С 1 января в России восстановлена система вытрезвителей с возможностью взимать плату с угодивших туда людей; соответствующий закон ранее подписал президент . Доставлять туда граждан будут полицейские, как, собственно, и происходило до 2011 года. Затем МВД освободили от этих функций, а начался этот процесс как раз с Петербурга и Ленобласти. Тогдашний глава ГУ МВД генерал-лейтенант Владислав Пиотровский спустя 10 лет поделился своими соображениями с 47news.

— Разные и много. Были и смертельные исходы, и буйные, и на улице подмороженные. Откровенные ЧП тоже случались.



— Как вы обосновывали свою идею? И как она вам пришла?



— Всё просто — полицейские не врачи. Алкоголизм же болезнь, и никто с этим не спорит, значит, должны заниматься медики. Я об этом и на коллегиях, и министру докладывал. Если ещё проще, то и опер, и врач ходят по лезвию, но каждый по своему — нужны знания, навык. У нас были фельдшеры в вытрезвителях, но это не тот уровень, который необходим.



— С точки зрения хозяйственной что это было?



— Всё — помещения в каждом районе на нашем балансе, их содержание, зарплатный фонд для сотрудников, лекарства в конце концов.



— Какие проблемы вы предвидите, исходя из опыта?



— Очень просто. При мне в главке было 32 тысячи сотрудников. Сегодня чуть более 20 тысяч. Кто доставлять будет? Раньше при патрулировании с улицы забирали, в том числе вневедомственная охрана, но она отошла Росгвардии. У участковых была задача выходить на квартирные дебоши, оттуда тоже забирали. Сегодня же патрульная служба сокращена, участковые перегружены.

