Тихую заводь конца января взорвала история с громким обрушением СКК у парка Победы. Градозащитники боролись за объявление здания советских времен памятником, но концессионер, намеревающийся возвести на участке новую ледовую арену, начал демонтаж, не дожидаясь решения суда. 31 января около пустого комплекса появились автокраны с люльками. Работяги с болгарками поднялись на уровень крепления крыши и колонн, чтобы срезать тросы, удерживавшие гигантскую кровлю и обеспечивающие прочность всей конструкции. Но все пошло не так. Потому что план работ отсутствовал.

«Фонтанка» оказалась утром 31 января на площадке у СКК. Огромное здание развалилось на глазах у наших корреспондентов, когда оператор дрона транслировал демонтаж спортивного комплекса в прямом эфире на «Фонтанке». В это время на крыше находился рабочий, резавший металл. Кадры, где молодой парень пытается добежать до спасительной люльки по обрушающейся крыше, обошли весь мир.

«Видно тебе его там? Можешь обнаружить?» Как падал СКК и человек на нем (фото, видео)



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Погибший Матвей Кучеров оказался на крыше без страховочного троса. Он его отстегнул после команды с земли. Начальников не устраивала скорость демонтажа.

«Предложение — выйти из люльки». «Фонтанка» публикует переговоры рабочих перед обрушением СКК .

ТЕПЕРЬ НАМ С НИМ ЖИТЬ

Это сегодня можно усмехаться, вспоминая, как весной думали — ну, уж к лету пандемия закончится. Летом рассчитывали — наверное, к осени. Осенью надеялись — к Новому году бы. А в марте, в апреле, мы удивлялись «людям в скафандрах», очередям скорых у больниц. Коронавирус только начинали изучать — во всяком случае, доносившиеся до населения слова врачей звучали беспомощно, противоречиво. Но мы старались брать интервью у специалистов, чтобы у вас, читатели, информации было больше. Слухи о предстоящем закрытии города нагнетали панику. Огромное количество народа всерьез ушло в самоизоляцию. Сообщениям о 3–12 умерших в городе от вируса не верили многие. Как оказалось, правильно делали.



Второй кремцех. Книга учета петербургского крематория против официальной статистики

Когда в Петербурге официально сообщали о 3 умерших за сутки, в городском крематории сжигали 30 тел с пометкой COVID+. В распоряжении «Фонтанки» оказался документ, в котором по дням зафиксированы будни второго «коронавирусного» корпуса на Шафировском.



автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Что происходило за стенами наглухо закрытых больниц, интересовало многих. Мы старались рассказывать — и о Боткинской больнице, и о НИИ Вредена, первыми оказавшихся во власти вируса.

НИИ Вредена превратился в лайнер Diamond Princess. Болеют моряки и пассажиры, на берег забирают только тяжелых

В НИИ им. Вредена к концу апреля больные лечили больных. Из 113 врачей более половины сдали положительный анализ на COVID-19, пациенты лежат с пневмонией, медсестры ложатся под капельницы. Если судить по тому, что рассказывают пациенты, НИИ на карантине представляет собой суровую версию лайнера Diamod Princess, который удерживали на рейде у берегов Японии еще в начале пандемии. Если продолжать аналогию, то в больнице заражены и пассажиры, и команда, с борта эвакуируют только тяжелобольных, а моряки сами лежат под капельницами.



автор фото Сергей Чекрыгин

«Осторожно! Красная зона! Что происходит за закрытой дверью ковид-больницы» В коридорах Мариинской больницы не рвутся снаряды. И субтильная медсестра в кирзовых сапожищах не волочет раненого, захлебываясь злыми слезами. Он вообще не похож на кино — этот основной рубеж обороны от COVID-19. Навязанная популистами военная терминология к концу третьего месяца эпидемии в России уже не выполняет свою духоподъемную функцию. Тревога сменилась усталостью, страх уступает место раздражению. Среди тех, кто в марте стартовал в благодарственном к медикам порыве, настоящих марафонцев оказалось немного. Статистическое восхождение на плато порождает потребность собственными глазами увидеть: а что же там происходит, на этой самой передовой? За год корреспонденты «Фонтанки» трижды побывали в красных зонах петербургских больниц. Эта история — первая из таких.

Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Мы рассказали сотни историй о тех, кто приходит нам на помощь. И неважно, что вы думали о российской медицине — вы все равно звонили в поликлинику, а успокаивали и лечили вас люди в белых халатах. Но особенно выделялись те, кто искренне считал, что если он медик — это не только хорошее лечение самому и близким. Это спасатель.

К середине июля в списке памяти медиков, погибших во время пандемии коронавируса, 56 специалистов из Петербурга. Один из них — профессор хирургии Нина Артемьева. О ней знали многие пациенты и коллеги, но найти её биографию в Интернете невозможно. Не существует никакой странички на «Википедии». Она бы и сама не согласилась дать интервью, потому что не считала свою неординарную жизнь подвигом. Нина Николаевна приняла монашеский постриг и продолжила выполнять уникальные операции в городских стационарах. «Фонтанка» рассказывает историю служения Богу, профессии и человеку. «Перед ней стояли на коленях». Служение длиною в жизнь монахини и хирурга Нины Артемьевой



Фото: предоставлено Николаем Коханенко Фото: предоставлено Николаем Коханенко Фото: предоставлено Николаем Коханенко

Мы писали и о проблемах с оказанием врачебной помощи, и о страшных историях этого тяжелого года. Рассказ о малыше, вся семья которого — мать и дедушка с бабушкой — в течение недели погибли от коронавируса, прочитали сотни тысяч читателей. Ребенок родился в больнице имени Боткина в результате кесарева сечения, когда состояние матери ухудшилось настолько, что было принято решение подключить ее к аппарату ИВЛ, но и это не помогло.



Фото: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Через три недели состояние новорожденного медики оценивают как стабильно тяжелое, при этом есть положительная динамика. Органам опеки предстоит рассмотреть два заявления от желающих стать опекунами Кирея. Это молодой мужчина, который считает себя биологическим отцом мальчика, и двоюродная тетя покойной матери Кирея.

И о том, как с перегрузкой из-за роста заболевших не справляются лаборатории, а на смену им пришли мошенники, торгующие фальшивыми справками с отрицательными тестами: По 500, но без гарантии В Петербурге вовсю торгуют поддельными справками с отрицательными тестами на коронавирус. Их стали печатать, судя по всему, те же, кто раньше занимался фальшивыми больничными листами и медкнижками. Наличие справок на COVID-19, как правило, выясняется по звонку. Для беспечных и мнительных, иначе — экономных и расточительных — предусмотрены разные цены. За дополнительную плату обещают выдать документ с гарантией — якобы если кто-то станет проверять, анализ отобразится в базе лаборатории.



Фото: скриншот переписки на сайте компании

Ставили опыт на обоняние на коллегах, рассказывая о последствиях болезни. «Шоколад отдает мертвечиной, а цветы тухлятиной»: как после коронавируса меняются 90% запахов и вкусов — эксперимент «Фонтанки»

После коронавируса вкусы и запахи могут стать совсем другими. Только в России на такой итог болезни жалуются тысячи. В печальную статистику попал и фотокорреспондент «Фонтанки» Павел Каравашкин. Теперь он не может отличить цветы от конфет. А врачи грозят необратимыми последствиями.



Мы старались писать о проблемах всех читателей — от оставшихся за закрытыми дверями детдомов сиротах до получившего крупные заказы фармкластера. Мы считали деньги, которые власти тратят на себя и на горожан. Искали самые дешевые маски и супер-удачливых бизнесменов, нашедших нишу в кризис.

Рэп против коронавируса. «Фонтанка» нашла рэпера Tony VA, который обеспечил врачей «Ленэкспо» средствами защиты на миллиард

Поставщиком крупнейшей в истории города партии защитных костюмов для врачей оказался владелец московской компании «Рэд стар» Антон Ватель, удачно дебютировавшей в гостендерах в 2020 году. Первое участие — и сразу подряд на поставку 500 тысяч костюмов на 1,03 млрд рублей. Все время, пока «Фонтанка» по совету самого же Вателя разбиралась в этой истории, становились известны все новые и новые факты о новом герое господряда. В его жизни, похоже, до апреля 2020 года было больше искусства и спорта, чем медицины. Когда корреспондент посмотрел клип, где поставщик защитных костюмов на миллиард поет рэпом лирическую песню о красотах Петербурга, стало понятно: перед нами настоящий патриот. Кто в Смольном тратил больше всего денег на борьбу с вирусом

Антикоронавирусную амуницию в виде масок, дезсредств и рециркуляторов в этом году закупали далеко не все комитеты и предприятия Смольного. На широкую душу гуляли только метрополитен и администрация губернатора, заметила «Фонтанка». По нашим подсчетам, за время пандемии уже к ноябрю чиновники (если не считать подведомственные Смольному больницы, образовательные, культурные и социальные учреждения) потратили на 5 млн масок более 76 млн рублей. Еще около 36 млн рублей ушло на покупку 57 тонн дезинфицирующих средств, как минимум 40 млн рублей — на 2 млн пар перчаток.

Как дипломаты и министры искали в Китае маски для российских врачей и нашли. Дорого

«Фонтанка» изучила схему доставки в Россию 196 млн масок на 56 млн евро, которые затем продавали врачам, судьям и чиновникам. Этот проект позиционировался как некоммерческий, однако всем участникам цепочки было на чем сэкономить.

На протяжении всего года мы рассказывали, как бизнес переживает нелегкие времена, как и какой помощью от государства можно воспользоваться. Мы вместе с вами сожалели, что в рестораны и кафе в эти всегда веселые праздники не пойти, а им — не заработать. Да, мы — не Европа, где весь общепит сейчас закрыт.

В конце октября в Петербурге зародилось «барное сопротивление» — сначала владельцы нескольких заведений заявили, что не намерены подчиняться коронавирусным запретам Смольного и будут работать в ночное время и в праздники. К концу декабря их — сотни. «Фонтанка» посетила очаги сопротивления и поговорила с вождём протеста Александром Коноваловым, а потом показывала, как Смольный в ответ показал зубы и дубинки в полуночных рейдах по заведениям.

«Фонтанка.ру»

А уже 30 декабря Смольный заявил, что ограничения, действующие в период новогодних каникул, будут смягчены. Ровно через 4 часа появилась новость: количество зарегистрированных больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге в федеральном регистре 30 декабря по сравнению с прошлой неделей выросло на 22%, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

КАК МЫ НЕ ДАВАЛИ УНЫНИЮ ВОЛИ Было непросто всем. Нам давал сил задор и желание что-то сделать хорошее для всех — кто из дома работает, учит уроки с детьми на удаленке, тупит у экрана, просто грустит. В середине марта мы придумали онлай-проект «Фонтанка» #безантракта (по ссылке можно и сейчас смотреть и слушать!) — когда театры почти в одночасье вынуждены были закрыть свои двери, но актеры еще могли ходить на службу. Они хотели продолжать играть — и были готовы делать это даже перед рядами пустых кресел. На камеры, в прямом эфире известнейшие театры Петербурга.

За весну только в «ВКонтакте» наш проект собрал свыше 13 миллионов просмотров. Онлайны «Фонтанки» #безантракта смотрели и читали публикации.на сайте fontanka.ru около 2,5 миллионов человек. Это был труд десятков театров: «Зазеркалье», «Санктъ-Петербургъ Опера», «Буфф», Театр «Мастерская», ТЮЗ. Разрешили подключаться к своим эфирам Малый драматический театр — Театр Европы, БДТ, ГМЗ «Петергоф» и «Царское Село».

Мы видели, что вам это интересно, и мы придумывали дальше. Проект #безантракта вырос, мы договорились о показах. Музеи записывали экскурсии по экспозициям и временным выставкам: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Музей истории религии… Когда сотрудникам учреждений культуры запретили ходить на работу, придумали «Домашние концерты». Звезды эстрады, сидя дома — кто в России, а кто и за границей, — брали в руки гитары, садились за синтезаторы и безо всяких шоу, сценического света и костюмов пели песни и отвечали на вопросы наших читателей. Для нас записали песни Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Шахрин. Проект #безантракта планомерно «латал» на культурной карте Петербурга «дыры», оставленные коронавирусом. А автор знаменитой Масяни Олег Куваев по нашей просьбе нарисовал специальный выпуск про врачей. Успех дал нам сил на другие онлайн-марафоны. Так, в Международный день джаза мы устроили #fontankajazzday с эфирами не только знаменитостей петербургского джаза, такие как Давид Голощенкин и историк джаза Владимир Фейертаг, но и зарубежных звезд.

Ежедневная передача Ольги Маркиной «Карантинник» за 2,5 месяца позволила в прямом эфире обсудить множество тем — от появления новых птиц в Ленобласти и ЕГЭ до изменений психики на самоизоляции. Было много чего еще — марафон «Говорит и показывает Ленинград» в День Победы, эксклюзивные эфиры из Ботанического сада и ЦПКиО. «Фонтанка» оказалась единственной, кто побывал на «Фестивале тюльпанов» и смог показать читателям эту красоту, оставшуюся без зрителей. А еще мы гладили питомцев «Республики котов» — за всех вас, соскучившихся по теплу прикосновений, радости живых встреч и свободе. А еще мы провели (в пятый раз) ежегодный САП-фестиваль «Фонтанка-SUP» #впитереплыть. Карнавал сапферов прошел в первый день официального снятия в Санкт-Петербурге запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. На реки и каналы вместе с редакцией вышли более двух тысяч человек — в два раза больше, чем в прошлом году. О нас писали и нас снимали ведущие СМИ: Reuters, американское издание NowThis почти с тремя миллионами подписчиков только в твиттере и даже бельгийский телеканал Somoy TV, Первый канал, «Россия», «Матч ТВ» и многие другие. Самое нестандартное — мы искренне развлекались и сами, когда делали эту огромную работу. Но главное шоу года было впереди.

КОНСТИТУЦИЯ БЫЛА «НАШЕ ВСЁ» 2020-й запомнится не только эпидемией. Волшебным образом коронавирус не помешал планам властей отрихтовать Конституцию: голосование провели, где-то — массово, где-то — с бюллетенями на коленках, во дворе на лавочках и с приписками https://www.fontanka.ru/2020/06/25/69334783/. поступали сообщения о принуждении бюджетников «открепляться» на конкретные участки. Но скандала с большой буквы из этого не вышло. Результат был получен. А еще в марте на сайте Смольного появилась брошюра, которая развеет скепсис и убедит всех голосовать за поправки в Основной Закон. Осталось отличить патриота от малообеспеченного. О существовании брошюры «В помощь информированию о поправках в Конституцию» сообщали «МБХ Медиа», называя заказчиком администрацию президента. К концу марта она появилась на региональных официальных ресурсах. Впечатляет уже эпиграф: это несколько цитат, видимо, уважаемых людей: «Путин освежает», «Путин — отличный президент», «Европа нуждается в большем количестве Путиных». Дальше — не анализировать.

Фото: скрин обложки

«Это все на выплаты?» Очевидцы голосования по Конституции выстроились в очередь Недавние наблюдатели на голосовании за поправки в основной закон страны выстроились в очередь в администрации Адмиралтейского и Центрального районов. Местные утверждают: чтобы сдать отчетность. А добровольцы стояли за выплатами. Они возмущались долгим ожиданием, необходимостью тащить с собой детей, которых не с кем оставить, но...не расходились. Вместо этого советовали приготовить сдачу: 2300 или 300 рублей. Тем временем ответственная за формирование корпуса наблюдателей Общественная палата на запрос «Фонтанки» — платят ли добровольцам и из какого кармана, — молчит.



автор фото читатель «Фонтанки» автор фото читатель «Фонтанки» автор фото читатель «Фонтанки» автор фото читатель «Фонтанки»

СПОРТ, СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

Потому что без твоих побед и поражений, скандалов, нам было бы гораздо грустнее пережить этот год.

Мы брали эксклюзивные интервью и срывали маски — иносказательно.

Где будет играть оскандалившийся еще в предыдущем году Кокорин? — спрашивали читатели. Нас не спросят, — отвечал Федор Погорелов. Так и вышло.

Андрей Аршавин: «Семак и Дзюба — главные герои сегодняшнего «Зенита» Он успевает одновременно работать на ТВ, тренировать юных футболистов, учиться играть в хоккей и гулять с детьми: отдел спорта «Фонтанки» поговорил с главной звездой современных спортивных медиа в России и узнал из первых рук, хочет ли Андрей Аршавин стать спортивным директором, интересно ли сегодня злорадствовать над «Спартаком» и в какое место выстрелил себе «Локомотив», уволив Сёмина.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Артем Дзюба: Хочу как Майкл Джордан — стать чемпионом трижды подряд Какая мотивация остаётся после того, как ты забил больше всех голов и выиграл золото второй год подряд. Съест ли «Зенит» Сергея Семака, как предыдущих тренеров, и чем вызваны конфликты с соперниками в последних матчах. Кто выкидывал Артема Дзюбу из «Зенита» и почему шутка с Азмуном вызвала волну ненависти в Интернете. На «Фонтанке» — большой разговор с лучшим игроком в российском футболе.



Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Совершенно дикий сюжет принес нам футбольный декабрь. Казалось бы, после видео Артёма Дзюбы сложно удивить. Но главному редактору газеты «Советский спорт» Николаю Яременко это удалось. Призыв «Иметь (***) «Зенит», иметь (***) ваш Питер» — творчески переосмысленный петербургский заряд «Вперед, «Зенит», вперед за Питер». Впервые в этой футболке Яременко появился в октябре на зум-презентации нового главного тренера «Динамо». Тогда в Петербурге пошуршали на эту тему, но особого федерального шума не вышло. Потом в Северной столице все же возмутились. Представители газеты «Петербургский дневник» дозвонились до Яременко, и тот заявил: «На этом фото не я. На матче «Зенит» — «Динамо» я был, но в другой футболке... ». Фейк, мол, и зачем этот чел сделал такое. Ему никто не сказал: Николай, остановитесь. Ну потому что есть и фото, и видео с камер, которых на стадионе — сотни. И все — пишут.

Когда хочешь поиметь целый город, то большой брат может поиметь тебя

И еще одну историю хотим вспомнить в уходящем году отдельно. Житель Брянска, ставший известным благодаря медиагруппе «Патриот», требовал от «Фонтанки» удалить статью о жестокой казни сирийца наемниками. О возможной причастности бойцов ЧВК Вагнера к расправе в Сирии «Фонтанка» рассказала в ноябре 2019 года в публикации «Сделав это, они возвращаются. Патриотическое воспитание на примере одной казни». Ряд связанных друг с другом СМИ запустил медийную кампанию по девальвации изложенных в ней фактов.

Теперь, основываясь на решении суда, мы можем говорить, кто на самом деле делал Fake news, выгораживая убийц.

Кто на самом деле создает фейки. История публикации о сирийской казни (фото)



Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Фото: автор Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

«Фонтанка» рассмотрела уникальные документы из материалов дела «об ущербных стихах» и паразитизме Иосифа Бродского, опубликованные впервые.

Верховный суд 55 лет назад, 4 сентября 1965 года, отменил архангельскую ссылку Иосифа Бродского. Судили холостого, восьми классов образования Бродского по Указу президиума Верховного совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Формат — выездная сессия в клубе строителей на Фонтанке, 22. Дата — 13 марта 1964 года. Тройка вершителей — судья Савельева, рабочий Тяглый, пенсионерка Лебедева. Народное обвинение: Бродский систематически не занимается общественно-полезным трудом, ведет антиобщественный, паразитический образ жизни, не выполняет важнейшую конституционную обязанность честно трудиться на благо Родины и обеспечивать личное благосостояние. Оправдание Бродского: пишу и перевожу стихи, получаю гонорары. Работаю с Гослитиздатом.



Мы следили за озеленением Петербурга, мучительно искали белок из отчета Беглова. Губернатор 13 мая во время ежегодного отчета об итогах года перед Законодательным собранием в число достижений включил пополнение петербургских парков фауной — «в пруды запустили рыб, а в парки — белок». «Фонтанка» заинтересовалась вопросом, сколько пушистых, если не считать естественного прироста, прибыло в зеленые зоны города. По итогам двух дней поисков удалось найти только трех белок, но и их в ЦПКиО им. Кирова выпустили сотрудники центра помощи дикой природе «Велес». Хотя в целом, конечно, городская популяция за год выросла более чем в 2,5 раза.

И спросили у раскрученного художника Ложкина — а он зачем в Петербург приехал?

«Стараюсь внести момент безумия». Вася Ложкин — о себе в Петербурге и местной «особости» Популярнейший художник рунета считает, что стоит ему удалить соцсети — и все о нем забудут за считанные дни.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Мы находили нестандартные ситуации и писали о простых петербуржцах, которые оказались на высоте.

Например, взрыв в жилом доме во Всеволожске показал, что помощь может прийти с неожиданной стороны. Пока спасатели стояли в пробке, разбирать горящие завалы ринулись молодые парни из Средней Азии, случайно оказавшиеся рядом, — таксист и водитель погрузчика. А соседи заранее отошли в сторону. Не проходить мимо чужих проблем их учили с детства. «Когда видишь, что плохо, — надо помогать. Бабушка, дедушка, молодой или у машины что-то с колесом — неважно. Таксисты знают: если бензин закончился — позвоните, и принесу», — рассказывает один. «Учили не обманывать, не ругаться плохими словами, отвечать добром и этим побеждать», — говорит второй.

Мы тоже вроде бы не учим детей обратному. Но в огонь и под падающие перекрытия за людьми бросились только они.

История Фаруха и Зарифа — героев всеволожского взрыва

Фарух Умаров

Себе бы помочь, — наверное, кто-то пробормочет себе под нос. Но и о себе заботиться в Петербурге не хотят. Мы сравнили — сколько народа катается в метро без масок у нас и в столице. И сколько получили штрафы. Про периферийную тупость стыдно читать.

Мы удивлялись и другим проявлениям общественного поведения. Например, таким: Именно 19 декабря — в день, когда в городе к утру осталось 27 коек для госпитализации тяжелых больных с ковидом, безмасочники, антипрививочники, верующие провели в Петербурге съезд. На мероприятие съехались 200 человек, но оно осталось незамеченным. Съезд «Народного собора» прошёл в режиме секретности. «И тебя вылечат. И меня». Как в Петербурге православные миряне собрались на тайную вечерю Православных мирян отвезли в детскую игровую комнату ТЦ на окраине города. В течение нескольких часов приглашённые спикеры рассказывали им о влиянии маски на ментальность, негативных последствиях цифровизации и сожалели о том, что из-за ковида храмы стали менее доступными. «Фонтанка» с удивлением слушала и дышала в шарф.



автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» автор фото Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Были в 2020-м и совершенно счастливые истории — о спасении. Волонтеры прозвали бабушку «Лесным Рэмбо»: она 18 дней провела в лесу, заблудившись, и выжила

В Петербурге завершают уголовное дело о гибели 24-летней Ульяны Шкрамады в депрессивном квартале Щемиловка Невского района. Она коснулась оборванного оголенного провода у фонаря и получила удар током. Здешнее освещение устанавливали еще при Андропове, а некоторые территории еще помнят Брежнева. При всей прозрачности проблемы одна смерть вряд ли изменит приоритеты. Целиком управляемый Смольным Ленсвет держит фокус внимания на декоративной красоте.

В Петербурге завершено следствие по второму делу военных биологов. С материалами первого знакомился Горсуд, но интрига не в степени секретности — в результатах содержится тайна скандальнее государственной. «Они могли бы победить коронавирус. Что скрывает самый опасный военный институт в Петербурге» Известность научного сотрудника Александра Никифорова вышла за рамки профессиональной среды в январе 2020 года. О том, что доктора биологических наук будут судить за мошенничество, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Пикантности добавила фраза: «Материалы содержат гриф «Секретно»». Она же укрыла от посторонних фабулу и масштаб. Не вдаваясь в технические детали разработок, «Фонтанка» рассказывает, что любопытное в этом деле — вовсе не расшифровка названий «Александрит» и «Медуница-1».

Обо всем, что мы нашли интересного и нового с января по декабрь — за год не рассказать)) И мы продолжим — каждый день, от рассвета до заката. Будьте с нами и впредь. С наступающим! Пусть он будет добрым. Наталья Молькова, старший редактор «Фонтанка.ру»

