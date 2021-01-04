Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Когда хозяева начинают рассказывать про своих лошадей, то так и напрашивается сравнение с людьми. Скакуны трудятся годами сверхурочно в городском прокате, а когда физические силы подходят к пределу, превращаются в нерентабельных единиц. «Это проблема общества», — считает зоопсихолог Анна Гончарова. Петербурженка организовала в Петергофе пансионат для престарелых лошадей, потому что животные заслуживают человеческого отношения за свой труд.



Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Каприз

В меру упитанный конь Каприз кружит по застеленной песком площадке, замедляется и укладывается на бок. Он нежится на спине копытами кверху, как будто собака или кошка, закончив моцион, усаживается на круп. Конь отталкивается задними ногами и пробует встать. Попытка оказывается неудачной, Каприз бухается на песок.



Трудолюбивый конь более 20 лет возил туристов на Дворцовой площади. Теперь в его ногах нет былой силы. Капризу в этом году исполнится 31, по лошадиным меркам, это период дожития.

«Каприз — наш самый главный ветеран, с 3-летнего возраста работал на Дворцовой. И в каретах запряжённым ходил, и трюки умеет делать», — рассказывает зоопсихолог Анна Гончарова. Она сама раньше работала в центре Петербурга с лошадьми, а теперь организовала конюшню в Петергофе, где трудягам с гривами дают возможность достойно провести старость.

После двадцатилетнего стажа лошади становятся обузами для предпринимателей, которые зарабатывают на извозе туристов. Не каждый бизнесмен захочет содержать животное, которое больше не может приносить доход.

«Я знаю, что порядка 5–6 лошадей после работы на Дворцовой попали на конюшню в Автово. Там они закончили очень плохо, рассказывали всякие ужасы. Нам сказали, что там кобылу собаки заживо съели. После чего мы и стали выкупать лошадей», — отмечает Анна.

Каприза же выкупать не пришлось. Семь лет назад его отдали просто так, потому что он не мог больше ходить, начал падать. В городе конь трудился по десять часов в день, его суставы износились. Новой хозяйке пришлось буквально поднимать скакуна на ноги.



Фото: предоставлено Анной Гончаровой

Сейчас Каприз живет вместе с ровесниками в пансионате для престарелых лошадей в Петергофе. У животных в отставке вдоволь сена, они гуляют и общаются. А Каприз еще снимается в кино. Он сыграл умирающего коня, которого воскрешает Григорий Распутин в сериале «Григорий Р.». Для фильма «Три мушкетёра» Сергея Жигунова Капризу пришлось изменить имидж.



Фото: предоставлено Анной Гончаровой Фото: предоставлено Анной Гончаровой

«Нужно чтобы лошадь д’Артаньяна была апельсинового цвета, — вспоминает Анна. — Мы купили самую безопасную краску для волос и в течение дня губочками красили. Бедный Каприз потом ходил, у него на теле шерсть перелиняла, а хвост и грива еще год оставались оранжевого цвета».

Вереск

Вереск принадлежит к древней немецкой породе — тракененской. Его прапрапрадедушка числится среди победителей олимпиады в командном зачёте. Вереск продолжил родовую линию, его тренировали в выездке. В 18 лет конь получил травму на передних ногах и стал прихрамывать. Спортивная карьера для него завершилась, он оказался в городском прокате.

«Когда я поняла, что ему совсем плохо и его собираются списать на колбасу, я пошла к хозяйке конюшни и договорилась с ней, что я его выкуплю. Часто лошадям в таких случаях назначается цена по стоимости килограмма мяса. Но я была согласна на любую сумму. Хотелось, чтобы у Вереска была спокойная старость без бесконечных занятий с людьми, вдоволь еды и воды и собственный ветеринарный врач и коваль», — рассказала хозяйка Вереска Дарья.



Сейчас Вереск заметно худее, чем его соседи по пансионату. Был период, когда его очень плохо кормили, и он до сих пор не может отъестся. Также у него нет зубов, потому что ему давали слишком много сахара.

Лошади из поката привыкли к ежедневной работе. Известны случаи, когда после перевода на пенсию они быстро умирали.

«Это никому не понятный парадокс. Возможно, дело в том, что лошади в принципе плохо переносят переезд, на них может повлиять другая вода или перемены в рационе. И еще у них в таком спокойном состоянии начинают вылезать все болячки. Когда она бегает в прокате и не отдыхает толком, у нее, видимо, нет времени подумать, а потом — опа — и вылезают колики или еще что-то, — рассуждает Дарья. — Главная задача владельца пожилой лошади — сделать так, чтобы она жила как можно дольше. Это уже не история про то, как я хочу покататься на лошадке, это история про то, как мне сделать так, чтобы мой друг жил со мной столько, сколько сможет».

Дарья и Вереск прошли от полного неприятия, когда конь мог бить и кусать хозяйку. А после того, как его выкупили, он смягчился и превратился в мягкого и дружелюбного. Такое преображение случилось с ним за два года.



Они заслужили

Вместе с Вереском и Капризом на конюшне в Петергофе живёт пони Петя. Пете 35 лет, и он самый старший обитатель пансионата для престарелых. Однажды в конюшню пришла мама с тремя детьми, взглянув на Петю, она вспомнила пони, который когда-то катал её маленькой в парке Победы.



Фото: предоставлено Анной Гончаровой

Анна отмечает, что иногда в прокат попадают лошади, психологически не готовые к такой работе. Так можно объяснить случай с откушенным носом. «Лошадь — не буйное животное, а пугливое. У кого-то порог пугливости низкий, а у кого-то высокий. Если лошадь пугливая, она рано или поздно испугается, и ты ее не удержишь, она улетит и ничего хорошего с этим не будет», — уточняет зоопсихолог.

Содержать лошадь в конюшне на постое стоит около 15 тысяч в месяц. Столько отдают хозяйки ветеранов труда на Дворцовой. «Бизнес к ним относятся как к трудовой единице. Что говорить о лошадях, к людям также относятся. На заводах людей выжимают до последней капли, а потом платят нищенскую пенсию. Это проблема общества. Лично я не против городского проката. Это красиво, когда по городу ездят кареты, когда все чисто и аккуратно, лошади подкованы и накормлены. Но так не всегда бывает. Лошади очень многим дают радость, они заслужили доживать свой век в покое», — отмечает петербурженка.



Подопечные Анны физически слабые, но духом не сломлены. Это помогает им жить в столь почтенном возрасте.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

