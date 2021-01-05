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«А кто доставлять-то будет?» Бывший начальник петербургского главка Пиотровский — про возвращение вытрезвителей

В России возрождается система вытрезвителей. Почти 10 лет назад это бремя с полиции снял экс-начальник ГУ МВД Владислав Пиотровский. Теперь он рассказал, чем аукнется откат назад.

Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника ТАСС

С 1 января в России восстановлена система вытрезвителей с возможностью взимать плату с угодивших туда людей; соответствующий закон ранее подписал президент. Доставлять туда граждан будут полицейские, как, собственно, и происходило до 2011 года. Затем МВД освободили от этих функций, а начался этот процесс как раз с Петербурга и Ленобласти. Тогдашний глава ГУ МВД генерал-лейтенант Владислав Пиотровский спустя 10 лет поделился своими соображениями с 47news.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

— Вкратце, какие были хлопоты с вытрезвителями в вашу эпоху?

— Разные и много. Были и смертельные исходы, и буйные, и на улице подмороженные. Откровенные ЧП тоже случались.

— Как вы обосновывали свою идею? И как она вам пришла?

— Всё просто — полицейские не врачи. Алкоголизм же болезнь, и никто с этим не спорит, значит, должны заниматься медики. Я об этом и на коллегиях, и министру докладывал. Если ещё проще, то и опер, и врач ходят по лезвию, но каждый по своему — нужны знания, навык. У нас были фельдшеры в вытрезвителях, но это не тот уровень, который необходим.

— С точки зрения хозяйственной что это было?

— Всё — помещения в каждом районе на нашем балансе, их содержание, зарплатный фонд для сотрудников, лекарства в конце концов.

— Какие проблемы вы предвидите, исходя из опыта?

— Очень просто. При мне в главке было 32 тысячи сотрудников. Сегодня чуть более 20 тысяч. Кто доставлять будет? Раньше при патрулировании с улицы забирали, в том числе вневедомственная охрана, но она отошла Росгвардии. У участковых была задача выходить на квартирные дебоши, оттуда тоже забирали. Сегодня же патрульная служба сокращена, участковые перегружены.

Кстати, в 30-е годы фургоны, собиравшие на улицах пьяных, получили прозвище хмелеуборочных. Сегодня возвращение вытрезвителей аргументируют большим количеством преступлений, совершённых в нетрезвом виде. Этот аргумент не выдерживает критики, так как исторически в вытрезвитель заносят тех, кто не может уже стоять на ногах. А какие в таком виде преступления-то?

В конце концов в вытрезвителях нужно кому-то успокаивать буйных. Кто это будет сегодня делать — неясно, ведь вряд ли пьяниц стало меньше. Разве что в связи с пандемией больше по домам. И ещё — непонятно, на что будут существовать новые вытрезвители.

— Власти рассчитывают, что бизнес подтянется. Примерно полторы тысячи за ночь предлагается брать с постояльца.

— Не знаю, спорно. Мне кажется, большая часть контингента платить не будут. Значит, нужно будет судиться, а затем неизбежно привлекать приставов для взыскания. Целая история.

Полностью беседу корреспондента Виктора Смирнова с Владиславом Пиотровским читайте на 47news.

Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника ТАСС
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (25)

alexadmin
Можно выделить здравое зерно: возродить воронки, которые будут собирать с улиц.
USSR_forever
поднимать уровень социальной жизни до статуса "достойный" не пробовали? например начать всем платить по 100К, пенсии сделать по 100К, и ипотеку выдавать под 1%? =) вопрос бухающих людей чаще всего не в их желании напиться, причина кроется на поверхности - низкие заработки, неспособность из-за этого к самореализации, невозможность покупки отдельного жилья своим детям, невозможность вырастить и выкормить детей (буквально сегодня на Фонтанке писали, что очередь в детский сад составляет 153 000 детей, это получается около 100К семей вынуждены как-то выкручиваться, чтобы куда-то сбагрить детей на время работы).... Людям нужна достойная жизнь, которой добиться несложно - с продажи нефти, газа, алмазов, леса, и других ресурсов страны начать начислять всем совершеннолетним гражданам определённый % (т.е. назначить всем безвозмездную выплату) - это реально могло бы помочь населению, которому сегодня не хватает денег (если у населения будет хватать денег, то остальные проблемы решатся сами собой)
nuga
Алкашней должны заниматся наркодиспансеры,там нужно вытрезвители открывать,там есть кадры и решетки,тем более сейчас много наркоманов и сортировка должна быть,а не класть алкашей с нариками вместе.Сейчас не Советский Союз и граждане агрессивные и опасные.
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