Танец с бубном, или Звоните в регистратуру. Как студент сделал запись на вакцинацию удобнее, чем Смольный

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Удобной записи на прививку от коронавируса через Госуслуги или по номеру 122 в Петербурге не могут дождаться с прошлого года. Альтернативой обзвона длинного списка поликлиник с сайта комздрава является портал «Здоровье петербуржца». Но зачастую номерков в ближайшей поликлинике на нём нет, а постоянный мониторинг остальных 69 пунктов вакцинации (или даже просто нескольких) в условиях дефицита мест нетривиальная задача: появиться они могут так же быстро, как и исчезнуть. Но в январе для этого появились чат-бот и специальная таблица в Google Docs с той же функцией. Сделаны они энтузиастами без копейки бюджетных денег.



21-летний Георгий Тимофеевский учится в ИТМО. Идея сделать таблицу для записи на вакцинацию возникла у него после неудачного личного опыта с порталом «Здоровье петербуржца». «Посмотрел номерки в первой ближайшей поликлинике — нету, посмотрел во второй — тоже нету (для поиска можно использовать карту «Фонтанки». — Прим. ред.). Ну и решил, что делать по три клика, чтобы посмотреть каждую, — механическая работа. Это плохо, человек такое делать не должен. Поэтому я написал себе локальный скрипт и вывел список поликлиник с количеством талончиков в них и датой», — рассказывает студент. Затем он решил, что надо перенести разработку в какую-нибудь таблицу. Взял гугловскую, потому что там есть Google Script. А раз таблица всё равно онлайн, то почему бы её для всех не опубликовать? Создание заняло у Георгия примерно часа три. «Скрипт как бы прикидывается человеком, который по очереди кликает все больницы и смотрит, есть ли там номерки. Обновление происходит раз в час, но днём, когда сайт работает медленнее, иногда скрипт не завершается, тогда обновление не происходит», — отметил Георгий.

Похожая мотивация была и у Константина (он из скромности даже попросил не называть фамилию), который создал Telegram-бот для записи на вакцинацию в Петербурге. Соответствующий опыт у него имелся — он работает в IT-компании и занят в процессах автоматизации тестирования. «Несмотря на довольно большой список поликлиник, доступных для вакцинации, желающих записаться все же много, поэтому из 50–70 поликлиник талоны одновременно есть обычно только в двух — максимум пяти. Номерки добавляют в разное время, и иногда их разбирают за пару часов, поэтому желающим сделать вакцину часто приходилось следить за своей поликлиникой постоянно. Робот помогает в этом, сам раз в 30 минут следит за тем, в каких поликлиниках есть возможность записаться, и выводит их список», — отметил Константин. Первую версию бота он сделал за один вечер, а затем потратил еще один на то, чтобы запустить его на каком-нибудь внешнем сервере, потому что первые сутки бот работал на его домашнем компьютере.

«Фонтанка» проверила оба решения — находить свободные номерки они действительно помогают. А дальше процесс записи идет через портал «Здоровье петербуржца» и гарантирует получение прививки в забронированное время. Хотя временами и случаются накладки, как в Выборгском районе.

Но и у таблицы, и у бота есть технические недостатки — признают сами авторы. Например, бот Константина не позволяет подписаться на уведомления от одной конкретной поликлиники, так как любая интерактивность заметно усложнит внутреннюю логику работы. Не подойдет он и в том случае, если кто-то захочет получить единственный талон, который появился после отмены чьей-нибудь записи, потому что есть вероятность — за полчаса, пока не обновятся данные, его уже кто-нибудь заберёт.

«Руководствоваться только таблицей точно не стоит — номерки появляются в «круглое» время, а скрипт запускается в 45 минут 7 секунд каждого часа — и я вроде бы не могу этим управлять», — отметил Георгий. При этом как-то значительно улучшать функционал своих разработок молодые люди не планируют. Они верят, что в будущем необходимость в них и вовсе отпадет: когда количество прививочных пунктов и партий вакцин в Петербурге увеличится, и каждый сможет записаться без танцев с бубном. «Фонтанка» задала вопрос комздраву на тему упрощения записи. Там ответили, что подвижек стоит ждать до конца января — идет разработка.

На портале «Здоровье петербуржца» все технически готово — две трети поликлиник выкладывают туда расписание вакцинации. Остальные тоже начнут до 1 февраля. Петербуржцы смогут записаться либо через этот портал, либо через Госуслуги. С 1 февраля ориентировочно заработает и запись через 122. Тогда же должна заработать опция и на Госуслугах. А число пунктов вакцинации в Петербурге обещают довести до 120 штук, добавив к ним частные и федеральные медучреждения. А вот с вакциной сложнее. Петербург нарастающим итогом получил всего 42 692 комплекта вакцины «Спутник V». Вся она уже доставлена в поликлиники и больше чем наполовину использована. До конца месяца ожидается еще 68 тысяч доз, и лишь в феврале и далее — масштабная поставка на 200 тысяч. Но, как уже писала «Фонтанка», на бумаге договоренности не закрепляются: сколько пришлют из Москвы — столько и раздадут. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»