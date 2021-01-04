Карантинные и бюрократические перипетии поставили паузу на шоу в Цирке на Фонтанке. Долгих девять месяцев зрители не могли попасть в исторические интерьеры, а звери и артисты томились без представлений. Запрет на публичные выступления продлен до января, но вы уже можете увидеть представление в нашей трансляции. Первой и единственной, кто получил право показать его зрителям, стала «Фонтанка».

Атмосферы праздника в старинном здании не было с марта. Дрессировщики объясняют: звери, с детства воспитанные как трудолюбивые актеры, остро нуждались во внимании, в публике, в восторженных аплодисментах. Они не пропускали обязательных репетиций, но в пустом зале все не так.

Организация «Фонтанкой» видеозаписи потребовала подготовки, к которой служащие цирка подошли со всей серьезностью. Убраны чехлы с кресел, все, что только можно, вычищено и вымыто, даже ёлку специально поставили и нарядили — Новый год ведь.

Начинают представление звезды шоу — слонихи Ранни и Карла. По ходу выступления Карла нежно берет подругу хоботом за хвостик — и ты чувствуешь себя ребенком, впервые увидевшим слона.

Следом на арену выходят верблюды Рафа, Казань и Джафар в сопровождении зебр Рио и Четто, которые на контрасте с надменными напарниками кажутся озорными хулиганами. Но и огромные верблюды под конец своего выступления оказываются ласковыми и почти ручными зверушками.

Затем таланты демонстрируют кенгуру, страусы, весьма строптивый бизон и другие актеры цирка Тоньи. Завершают представление главные звезды труппы — шесть великолепных тигров. Все они, от вожака Кинга до веселой Кармы, сидя на тумбах и показывая трюки кажутся милыми котятами. Однако один из них вдруг издает настоящий хищный рык, который в пустом зале раздается весьма внушительно.