не нравится именно по этой причине. Его навязывают зрителю. Человек просто идёт по улице и вынужден это видеть. А это ему может быть не нравится. Так же с этой Алёнкой. Если бы она стояла в музее, куда продают билеты, — это одно. А тут человек идёт за молоком или на автобус, встречает это и пугается. Публичная демонстрация личного креатива мне как художнику не близка. Вообще современные памятники сейчас все примерно такие. Помните памятник Есенину недавний в Москве?

Московский государственный музей имени С.А. Есенина

То же самое — памятник Олегу Табакову. Тоже много разговоров вызвал.

Я люблю бюсты. Но всё, что я вижу сегодня, — это креатив скульптора, а не дань уважения к объекту, воплощённому в камне или металле.



— «Алёнушка постапокалипсиса» — так и пишут. Так мы тут и живём, в постапокалипсисе. Что не так с креативом скульптора?



— Жителям Нововоронежа не понравилось! Вот вам на вашей улице такое поставят, вы и ваши соседи будете думать: «На хрена нам её здесь воткнули?» Спрашивать надо у людей, прежде чем ставить, а не объяснять потом, что они «тупые» и «не врубаются».



— Появились соображения, что нововоронежская Алёнка — это лицо России. Оно так и выглядит? — Ой нет. Это вы сами... Я просто сто тысяч миллионов раз говорил, что не люблю обобщений. Это отдельный долгий разговор. — Понимаю, и всё же... Может быть так, что Алёнка пострадала именно за пугающее резонирование с реальностью? — Да я же сказал, в данном случае, скорее всего, хотели сделать красиво, но не получилось... Смотря какая реальность. Один и тот же населённый пункт может быть в разной реальности в разное время. Вот, например, идёт гражданин, любуется красотой Петербурга. Это реальность одна. У него доброе лицо. А тут вдруг ему на голову упала сосулька. Реальность резко изменилась — и выражение его лица тоже.



— «Бывает, когда всё получается, а бывает — не получается. Ничего страшного в этом нет. Главное — добиваться, чтобы это всех устраивало», — заявил глава города Николай Нетяга после того, как никого не спросили. Но разве может что-то нравиться всем сразу?



— Всех никогда устраивать, естественно, не будет. Поэтому я и не сторонник такого уличного искусства. Будет бесить обязательно. Алёнке место в музее современного искусства, а не на улицах прекраснейшего Нововоронежа.



— А что мы знаем про Нововоронеж? Численность населения за 20 лет сократилась с 40 000 до 31 000 человек. Какая жизнь, такая и Алёнка. Не до улыбок. Получается, что нельзя просто фиксировать реальность, надо украшать?



— Численность городов уменьшается везде почти. Естественный процесс. Допустим, им там не очень хорошо живётся. Грустно им там. Ставим чудище, чтобы стало ещё хуже? Наоборот, надо что-то весёленькое!



— Мы обсуждаем город, про который вчера вообще ничего не знали! Вы в Ярославле сидите, я — в Петербурге. Это уже успех. Готов спорить, что «нормальная Алёнка» не дала бы такого эффекта.



— Их город. Им и решать. Это жителям расслабленной Москвы такое нормально. А вообще в средние века у всех были очень яркие одежды, дома яркие. Потому что жизнь была короткой. Старались люди свою короткую жизнь сделать поярче. Сами разберутся. И скульптор наверняка старался. Но не получилось. Не у всех получается красиво.



— Русское поле экспериментов. Сначала сделали. Причём с участием властей. Потом вопли в Сети. Теперь власть «исправляется». Но тот же «Нововоронеж Онлайн», который всех в ВК поднял на уши, теперь пишет: «Алёнка — символ нового искусства… Теперь даже демонтировать жалко». Суета.

— Зато теперь можно продать эту красоту музею современного искусства и на эти деньги купить новый автобус нововоронежцам. Или новую улыбчивую Алёнку. Вообще надо брать усреднённую иллюстрацию того, что надо отлить в граните, тогда всем будет нормально. Мне она понравилась, но других людей она пугает…



— Так разве не в этом кайф? Искусство должно человека удивлять…



— Да! Но такого рода искусство должно находиться в музеях. «Посмотрите, у нас новое чудище появилось», — говорят тебе на входе. А на улицах такое не надо ставить. Помягче надо. По улицам бродят все. И старики, и дети, и даже люди с неустойчивой психикой. И все вздрагивают. Вот у меня во дворе она стояла бы для радости. У меня есть знакомый скульптор в Ярославле. Мы с ним делали какие-то такие штуки. Но, правда, они были из стеклопластика, армированные металлом. Но это не для улиц. Это чтобы за бешеные деньги совершенные ценители искусства замирали в трепете.



— То есть когда Вася Ложкин таки станет депутатом, как мы ранее обсуждали, то у таких Алёнок судьба будет складываться проще?



— Нет. Такое не для улиц. Музеи. Галереи. Это для богатеев, чтобы покупать за миллиарды!



— В Нововоронеже до сегодняшнего дня было три памятника. «Звёзды славы» — металлические звёзды на металлических опорах. Памятник первостроителям — большой колокол. И памятник «лента Мёбиуса», где на горизонте трубы АЭС. Ещё есть мемориал погибшим в войну. Всё. Ни одной скульптуры…



— А Ленин где? Вот в чём корень проблемы. Надо было начинать с памятника Ленину.



— Есть мнение, что с ним пора заканчивать.



— И это значит, что наверняка есть лишние Ленины из старых ДК и кинотеатров. Поставили бы его сперва, посмотрели бы на реакцию. А уж Алёнку потом.



— С учётом скорости реакции на медийный шум мэр Нововоронежа вас услышит, а местные жители проклянут за Ленина вместо Алёнки.



— Что же поделаешь… А может, наоборот, цветы понесут! Ну или вообще тогда пусть поставят памятник Путину. Его демонтировать будет сложнее.



— Тут может случиться экстремизм. Если будет так же хорошо, как с Алёнкой…



— (Смеётся.) Я уверен, что скульптор хотел сделать что-то милое. Ну не специально же он такую страшилку сделал. С другой стороны, город около АЭС… Думаю, что надо её в этой АЭС и сжечь в топке! Расплавить и выковать рельсу!



— Но нужен же Ленин или Путин!



— Можно и так. Но эта Алёнка с такими руками и лицом, если людям грустно живётся, на фига нужна?



— В каком городе России такая Алёнка приживётся без вопросов?



— В Москве. Там много такого. Власти Нововоронежа поспешили. Придали столичных функций себе.



— Теперь в Нововоронеж ехать не хочется…



— А туда вообще можно доехать (смеётся)? Дорога есть? Я как житель такого далёкого замкадья — а ведь за МКАД сразу тайга и бурелом, как многие в столице думают, — не совру, если скажу, что в основном в провинции очень плохо с дорогами. Между городами ещё ничего, а вот внутри… Что Ярославль, что Тверь, что Тула… Я как обыватель сужу. Лучше дороги подлатать, чем тратить миллионы на таких Алёнок. Хотя... если бы она была переносная, то можно было бы поискать ей место и в Нововоронеже. Здесь не понравилась, переставьте на другое место.



— Так вот пока мы говорили, там до этого и додумались. Монумент будет стоять у главы местного спортцентра, который решил сделать из неё Варвару — покровительницу от внезапной и насильственной смерти. «Говорит, будет у меня Богиней Варварой стоять. Мы предложили ещё пугалом поставить на огороде», — рассказал инициатор установки памятника.



— В некоторых индийских магазинах используют портрет Шварценеггера, чтобы отпугивать злых духов! Отпугивать злых духов — одна из моих любимых тем в творчестве. Этой традиции много тысяч лет.



— Пока же злые духи её побеждают. Алёнка выживет или погибнет в итоге?

— В качестве «Аленки», которое изначально закладывалось, вряд ли выживет теперь. Но в качестве идола, отгоняющего злых духов, — очень даже вероятно.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»



