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Первое с начала карантина представление Цирка на Фонтанке. Специально для читателей «Фонтанки»

Петербургский цирк ушел на изоляцию вместе со всем городом в марте. Первое с тех пор представление итальянская труппа Тоньи, остающаяся все эти месяцы в Петербурге, дает для сотен тысяч наших читателей.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Карантинные и бюрократические перипетии поставили паузу на шоу в Цирке на Фонтанке. Долгих девять месяцев зрители не могли попасть в исторические интерьеры, а звери и артисты томились без представлений. Запрет на публичные выступления продлен до января, но вы уже можете увидеть представление в нашей трансляции. Первой и единственной, кто получил право показать его зрителям, стала «Фонтанка».

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Атмосферы праздника в старинном здании не было с марта. Дрессировщики объясняют: звери, с детства воспитанные как трудолюбивые актеры, остро нуждались во внимании, в публике, в восторженных аплодисментах. Они не пропускали обязательных репетиций, но в пустом зале все не так.

Организация «Фонтанкой» видеозаписи потребовала подготовки, к которой служащие цирка подошли со всей серьезностью. Убраны чехлы с кресел, все, что только можно, вычищено и вымыто, даже ёлку специально поставили и нарядили — Новый год ведь.

Начинают представление звезды шоу — слонихи Ранни и Карла. По ходу выступления Карла нежно берет подругу хоботом за хвостик — и ты чувствуешь себя ребенком, впервые увидевшим слона.

Следом на арену выходят верблюды Рафа, Казань и Джафар в сопровождении зебр Рио и Четто, которые на контрасте с надменными напарниками кажутся озорными хулиганами. Но и огромные верблюды под конец своего выступления оказываются ласковыми и почти ручными зверушками.

Затем таланты демонстрируют кенгуру, страусы, весьма строптивый бизон и другие актеры цирка Тоньи. Завершают представление главные звезды труппы — шесть великолепных тигров. Все они, от вожака Кинга до веселой Кармы, сидя на тумбах и показывая трюки кажутся милыми котятами. Однако один из них вдруг издает настоящий хищный рык, который в пустом зале раздается весьма внушительно.

В конце представления маэстро Тоньи приветствует зрителей «Фонтанки» и желает всем счастья и счастливого Нового года. Все артисты цирка с нетерпением ждут окончания запретов и возвращения зрителей.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Orrrca
Хватит мучить животных! Хватит поощрять живодёрство! Цивилизованные страны подобное варварство запрещают, и эти моральные уроды ищут прибежище в таких неэтичных странах как Россия.
USSR_forever
Смотрится красиво. Но чисто по-человечески - животных жалко. Они уже старые, облезлые, дряблые. Лучше бы выпустили бы их обратно на волю. Сегодня 21-век и наблюдать за животными можно через специальные фото-ловушки. Интернет сделал доступнее для всех возможность заглянуть в разные страны мира не вставая с дивана, включая и дикую природу. В том виде, в котором сегодня выглядят эти цирки - жалкое зрелище - на маленькой сцене кружат животные, которым нужен простор. Сходите в зоопарк и посмотрите на тигра, который ходит туда-сюда, ему там даже не развернуться особо и не пробежаться. Та же участь и у животных в цирке. Купите себе большой экран со Smart-TV лучше и подключите Интернет по дому, и смотрите на животных там, где им комфортно - в дикой природе. А показ диких животных в городской среде среди уплотнительной застройки - уже прошлый век.
Karl_Ivanovich
валите в ... к гретте тумберг, пожалуйста.
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