Игорь Ларионов: Я не хвастаюсь, но моя карьера — особенная. Хочется передать этот опыт молодым хоккеистам

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал, почему он начал тренерскую карьеру так поздно, было ли опасно юным российским хоккеистам играть против более взрослых команд на Кубке Карьяла и ждать ли от них столь же яркой игры на Молодежном чемпионате мира.

Игорь Ларионов - легенда советского и российского хоккея. На его счету две победы на Олимпиаде (1984, 1988), три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), четыре титула чемпиона мира (1982, 1983, 1986, 1989). За игровой интеллект его прозвали Профессором. Карьеру он закончил в 43 года и лишь в 59 лет начал работать тренером, возглавив молодежную сборную вместо ушедшего на повышение Валерия Брагина. И сразу же успех: его команда на взрослом Кубке Карьяла победила Финляндию (6:2), Швецию (2:1) и Чехию (3:0). Через несколько дней после этого нам удалось поговорить с ним.



- Вы много чем занимались после окончания карьеры игрока - винный бизнес, работа агентом. Почему только в 59 лет решили стать тренером?

- Мой тип личности требует постоянного вызова — посчитал, что работа тренером является достаточно амбициозным вызовом. К тому же, это как раз тот возраст, когда начинаешь ощущать куда большее удовольствие, помогая другим, чем добиваясь собственных целей. Я не хвастаюсь, но считаю, что мой опыт в игре, моя карьера — особенные. Это благодаря партнерам, тренерам и отношению к делу мне повезло добиться многого. Сейчас же хочется передать этот опыт молодым талантливым ребятам. И не стану скрывать, что общение с молодыми игроками сборной России тоже дает огромную энергию, а постоянное общение с тренерским штабом и штабом сборной — внутренне обогащает. Я люблю находиться в амбициозных коллективах, для меня это естественно.

- Могло ли это произойти раньше?

- Да, теоретически вполне могло. Но я верю, что все происходит в свое время. В тот момент, когда это нужно и когда ты готов.



- Какие были особенности подготовки молодых ребят к выступлению на взрослом Кубке Карьяла?

- На таком уровне особенное значение приобретает психологический фактор. Мы постарались не только тактически подготовить ребят, но и настроить их правильно. Выступать за национальную сборную — колоссальная ответственность. Нам было важно создать такую атмосферу, чтобы они расслабились и были сфокусированы на том, что делают лучше всего — на игре в хоккей.

- Все-таки разница в возрасте была большая: 18,7 лет - у нашей команды, и 24-25 - у соперников. Не было ли каких-то рисков в связи с игрой против взрослых и физически более мощных хоккеистов?

- Когда ты играешь в хоккей — риск есть всегда. Но если выходить на матч, переживая, как бы не получить травму — её вероятность только вырастает. И не стоит забывать, что мы говорим не про детей, а про крепких молодых парней. Поверьте, играть с ними не было просто никому из соперников — и счет говорит сам за себя.

- Итоговый результат удивил многих и в Европе, и в России. А вы сами удивились?



- Удивился — не вполне правильное слово. Я знаю, какой потенциал у наших игроков, и они продемонстрировали отличный хоккей. Матчи были трудными, даже первый, который мы выиграли 6:2. Результат меня порадовал и дал ответы на некоторые вопросы, которые я и тренерский штаб задавали себе.

- Перед стартом турнира, ваши европейские коллеги и СМИ довольно резко высказались по поводу того, что Россия специально привезла на турнир молодежный состав, чтобы решить вопрос подготовки к молодежному чемпионату мира. Мешали работе все эти комментарии?

- Нет, потому что это не моя зона контроля и ответственности. Наша работа как тренеров — готовить команду. ФХР предоставила нам редкий шанс — проверить команду на престижном турнире, этапе Евротура. Когда поступает такое предложение, ты соглашаешься и думаешь только об организационных вопросах, а не о мнении соперников. При всем уважении, мы решаем свои задачи. Те, кто беспокоился об уровне турнира, получили ответ, увидев игру российских молодых хоккеистов.



- Под вашим руководством хоккей молодежной команды стал более раскрепощенным. Почему вы решили отойти от осторожной игры, которая была свойственна команде в прошлые годы?

- Не вполне корректно будет говорить о стиле игры, который был у команды раньше. Наш хоккей, наши традиции — это атакующая игра, мы отталкиваемся от высокого исполнительского мастерства, таланта и обученности наших спортсменов. Безусловно, игра в обороне важна, и мы умеем это делать. Но мы хотим диктовать ход игры, а не быть вторым номером. Болельщики заслуживают видеть тотальный хоккей, наша задача сделать так, чтобы он приносил результат.

- Все три матча на турнире провел вратарь Ярослав Аскаров. Вопросов нет - сыграл он превосходно. Но почему не дали шансов хотя бы в одном из матчей другому голкиперу?

- Вратарское дело — это специальная область, в которой за последние десять лет произошел невероятный скачок. У нас есть тренер вратарей Николай Хабибулин, мы прислушиваемся к его мнению в этом вопросе. Не могу раскрывать внутренний процесс, но если коротко: нам было важно посмотреть на Ярослава в таких условиях и мы это сделали. Это профессиональный спорт, решение о том, кто сыграет принимается в процессе обсуждения.



- Нападающий Василий Подколзин проявил себя не менее ярко, став настоящим лидером этой команды. Но в СКА у него в последнее время дела идут не так хорошо. Его даже переводили в фарм-клуб. Какие проблемы мешают Подколзину показывать такой же хоккей в СКА?

- Проблемы — это очень сильное слово. У Василия разные роли в СКА и в сборной. Как я уже говорил, огромную роль играет психологический фактор. Игра в клубе — это постоянное давление, конкуренция за игровое время и ротация. Игра за сборную — сама по себе окрыляющий фактор. Много говорили с Василием, и я надеюсь, что прошедший турнир придаст ему заряд уверенности и даст метод, с помощью которого он сможет спокойнее чувствовать себя в матчах за клуб.

- Насколько игра на Евротуре соответствует тому, что мы увидим на молодежном чемпионате мира, который стартует в декабре в Эдмонтоне?

- То, что мы видели в исполнении сборной России в матчах Евротура, соответствует высокому уровню её игроков. Всегда есть что улучшать, мы получили массу информации, которую только предстоит разобрать тренерскому штабу и штабу сборной. Надеюсь то, что благодаря точечным изменениям мы увидим на чемпионате мира, будет лучшей версией сборной этапа Евротура.

