Тайные комнаты «Газпром Арены», цирк со слонами и камбэк вытрезвителей. Главное на «Фонтанке» за новогодние праздники

Главные политические события ушедшего 2020 года затмил коронавирус. «Значительная часть россиян считает, что летом они голосовали за традиционные ценности, семью. Часть людей уже не помнит про это голосование или на него не ходила. Обнуление забылось и заигралось примерно так же, как и само отравление Навального», — рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Как выглядели отношения общества и власти в России в 2020 году и что из этого останется с нами в 2021 году — «Фонтанке» рассказал многоопытный специалист в вопросах русской политики XXI века.
Россиян в новом году ожидает увеличение цен примерно на все, кроме социально значимых продуктов, стоимость которых будет регулировать правительство, получившее в декабре нагоняй за сахар и подсолнечное масло. Вырастет цена и на главный антидепрессант русского народа — бутылку водки. Видимо, предчувствуя худшие времена, федеральные власти вернули регионам право организовывать вытрезвители.
С началом массовой вакцинации у многих россиян встал выбор: сделать прививку или пригубить на праздниках. Молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказала, что никаких данных о том, что алкоголь может помешать формированию иммунитета от коронавирусной вакцины или вызвать тяжелые побочные эффекты, не существует. Узнать, имеет ли смысл прививаться, если уже переболел, и почему тесты на антитела не заменят вакцину, можно из интервью.
Тем временем вакцинация в Петербурге движется черепашьими темпами. Об ощущениях после прививки рассказали журналисты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что заболел после того, как перестал носить антиковидный бэйдж. В интервью Владимиру Соловьёву он рассказал о жестокой критике со стороны президента и за кем ещё присматривают, кроме Навального.
Пока россияне предавались традиционному салатному забвению, в США формальная процедура утверждения итогов выборов переросла в бунт. Сторонники Трампа штурмовали Капитолий, но позиция Джо Байдена не пошатнулась.
Непростые итоги спортивного года «Фонтанке» помог подвести комментатор Дмитрий Губерниев, который заявил, что видео с Дзюбой его не возбудило. Январь начался с разгромного поражения молодежной сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Зрители, ещё пару месяцев назад восхищавшиеся командой, кричали «позор». Отвлечься от неудач в российском спорте можно онлайн-экскурсией Фёдора Погорелова, показавшего читателям «Фонтанки» все потаенные места «Газпром Арены».
Пандемия потрепала и научную сферу. Пришлось перенести сроки российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020», но учёным удалось реализовать проект по забору грунта с поверхности Луны и продолжить поиски жизни на Венере. Почему это важно — объяснил популяризатор космонавтики Михаил Котов.
«Фонтанка» попросила представителей разных театральных профессий посоветовать лучшие спектакли на каждый случай. Получилась интересная подборка.
Любителям сериалов будет что посмотреть в новом году. Зрителей ждут спецэпизод «Доктора Кто», возвращение «Американских богов», «Ванда/Вижн» и «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.
И музейный год в Петербурге обещает быть интересным. Будет что обсудить: от 40-летия Ленинградского рок-клуба до 550-летия Дюрера, от возвращения в Петербург Яна Фабра до судеб кинетического искусства. А если повезет — то и Врубеля с «Монпарнасками».
Петербургский цирк специально для читателей «Фонтанки» устроил первое с начала карантина представление. Также наши корреспонденты познакомились с ветеранами Дворцовой площади и людьми, которые обеспечивают лошадям из городского проката достойную старость.
«Фонтанка.ру»