«Если брать предательство, воровство — он жестокий, он беспощадный». Что Песков рассказал о Путине, своих заработках, дочери в ПТУ и бейджике против ковида

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Об отношениях с Путиным



Я сталкивался с серьезной критикой [со стороны] президента. Жить сразу не хочется. Бывает жестко.



Я работаю пресс-секретарём с 2008 года, 12 лет все-таки, многое прошло, были разные конфигурации его офиса, будь то Белый дом или президентская администрация. Поэтому история таких отношений начальник — подчинённый давняя.



Откуда Путин черпает информацию



Во-первых, идет информация от министерств и ведомств. Потом сравниваем эту информацию с тем, что идет по линии СМИ, сравниваем с тем, что идет по линии «народных СМИ» — мультимедиа, социальные сети и т.д. И уже рождается понимание, что происходит на самом деле.



[При докладе] бывает, что он (Путин. — Прим. ред.) гораздо лучше осведомлен о происходящем, иногда информация оказывается востребована.



Действительно, бывает ситуация, когда из разных источников по одному и тому же вопросу информация очень сильно варьируется. И тогда президент сам принимает решение.



О жестокости и беспощадности президента



[Путин] cтал гораздо более непримирим к негативным явлениям, к некомпетентности… Если брать предательство, если брать воровство — он жестокий, он беспощадный. К тому, что в его понимании является греховным, он жестокий.



О войне башен



Это всё сильно преувеличено. Существуют споры, жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту озвучить. Но то ни в коем случае не является войной башен.



О телеграм-каналах



Телеграм-каналы, в своем большинстве, — это платные дешевые сливные бачки. Многие действительно увлекаются этим и сливными бачками, это наш феномен такой в нашей стране. Ведь в англоязычном мире это не пошло; только у нас и на пространстве бывшего СССР. Как мы любили в Советском Союзе шепотом друг другу сплетни рассказывать и анекдоты политические.



Серьезные люди «в башнях» не воспринимают это как приветы, они этого даже не читают.



О своих взглядах и функциях



Я бы не сказал, что мне близки чистые идеи либерализма, но, скорее, либерал. Скорее, смесь; ближе к либерализму, но все же с оговоркой.



Я не политик, чтобы излагать свою позицию, меня никто не выбирал. Меня сегодня назначили, завтра меня уволят. Пресс-секретарь должен разъяснять журналистам то, что делает президент, решения, которые принимаются, рассказывать, оповещать… Также работа заключается в том, чтобы быть в курсе логики происходящего. Я должен понимать, что происходит, что стоит перед чем, что является следствием и предтечей.



Про «присматривают» (на вопрос о том, что он является «идеальным кандидатом для вербовки»)



За мной, наверное, приглядывают (в тех же выражениях Песков объяснял путешествия группы сотрудников ФСБ вслед за Алексеем Навальным. — Прим. ред.).



О графике



Чаще всего воскресенье — это выходной день, если нет командировок и кризисных ситуаций. Но в целом у президента понимание дня недели, понимание времени фактически отсутствует.



У него же нет рабочего времени, у главы государства. Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь.



О заработках — своих и жены



Я высокопоставленный госслужащий, и поэтому у меня, конечно, высокая зарплата.



Жена (фигуристка Татьяна Навка. — Прим. ред.) у меня не бедная, но она и вкалывает. Она с 4 лет работала, скиталась по миру, как раз когда была нищая Россия в начале своего существования. Вот тогда она уехала жить в Америку, она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила и платила деньги. Она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать на пару штанов Levi’s или сходить в ресторан, который называется «Макдоналдс». Тренировали, мотались по всей Америке с выступлениями.



Она ничего не делает противозаконного и, будучи моей женой, уже ничего не будет делать противозаконного. И она все делала до меня. В плане ее бизнеса, в плане ее работы, я ей мешаю.



О дочери



Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю, иногда весьма жестко, — не лезь, пожалуйста. Но она все равно вызывает мое восхищение, она молодая, она ищет себя.



Сначала поступила в Институт Азии и Африки и чисто случайно получила турецкий язык, то есть пошла по моим пятам. Отучилась год и раздумала, для меня это была полная трагедия… Потом она пошла в школу менеджмента. Это звучит так, business-school, но по-нашему это ПТУ. Менеджменту поучилась, потом работала в разных люксовых магазинах, сначала продавала люксовые вещи, стояла за прилавком, потом в офисе сидела одной из крупных международных компаний. Полгода просидела, тоже поняла, что не ее. Я опять обрушился на нее с критикой, что за ветреность… Потом она поступила в магистратуру МГИМО; учась там, она сказала — это то, о чем я мечтала всю жизнь.



О болезни и антиковидном бейджике

Мы принимали жесткие меры безопасности, и не помогло.



С высоты моих нынешних антител скажу, что пока я носил вот эту «штучку», я не болел. Но потом я был фактически подвержен остракизму со стороны СМИ, и я ее снял. И в течение нескольких недель заболел. «Штучка», кстати, помогает. От нее кашляешь, дышать плохо, потому что от нее хлор идет, но она реально спасает от гриппа и от других коронавирусов.



Мог ли Путин совершить преступления, которые ему приписывают



Нет.



Мог бы Песков работать с Путиным, если бы все же допускал такую мысль



Нет.



