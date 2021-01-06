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Экскурсия с Федором Погореловым. Такой «Газпром Арены» вы еще не видели

Пока футбол и футболисты ушли на отдых, их место на лучшем стадионе Восточной Европы заняла «Фонтанка».

Федор Погорелов в специальной экскурсии для читателей «Фонтанки» покажет вам все потаенные места «Газпром арены». Бонус – один из лучших видов на этот город.

Автор: Сергей Михайличенко

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Комментарии (6)

Djnyana
Хорошее начало, но - очень мало на видео, в т.ч. и по времени и по истории. Соглашусь, что с самого верха смотреть - круто: тут тебе и футбол, с его тактиками и стратегиями и, - эстетическое Наслаждение Полёта..) И, хотелось бы побольше узнать, т.е. - увидеть и услышать про ВИП-зону, где "всё включено" - и напитки и закуски..) Ну, хотелось бы побольше.. не только напитков и закусок, но и узнать поподробнее, как это работает: во сколько можно начинать пить, когда перерыв (если он предусмотрен)) и, можно ли пить все 90+15?! ) Побольше бы информации хотелось бы! ) И да, прикольно получилось, видимо, - режиссёрская находка, - при словах: "на каждом экранчике высвечивается", на нашем экранчике высвечивается.. - "Пузико" Фёдора! )))
Azazello
Федя шубу у Миллера отжал, не иначе? ))
Ничего более впечатляющего в этом материале нет..
Смотрите - это телевизоры, встроенные в шкафчики игроков, а это - пустой стадион...
sektor7
Спасибо! Очень интересно изнутри раздевалки посмотреть
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