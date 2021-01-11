Тайные комнаты «Газпром Арены», цирк со слонами и камбэк вытрезвителей. Главное на «Фонтанке» за новогодние праздники

Главные политические события ушедшего 2020 года затмил коронавирус. «Значительная часть россиян считает, что летом они голосовали за традиционные ценности, семью. Часть людей уже не помнит про это голосование или на него не ходила. Обнуление забылось и заигралось примерно так же, как и само отравление Навального», — рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Как выглядели отношения общества и власти в России в 2020 году и что из этого останется с нами в 2021 году — «Фонтанке» рассказал многоопытный специалист в вопросах русской политики XXI века.

Россиян в новом году ожидает увеличение цен примерно на все, кроме социально значимых продуктов, стоимость которых будет регулировать правительство, получившее в декабре нагоняй за сахар и подсолнечное масло. Вырастет цена и на главный антидепрессант русского народа — бутылку водки. Видимо, предчувствуя худшие времена, федеральные власти вернули регионам право организовывать вытрезвители.



С началом массовой вакцинации у многих россиян встал выбор: сделать прививку или пригубить на праздниках. Молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказала, что никаких данных о том, что алкоголь может помешать формированию иммунитета от коронавирусной вакцины или вызвать тяжелые побочные эффекты, не существует. Узнать, имеет ли смысл прививаться, если уже переболел, и почему тесты на антитела не заменят вакцину, можно из интервью.



Тем временем вакцинация в Петербурге движется черепашьими темпами. Об ощущениях после прививки рассказали журналисты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что заболел после того, как перестал носить антиковидный бэйдж. В интервью Владимиру Соловьёву он рассказал о жестокой критике со стороны президента и за кем ещё присматривают, кроме Навального.

