Как система справилась с вызовами внутренней политики России 2020 года на фоне вызовов внешнеполитических? Почему апатия россиян не является защитой от новых репрессивных инициатив, а русская вакцина от ковида не стала мировой сенсацией? «Фонтанка» поговорила с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.

Михаил Виноградов Фото: из личного архива

Если мы говорим про Навального, то система старается вести себя по-восточному



— Михаил Юрьевич, политический 2020 год начал Владимир Путин своим известным январским анонсом конституционных правок. Но в конце года все обсуждали совсем иное. Навальный обнулил обнуление?



— С точки зрения резонансности, конечно же, Навальный превзошёл себя. Растерянность, которую вызвали его новые фильмы (каждый больше 20 млн. просмотров. — Прим. ред.), в чём-то выше, чем растерянность после его самого рейтингового видео «Он вам не Димон» (37 млн просмотров. — Прим. ред.). После видео 2017 года про Медведева тоже была долгая пауза. Полдня никто ничего не комментировал. Последующие комментарии были довольно вялыми. Но сейчас, очевидно, в условиях, когда в расследовании Навального много вопросов, много деталей, много неточностей, казалось бы, пропаганда должна дальше ориентироваться на колеблющихся, на тех, кто готов сомневаться в части того, о чём говорит Навальный. Пропаганда же ориентируется исключительно на лоялистов либо на совсем наивных граждан. Ориентация только на тех, кто ненавидит Навального, а аргументов для колеблющихся нет. В этом плане система получает серьезный укол, серьезный стресс.



Другое дело, что Навальный не столько лидер оппозиционной борьбы, сколько её символ. Он время от времени запускает различного рода инициативы, стратегии, тезисы. А дальше, по большому счёту, смотрит на то, как на это отреагируют. Либо ком покатился сам по себе, либо не покатился, и Навальный берёт паузу. У него тоже был сложный год. И по человеческим аспектам, и по политическим. Например, в силу его позиции по голосованию 1 июля по конституционным правкам, которое многими считывалось как провластное. Сейчас мы видим, что сам по себе факт отравления Навального вызвал довольно серьёзный стресс в оппозиционной среде, но быстро забылся и потерялся в повестке дня. Если говорить о деятельном эффекте от выступления Навального в конце 2020 года, то он пока, наверное, труднопредсказуем. При этом второй ролик Навального «Я позвонил своему убийце» имел больший успех, чем первый. «Я знаю всех, кто пытался меня убить». Мы знаем об этом со времён сатирика Задорного. Что жанр «все злодеи» менее популярен, чем жанр «все дебилы». И когда власти вставляется шпилька не в силу её злокозненности, а в силу очевидного непрофессионализма и неадекватности, это вызывает гораздо больший эффект.



— Насколько это долгосрочный результат?



— Зависит от реального состояния общественного мнения, соотношения негативизма, который, безусловно, развеян в воздухе, и апатии, которая вызревала в России давно. В части городов типа Санкт-Петербурга она вызревала ещё раньше, чем в других городах. Но раньше такого ее расцвета, который был в 2020 году, конечно, не было. Когда мы говорим о ковиде, одной из характерных черт инфицированных является полная апатия, неготовность, нежелание что-либо предпринимать. Не потому, что ты физически не можешь, а потому, что ты не хочешь тратить силы. Силы нужны на борьбу с вирусом. Если 2020 год бы годом «коллективного ковида», то та коллективная апатия, которая есть в обществе, по-прежнему в состоянии всё перебить. Но, конечно, и апатия имеет свои границы и свои пределы.



— Система будет молчать по Навальному и дальше? Ответом будет лишь пресс на Любовь Соболь и других, кто под рукой?



— Если мы говорим про Навального и реакцию на его действия, то система — не знаю, осознанно или нет — старается вести себя по-восточному. Не давать незамедлительные ответы, брать паузы, быть малопрогнозируемыми в ответах, отходить в сторону, чтобы дать развернуться оппоненту, рассчитывая, что взятый им темп, динамика, окажутся неточными, выбивающими из сил. Что же касается более общего тренда выяснения отношения с оппозицией, иноагентами и так далее, то сезонное обострение, которое случилось уже на исходе осени — начале зимы, обозначило серьёзную двойственность. Если посмотреть на результаты выборов 2020 года в регионах, на официальные цифры голосования по Конституции, на очевидную пассивность и демобилизованность оппозиции, то может показаться, что власть решила все свои проблемы с протестно настроенными слоями общества. Вроде бы можно довольно легко провести и парламентские выборы 2021 года, особенно при дополнительной зарегулированности системы регистрации кандидатов и подсчёта голосов. Однако система, вводя всё новые и более жёсткие рамки и ограничения, ведёт себя так, как будто бы проблемы не решены, как будто бы она не чувствует отдачи от разгрома протестных слоёв, возможно временного, который уже состоялся. Двойственность. Колоссальные внутриполитические успехи и колоссальное неверие, осознанное или нет, тут можно спорить. Но неверие в возможность выйти на то, что коллеги называют «сертифицированной активностью». То есть исключить из публичного поля любые проявления общественного темперамента, заранее не согласованные. И вот на эту двойственность все пока редко обращают внимание.



— Так всё же Навальный смог нивелировать обнуление Путина как центральное событие всего года?



— Обнуление до конца ещё всё-таки не состоялось. Значительная часть россиян считает, что летом они голосовали за традиционные ценности, семью. Часть людей уже не помнит про это голосование или на него не ходила. Обнуление забылось и заигралось примерно так же, как и само отравление Навального. 2020 год всё-таки был годом одной темы — коронавируса. Другие надолго не удерживались. И расследование Навального выявило те же проблемы, которые были и по Медведеву, и по Голунову, когда не хватает людей, которые готовы играть за систему в целом, которые готовы проектировать риски. Вместо этого либо желание уйти от темы, либо её затроллить. Вспомните чудесный комментарий Совета безопасности: «Такого сотрудника у нас нет», когда они говорили про Навального, который представлялся помощником Патрушева. Хотя это и так понятно. Либо то, что у критиков называется «бомбардировки Воронежа», то есть попытки придумать новые ограничения и санкции. Не в силу того, что новые ограничения нужны или полезны для системы, а просто для того, чтобы не потеряться в конкурсе радикалов. Чтобы прийти на доклад к вышестоящим руководителям с тем, что поможет им победить в этом конкурсе.



— Соответственно, обнуление о себе не напоминает в 2021 году?



— Техническая задача обнуления решена. Можно спорить о правовой стороне дела. Но внешняя легитимность, по крайней мере в собственной элитной среде, создана. Хотя о том, насколько это полезно и продуктивно, наверное, можно спорить, но фактически все разговоры о преемниках, все спекулятивные разговоры о трансфере элит оказались под запретом. Другое дело, что всё-таки какой-то мощной волны ожидания от власти не появилось. Говоря о реакции первых лиц на пандемию, налицо проблема дефицита эмпатии. Удаление от текущей повестки куда-то в сторону. Возможно, в расчёте на то, что всё это как-то само рассосётся. Если демографы говорят нам, что потери населения были больше только во времена войны, то в ответ полноценной интонации, соизмеримой с военным временем вроде «братья и сестры», не появилось.



Плюс противоречивая ситуация с рейтингами власти. Они довольно двойственные для интерпретации. Можно говорить, что рейтинги не менялись, а можно говорить, что они падали, потому что менялась методика подсчёта. В любом случае тот рейтинговый провал, который случился с пенсионной реформой ранее, компенсирован не был. Рейтинги на рекордно низких отметках. При этом, поскольку бывшие сторонники власти уходят не в ряды оппозиции, а в ту самую апатию, о которой мы уже сказали, то никакой серьёзной компенсации снижения рейтинга власти за последние два года, роста поддержки оппозиционных проектов мы не наблюдаем. Главный предел обнуления — 2024 год. Трудно себе представить, как эта тема в 2021 году на думских выборах станет ресурсной, будет использована в пропаганде…



— Я вам скажу как. «Единая Россия» скажет что-то вроде: «Да, наши рейтинги падают, но наш вождь вечный, терпите».



— Слово «терпите» здесь не самое удачное (улыбается). И медикам оно обычно не нравится. Терпение — не та добродетель, которую можно предъявить рационально гражданам. Это вынужденное состояние, которое сопряжено с ожиданием прекращения этого терпения.



— Но в этом состоянии живёт значительная часть общества.



— Это более общий вопрос. И возможно, мы в фонде сделаем отдельное исследование в 2021 году по этой теме. Состояние апатии в принципе дискомфортно для человека, когда человек стремится из него выйти? Либо апатия — это некое благо, которое человек приобретает, выйдя из животного мира? И это не дискомфорт, а наоборот, то, что человек стремится продлить? Наверное, каждый из нас, наблюдая свой круг общения, видит и тех, кому в апатии комфортно, и тех, кто пытается из этого состояния выходить. В любом случае гарантированного эффекта продвижение темы обнуления на думских выборах не несёт. Более того, и в 2020 году тема была по сути спрятана в другие поправки.



Как во время увольнения Лужкова часть москвичей с удивлением обнаружила, что выборы мэра отменены, хотя к тому времени прошло уже много лет после смены правил, здесь тоже была заметна неуверенность, что эту тему следует акцентировать. Хотя, естественно, приходящие на приёмы в кабинеты будут учитывать и тестировать получение первым лицом такого комплементарного выхлопа. Новая волна, подобно той, которая была на думских выборах 2007 года. Если таблетка от усталости, которая есть у каждого человека и не всегда рациональна, будет найдена, то эту тему можно будет использовать. Но в том виде, в котором она упакована сейчас, какого-то прорыва эмоциональной мобилизации вокруг власти она не несёт.





Нужно хотя бы взаимное равнодушие общества и власти



— Если обнуление — это такие консервы не на 2021 год, то становится понятно, зачем в Нововоронеже снесли «памятник Терешковой», как окрестили в соцсетях известную металлическую Алёнку. Поспешили с увековечиванием героев обнуления?



— Я бы вообще не привязывался к годам — 2021-й или 2024-й. Вопрос о власти решается на выборах в открытых системах, а российская система является по факту полуоткрытой. В российской публичной политике допускается обсуждение любых вопросов, кроме одного — вопроса о власти. Поэтому в таких системах вопросы о власти решаются ежедневно небольшим кругом чиновников. Это была скорее реакция на сиюминутную тревожность, нежели мощная стратегия, где 2024 год полностью просчитан, несмотря на все возникающие переменные. Хотя тестирование путиноцентричной кампании власти в 2021 году будет происходить. Реакция самих заказчиков на такой акцент труднопредсказуема. С одной стороны, приятно чувствовать себя героем. С другой — есть усталость. И такая кампания будет вполне естественным раздражением. Системе важно это раздражение не наращивать. Ну а что касается эстетики известного памятника, то я просто не вникал. Не могу оценить.



— «Репрессивные» законы декабря. Какие ерунда, а какие опасны и сработают в 2021 году?



— Понятно, что шаг в сторону закрытия YouTube может вызвать разлом в каждой семье. Понятно, что почти любой ребёнок пользуется этим сервисом. Лишение детей этой сервиса, культурно не менее важного, чем потребление пищи или другие бытовые потребности, конечно же, окажется сильно непонятым внутри самой элиты. В прошлые разы эти разговоры с закрытием соцсетей под предлогом малообъяснимой борьбы по защите персональных данных как-то обошлись без закрытий. Пока что кроме пострадавшего в этом смысле LinkedIn в 2016 году, блокирование которого было малозначимым, как-то всё обходилось.



Закрытие YouTube приведёт к отсечению от власти всех лиц «тридцать минус», как минимум. А то и все «пятьдесят минус». С другой стороны, публичного протеста, массового негодования все шаги, призванные архаизировать информационное пространство, очевидно, пока не вызывали. С другой стороны, за время войны государства с Telegram люди научились обращаться с ресурсами, которые заблокированы. Блокировка ресурсов, которые отнюдь не только политические, ведь там общаются соседи в домах, вызывают сантехников и так далее, вызывает непонимание и раздражение. Но мощных волн протеста всё равно не было. Резонанс в защиту мессенджера Дурова был чуть более заметным, чем в защиту мультфильма «Южный парк».



— Боярский и Хинштейн и их борьба с «цензурой» соцсетей — это лишь предвыборный пиар, а не заказ из администрации?



— Подготовка нормативной базы для закрытия всего, чего угодно, признания незаконной любой активности в любой сфере идёт системно и не один год. Всегда возникает вопрос: это готовность к действию или лишь запугивание собственной отмороженностью? Намёки на то, что любой политический пост лучше не писать, потому что всё запрещено, пока запоминаются скорее игрой мускулами, чем фактическими ударами. Хотя удары были. Создание базы, которая позволит по щелчку пальцев отключить что угодно и объявить шпионом кого угодно — системная работа. Однако думские выборы не настолько важны, вопрос о власти решается не всегда на выборах, но очень часто именно во время выборов. В это время ведь обнажаются противоречия, которые есть между разными группами.



— В международной политике новым инструментом Кремль пытался сделать вакцину от коронавируса. Мир не услышал. Как не услышал и попыток Путина создавать клуб разработчиков вакцин. Почему?



— На мировом рынке российская вакцина — это «один из продуктов». Продукт, которым интересуются Арабские Эмираты, Бразилия. То есть мы наблюдаем ситуацию, как на рынке вооружений. У России на рынке оружия есть своя ниша. Но российское представление о том, что российское оружие лучшее в мире и самое современное, не наработано. И часто сделки по продаже вооружения сопровождаются дополнительными условиями, которые не всегда коммерческие. Сначала нашу вакцину пропаганда продавала как «нашу победу над ковидом». Так было в августе. Потом тема вакцины ушла на второй план на фоне второй волны эпидемии и необъяснённости, почему Владимир Путин не вакцинировался сам.



А сейчас тема вакцины неожиданно перешла в рациональную плоскость при сохранении элементов пропаганды. Ажиотажного спроса на вакцину нет даже внутри страны. Но есть интерес, в том числе у критиков власти, тех, кто считает, что российские автомобили, футбол и медицина периферийны. Даже эти люди вакцинируются, пишут впечатления. Отношение общества к вакцине в целом спокойное и нейтральное. Попытка сделать вакцину новейшим биологическим продуктом, ноу-хау, оружием, ничем не завершилась. Как политический проект она не состоялась.



— Я знаю, что у вас антитела к ковиду, но всё же — будете прививаться?



— Пока нет необходимости. Без антител я бы рассматривал такой вариант. Потому что, конечно, пребывание в индивидуальном бункере дискомфортно. А поскольку разговоры о повторных заражениях мало доказаны и носят спекулятивный характер, в ближайшие месяцы я такой необходимости для себя не вижу. Ну а потом, как с рынком автомобилей, надо будет посмотреть на рынок вакцин.



— Возвращаясь к Владимиру Путину. Окей, с вакциной не вышло, но ведь не только с ней. Президент даже на итоговой пресс-конференции говорил, что гиперзвуковые ракеты России — это фактор, но никто не хочет о нём поговорить…



— Да, у российской власти есть сильная потребность присутствовать в мировой повестке более заметно. Но с позитивной повесткой вроде той же вакцины присутствовать там не так и легко. Поэтому возникает желание заявить о себе через системы вооружений, отказ от блока на снижение рисков ядерной войны, который существовал с горбачёвских времён. И пока резонанс на российские разработки ниже ожидаемого. Можно считать, что это мировой заговор, что Россию боятся, но не подают вида. А можно считать, что отношение к российской активности на международной арене, которое от Украины перешло к Сирии, от Сирии к Ливии, от Ливии к ЦАР, выглядит метаниями, которые напоминают советские времена и попытки построения социализма то в Азии, то в Африке, то в Латинской Америке. Обе точки зрения имеют право на существование.



Россия ведь одновременно с военной продвигает другую повестку: «Мы белые и пушистые». И война в Нагорном Карабахе здесь стала вызовом. Вполне допускаю, что со стороны России не было попыток сбросить армянскую революционную власть Пашиняна. Российские действия объективно оказались миротворческими, пусть и на условиях Баку, но не полностью на их условиях. Действия России позволили хотя бы временно восстановить мир в регионе. Но даже собственная пропаганда не подавала результат войны в Карабахе как то, что Россия восстановила мир в одном из постсоветских регионов. По сравнению с советскими временами, когда ключевой ценностью даже в разговорах о войне была ценность мира, а не победы, сейчас даже собственная пропаганда особенно не отзывается на шаги, которые объективно носили миротворческий характер и были успешными в этом.



— Видимо, мешает стук каблуков турецкой армейской обуви по Баку на параде победы 10 декабря? Геополитическая уступка Анкаре не помеха бравировать успехами?



— Не думаю, что турецкие военные в Азербайджане так чувствительны для общественного мнения России, если удалось даже тему сбитого «по ошибке» российского военного вертолёта за несколько часов до подписания соглашения Москвы с Ереваном и Баку просто забыть. Тема исключена из обсуждения при том, что она не была под запретом. Отношение общества к Турции было достаточно нейтральным, даже после сбитого российского самолёта в зоне сирийского конфликта несколько лет назад.



— Теперь Кавказ снова будет сильно влиять на политику Кремля? Тут Тбилиси снова говорит, что хочет в НАТО и ЕС. Парламент принял резолюцию.



— Отношения Кремля с постсоветскими странами — это циклы перевозбуждения и равнодушия. Кто сегодня в российском обществе помнит фамилию действующего грузинского президента или премьер-министра? Хотя не так давно они были из любого утюга. Но со времён Саакашвили там много чего поменялось, о чём российский обыватель просто не в курсе. Все последние годы мы видели снижение интереса к происходящему там. Да и в других местах постсоветского пространства после распада СНГ в 2014 году, который не был объявлен публично. Но общество это так или иначе чувствует. Даже тема соседнего нам Карабаха молодыми поколениями воспринималась на том же уровне интереса, что и проблемы Сомали или ЦАР. Это уже не воспринимается как своё. Конечно, важно ограничивать количество фронтов. Но тот же белорусский или молдавский кейс не вызвали мощной антибелорусской или антимолдавской волны по сравнению с тем, что было в 2014 году по Украине, или с той же армянской революцией 2018 года. Поэтому, когда внешние истории не позиционируются как «эпохальные» или как «объявление России войны», они не вызывают интереса в обществе.



— Вы упомянули Белоруссию. В 2021 году Кремль продолжит это дело аккуратно подмораживать, как и всё остальное?



— И здесь есть двойственность. Отношения российских лидеров с Лукашенко мало чем отличаются сегодня от отношений российских лидеров с тем же Эрдоганом. История с арестами ЧВК в Минске не забылась. В Москве понимают, что длительная ставка на Лукашенко результативна. Наоборот, Россия поддавливает Минск с конституционной реформой. Но Лукашенко наполняет эту реформу собственным смыслом. Тем не менее элементы давления есть. Они близки к тем, что было, когда Москва требовала федерализации от Украины. Главный успех Лукашенко — отсутствие раскола элит. Это самое главное. Белорусская оппозиция проявила собственную организационную несамостоятельность, не была героем массовых выступлений, которые продолжаются. Оппозиция если не слила протест, то свела его значимость лишь к эмоциональным выплескам, а не к достижению политически значимого результата. Нет усталости в белорусских элитах, когда люди понимают, что убегать надо от него уже сейчас, как это нередко бывает в странах с переходной экономикой, в постсоветских странах. А элиты — это всегда достаточно прагматичная часть общества. Прежде всего, на этом сегодня зиждется сохранение его гражданской власти, а не на поддержке Москвы, даже если в Москве считают иначе.



— Очевидно, что без поддержки Москвы элиты Лукашенко могли бы удивить уже сейчас. Москва в 2021 году будет что-то делать с Лукашенко более внятное?

— России психологически важно не выглядеть проигравшей. Вопрос драматургии обсуждения будущего Белоруссии за неким круглым столом не менее важен, чем вопрос персоналий.

— Украина ушла из геополитических констант в пропаганде. 2021 год здесь без сюрпризов?

— Украина перестала быть приоритетом уже с момента сирийской кампании. Ещё в 2015 году зацикленность собственных медиа на теме «что там в Украине?» осталась в прошлом. Естественно, на фоне изменений в Белоруссии и Молдове режим Зеленского не выглядит точкой, мобилизация против которой не будет выглядеть рациональной. России удалось добиться того, что Зеленский не стал в глазах общества настоящим «слугой народа», каким был его киногерой Голобородько. И видимо, это максимум того, что может быть достигнуто. Поэтому пока что этот замороженный конфликт — где, увы, по-прежнему гибнут люди, но не в тех масштабах, как в 2014–2015 годах, — это ситуация, которая Москву устраивает. Этот конфликт всегда можно разморозить. Украинская тема не воспринимается как победоносная. Есть усталость общества. Присоединение Крыма не усилило запроса общества на исторический реванш дальше. Запрос был удовлетворён.



— Вы постоянно ссылаетесь на настроения в обществе. Вам лично чего бы хотелось от сограждан в 2021 году?

— Хотелось бы меньше невростенизации отношений между обществом, гражданской властью и силовой властью. Невроз, который есть сегодня между этими стратами, конечно, избыточен, контрпродуктивен. Это вызывает у людей либо отторжение, либо страх, либо недоумение, но не вызывает совместных переживаний. Нужно хотя бы взаимное равнодушие между этими слоями нашего общества. Отказ от практики наказаний за каждое несогласованное действие или помыслы. На мой взгляд, это то немногое, что выглядит сегодня ещё реализуемым. Хотя и здесь уже есть элемент чуда…

— Честные выборы в Думу — это способ снятия этих беспокоящих вас напряжений?

— В России все забыли, для чего вообще нужна публичная политика. Для чего нужны выборы. Публичная политика призвана находить консенсус, компромисс между самыми разными группами в обществе, не только теми тремя, о которых я уже сказал. Между теми, кому нужен высокий курс доллара, кому нужен низкий доллар, теми, кому приятнее оставаться пешеходом и велосипедистом, и теми, кто не откажется от автомобиля, многодетной матерью и бизнесменом и так далее. Но у нас поиск этого баланса через такие процедуры, как выборы, утрачен. Как следствие, политические процессы не выглядят интересными.

Мы видим в свежих социологических опросах, что людей не интересует личная жизнь президента, но очень интересует его здоровье. Это демонстрация того, что политика всё в меньшей степени является тем, за чем интересно подглядывать; а с другой стороны, исторический опыт показывает, что от исторических моментов, в которых было, как теперь принято утверждать, «много неправды», в 80-е и 90-е годы, от простых людей всё-таки кое-что зависело.

Ещё год запомнился отсутствием смешных анекдотов. Они все были злыми. Но анекдоты надо рассказывать первым, поэтому сегодня без них. И вообще, время анекдотов закончилось. Пришло время демотиваторов.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»



