В Петербурге суд признал соответствующей действительности статью «Фонтанки» о жестоком убийстве и сожжении человека российскими наемниками. Удалить ее требовал житель Брянска, ставший известным благодаря медиагруппе «Патриот».

Кто на самом деле создает фейки. История публикации о сирийской казни

Фото: скриншот с сайта YouTube

О возможной причастности ЧВК Вагнера к расправе над сирийцем «Фонтанка» рассказала в ноябре 2019 года в публикации «Сделав это, они возвращаются. Патриотическое воспитание на примере одной казни». Ряд связанных друг с другом СМИ запустил медийную кампанию по девальвации изложенных в ней фактов.

Теперь, основываясь на решении суда, мы можем говорить, кто на самом деле делал Fake news, выгораживая убийц. Статья основана на видеоролике о казни человека арабского происхождения шестью русскоговорящими мужчинами, предположительно наемниками ЧВК Вагнера. «Фонтанка» опубликовала расшифровку записи разговора с 39-летним жителем Брянска Русланом, в биографии которого значатся боевые действия и минимум одна командировка в Сирию в тот период, когда под видеозапись убивали и сжигали мужчину.

Входящие в «Патриот» и связанные с ним медиа представили материал «Фонтанки» фейком и сделали публичным не имевшего к статье никакого отношения еще одного жителя Брянска — 36-летнего сотрудника Брянского областного губернаторского ДДЮТ имени Гарина Руслана Нехаева. Входящее в медиагруппу «Патриот» РИА ФАН объявило, что нашло того самого героя нашей публикации, и герой этот все отрицает — наемничество в Сирии, казнь араба, разговор с корреспондентом «Фонтанки». «Информация, представленная в расследовании, оказалась вымышленной. Житель Брянска, о котором писала «Фонтанка», был найден корреспондентами ФАН», — писало издание, назвав публикацию грубым фейком. За РИА ФАН подтянулись входящие в «Патриот» ресурсы — «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня» — и другие малоотличимые друг от друга сайты. В общей сложности они выбросили в медиапространство более сотни заметок с одинаковым содержимым. Требования привлечь «Фонтанку» за фейк посыпались в Союз журналистов России, Генпрокуратуру, Роскомнадзор — так, во всяком случае, о своей активности заявили в РИА ФАН. В качестве экспертов-тяжеловесов «патриоты» подтянули депутатов Госдумы Юрия Швыткина и Евгения Федорова. Они призывали «Фонтанку» извиниться за фейк и понести наказание.

Самостоятельно или по чьему-то совету, Руслан Нехаев подал к «Фонтанке» и корреспонденту Александру Ермакову иск о защите чести и достоинства. Его запросы личными интересами не ограничились. Нехаев просил признать не соответствующими действительности все высказывания в статье, удалить сведения в публикации и комментарии к ней и взыскать с учредителя «Фонтанки» АО «АЖУР-Медиа» и корреспондента 300 тысяч рублей. Руслан Нехаев утверждал, что один из изображенных на видео наемников, «человек в тельняшке», может быть идентифицирован с ним лично, так как в тексте статьи упоминается имя, город проживания Брянск и место работы — ДДЮТ Гагарина. Иск рассматривала судья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Ирина Воробьева. В тщетных попытках отыскать в статье «Фонтанки» намеки на Нехаева она провела антропометрическое исследование истца и наемника. Герою «Фонтанки» было 39 лет, он женат и отец двоих детей, ветеран боевых действий, владеет магазином автозапчастей. Рост значительно выше среднего, плечист, низкий голос. Руслану Нехаеву на момент публикации было 36, холост, детей не имел, худощав, голос высокий, рост 170.

Нехаев утверждал, что он единственный сотрудник ДДЮТ Гагарина по имени Руслан. «Фонтанка» представила в суд аудиозапись разговора с наемником, который тоже упоминал ДДЮТ. Ирина Воробьева анализирует в своем решении вот этот отрывок записи: — Вы участвуете в военно-патриотическом воспитании молодежи? — В ДДЮТе, что ли? — переспросил Руслан. — Ну, волонтерами выступаем. На школьных соревнованиях по ориентированию, туризму. Зарплату не получаем. В отличие от «патриотов», судья сделала единственно верный вывод: собеседник «Фонтанки» говорил об общественной деятельности в ДДЮТ, а Нехаев сам подтвердил, что не участвует в общественной деятельности дворца, не является его волонтером, а работает на постоянной основе, получает заработную плату как сотрудник штатного состава.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

«Истец не смог пояснить суду, как при таком количестве различий он смог идентифицировать себя в спорной публикации. Свидетель [директор Брянского областного губернаторского ДДЮТ имени Гагарина] Шинкаренко также не смогла пояснить, как она идентифицировала истца», — указано в решении Куйбышевского райсуда.



Ирина Воробьева не нашла ни одного доказательства тому, что информация в статье «Фонтанки» не соответствует действительности, и ни одного основания для удаления информации с сайта.

«При этом сведения о пытках, казни и сожжении человека суд оценивает как негативные, поскольку они бесспорно свидетельствуют о нарушении норм права и морали. Однако правовая квалификация деяний участников видео может быть дана только в рамках уголовно-правовой процедуры, что выходит за пределы иска», — резюмирует судья.

Через три дня после публикации статьи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что спецслужбы проанализируют сообщения о казни человека в Сирии предположительно наемниками ЧВК Вагнера.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

