Почему Канада разгромила Россию на МЧМ и что теперь делать российским матерям

Фото: Jason Franson/The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Признаемся, мы сами еще недавно восхищались этой командой. Молодежка в ноябре на взрослом этапе Евротура лихо разделалась со всеми тремя взрослыми сборными Швеции, Финляндии и Чехии. Про ее главного тренера, двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова говорили, что он вернул советский хоккей и раскрепостил ребят. Но вот прошло всего пару месяцев, и его команде уже кричат «позор». Слишком много пафоса

Тогда же, в ноябре, немного отойдя от эйфории, отдел спорта «Фонтанки» задался вопросом: сможет ли молодежка так же лихо играть на чемпионате мира до 20 лет, где соперники моложе, но и быстрее. Его мы задали самому Ларионову, и вот что он тогда ответил: «Мы это увидим. Хоккей не такой простой вид спорта, чтобы всегда можно было делать одно и то же — и получать одинаковый результат. Мы внесем изменения, которые считаем необходимыми. Каждый матч — отдельная история. Да, на молодежном чемпионате мира у нас будут другие соперники, но наша задача остается прежней — играть в наш хоккей, диктовать свою волю».



В итоге на молодежном чемпионате мира диктовать свою волю получилось только в стартовом матче с США (5:3), которые теперь играют в финале, и Австрией (7:1). В плей-офф, где началась настоящая битва за выживание, воля куда-то исчезла. Уже в четвертьфинале с Германией (2:1) было тревожно. Запахло Пхенчханом-2018, где наша взрослая сборная в финале едва не проиграла золото немцам.

Перед матчем с Канадой пугало еще и то, с каким пафосом руководство обсуждало в прессе предстоящую встречу.

«Наш тренерский штаб знает, как помочь нашим игрокам обыграть Канаду. Как говорил великий тренер Виктор Васильевич Тихонов, когда его спросили, как он обыгрывал Канаду, формула победы — это работа, работа, работа и дисциплина. Нам надо переработать Канаду», — говорил вице-президент ФХР и глава тренерского штаба Роман Ротенберг.

Ларионов неожиданно умудрился обойти своего начальника в патетике. «Это особенность молодежного хоккея: в таких матчах, как Россия — Канада, рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. У нас здесь двадцать пять парней от двадцати пяти русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать, они будут готовы к игре», — заявил тренер.

Хочется спросить: что же теперь делать русским матерям?

Ящерица, которая теряет хвост

На пресс-конференциях тренерам проигравшей команды часто задают вопрос: что не получилось? В матче с канадцами не получилось ничего. Лидер сборной и капитан Василий Подколзин, которого Ротенберг регулярно сравнивает с канадской звездой Коннором Макдэвидом, за весь турнир не сумел никак себя проявить. В игре с Канадой он отличился только тем, что уже при разгромном счете собрал вокруг себя игроков и вместо тренера давал установку партнерам.

Но Дзюбы https://youtu.be/vFQ3–0Twxnk из него не получилось. В той игре с Хорватией на футбольном ЧМ-2018 надежда действительно оставалась до последнего.



Здесь она умерла практически в самом начале: к 15-й минуте канадцы уже забили три безответные шайбы.

Не получилось героя и из 18-летнего вратаря Ярослава Аскарова, который считается главной вратарской надеждой России. С ним вообще связан новорожденный мем: Аскаров несколько раз по ходу этого турнира терял клюшку, за что его прозвали ящерицей, которая отбрасывает хвост. В игре с Канадой парень же совсем перегорел и пропустил сразу две шайбы после того, как остался без клюшки. Реакция соцсетей не заставила себя ждать.



Igor Larionov in the 2nd intermission with Askarov and his goal stick: pic.twitter.com/cSo5XVny4S — 𝔞𝔩𝔟𝔢𝔯𝔱𝔬 (@twistedleafs) January 5, 2021

В Twitter появился даже аккаунт клюшки Аскарова.





«Аскаров взял клюшку игрока после того, как потерял свою. Никогда не бери клюшку полевого хоккеиста, если потерял свою. Намного важнее, чтобы у игроков были клюшки, чтобы защищаться. Вратари в таком случае могут справиться без клюшки», — написал в Twitter бывший вратарь «Баффало» и «Филадельфии» Мартен Бирон.

Понятно, что валить все на двух игроков неправильно. Но это самые показательные моменты для описания краха. Что характерно, Аскаров и Подколзин были названы лучшими игроками сборной на этом чемпионате.

Рецепт Тины Канделаки

После матча Ларионов был как-то уж слишком спокоен. Главное: в отставку, кажется, он не собирается и продолжит гнуть свою линию.

«Когда играешь против сборной Канады, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Мы понимали, что Канада здесь не проигрывает. Нужно было держать шайбу как можно больше, но этого не получилось. Эта команда была сильной, нам завтра играть еще одну игру. Я не буду кидать камень в огород какого-то игрока. Ребята сделали максимум. Канадцы были лучшими. Это основная причина нашего поражения. Да, ребята проиграли. Это не то, что мы ожидали. Думаю, что у этих ребят большое будущее. Им нужно пройти через такие поражения, чтобы стать сильнее.



Легче всего зажать ребят в тиски, играть от обороны и надеяться на выдающуюся игру вратаря. Я не хочу ничего менять в нашем стиле. Это наш хоккей, наш подход», — сказал Ларионов после игры журналистам.

Роман Ротенберг в интервью ТАСС напомнил, что за последние 11 лет Россия десять раз играла в полуфинале МЧМ, и что это «это высокие показатели». «Никто не согласен с этим поражением, но мы постоянно идем в лидерах. Есть стабильность, но в то же время есть и над чем работать. Золото — это то, к чему всегда стремится сборная России. В течение многих лет была проделана огромная работа, поэтому в этой ситуации нужно поддержать тренерский штаб и игроков и максимально подготовиться к матчу за третье место. Поражение всегда сирота, а у победы много отцов. Очень много деталей, тут надо разговаривать с тренерским штабом. Внутри много вопросов, которые нужно обсуждать, и разговаривать. Мы все понимаем, что у нас ноль голов за два матча со сборной Канады, но разбор будем проводить уже после матча за бронзу. Это будет правильно для команды», — заявил Ротенберг.

К разбору игры даже подключилась генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Чем бы развеять грусть? Я думаю, это надо делать мыслью о том, что чемпионаты — взрослые, молодежные и юниорские — проходят каждый год, так что посыпать голову пеплом — смешно. Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы. В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — написала Канделаки в свое телеграм-канале.

Матч за бронзовые медали против сборной Финляндии пройдет в ночь на среду, 6 января, начало — в 1:30 по московскому времени.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

