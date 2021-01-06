Федор Погорелов в специальной экскурсии для читателей «Фонтанки» покажет вам все потаенные места «Газпром арены». Бонус – один из лучших видов на этот город.
Автор: Сергей Михайличенко
Экскурсия с Федором Погореловым. Такой «Газпром Арены» вы еще не видели
Пока футбол и футболисты ушли на отдых, их место на лучшем стадионе Восточной Европы заняла «Фонтанка».
Федор Погорелов в специальной экскурсии для читателей «Фонтанки» покажет вам все потаенные места «Газпром арены». Бонус – один из лучших видов на этот город.
Автор: Сергей Михайличенко
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