С 1 января в России восстановлена система вытрезвителей с возможностью взимать плату с угодивших туда людей; соответствующий закон ранее подписал президент. Доставлять туда граждан будут полицейские, как, собственно, и происходило до 2011 года. Затем МВД освободили от этих функций, а начался этот процесс как раз с Петербурга и Ленобласти. Тогдашний глава ГУ МВД генерал-лейтенант Владислав Пиотровский спустя 10 лет поделился своими соображениями с 47news.
— Вкратце, какие были хлопоты с вытрезвителями в вашу эпоху?
— Разные и много. Были и смертельные исходы, и буйные, и на улице подмороженные. Откровенные ЧП тоже случались.
— Как вы обосновывали свою идею? И как она вам пришла?
— Всё просто — полицейские не врачи. Алкоголизм же болезнь, и никто с этим не спорит, значит, должны заниматься медики. Я об этом и на коллегиях, и министру докладывал. Если ещё проще, то и опер, и врач ходят по лезвию, но каждый по своему — нужны знания, навык. У нас были фельдшеры в вытрезвителях, но это не тот уровень, который необходим.
— С точки зрения хозяйственной что это было?
— Всё — помещения в каждом районе на нашем балансе, их содержание, зарплатный фонд для сотрудников, лекарства в конце концов.
— Какие проблемы вы предвидите, исходя из опыта?
— Очень просто. При мне в главке было 32 тысячи сотрудников. Сегодня чуть более 20 тысяч. Кто доставлять будет? Раньше при патрулировании с улицы забирали, в том числе вневедомственная охрана, но она отошла Росгвардии. У участковых была задача выходить на квартирные дебоши, оттуда тоже забирали. Сегодня же патрульная служба сокращена, участковые перегружены.
Кстати, в 30-е годы фургоны, собиравшие на улицах пьяных, получили прозвище хмелеуборочных. Сегодня возвращение вытрезвителей аргументируют большим количеством преступлений, совершённых в нетрезвом виде. Этот аргумент не выдерживает критики, так как исторически в вытрезвитель заносят тех, кто не может уже стоять на ногах. А какие в таком виде преступления-то?
В конце концов в вытрезвителях нужно кому-то успокаивать буйных. Кто это будет сегодня делать — неясно, ведь вряд ли пьяниц стало меньше. Разве что в связи с пандемией больше по домам. И ещё — непонятно, на что будут существовать новые вытрезвители.
— Власти рассчитывают, что бизнес подтянется. Примерно полторы тысячи за ночь предлагается брать с постояльца.
— Не знаю, спорно. Мне кажется, большая часть контингента платить не будут. Значит, нужно будет судиться, а затем неизбежно привлекать приставов для взыскания. Целая история.
Полностью беседу корреспондента Виктора Смирнова с Владиславом Пиотровским читайте на 47news.