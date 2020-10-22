После коронавируса вкусы и запахи могут стать совсем другими. Только в России на такой итог болезни жалуются тысячи. В печальную статистику попал и фотокорреспондент «Фонтанки» Павел Каравашкин. Теперь он не может отличить цветы от конфет. А врачи грозят необратимыми последствиями.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Редакция устроила Павлу эксперимент: мы заставили его с завязанными глазами нюхать хризантемы, тройной одеколон, вьетнамскую «Звездочку», лимон, чеснок и другие запоминающиеся яркие ароматы, но он с трудом смог узнать лишь кофе и лимон. Все остальное отдает мертвечиной и тухлятиной. Не верите? Посмотрите видео.

В конце мая фотокорреспондент «Фонтанки» Павел Каравашкин отправился делать репортаж из «красной зоны» Мариинской больницы. И, несмотря на все меры безопасности, вернулся с задания с коронавирусом.



«Система защиты в больнице отточена до мелочей: тебя одевают в костюм три медработника, надевают три пары перчаток, скотч, на выходе — санпропускник, опыление с двух сторон. Я прошёл через него вместе с камерой, но я предполагаю, что всё равно пронёс вирус на ней. Корпус дополнительно обработал изопропиловым спиртом, но совсем забыл про ремешок», — рассказал Павел.

Ровно через четыре дня после посещения «красной зоны» он почувствовал первые симптомы: температуру 38 градусов, непривычную слабость, головную боль. Еще через три дня совершенно пропали запахи, хотя нос дышал нормально. Не стало и вкуса. Сдал тест — на следующий день пришёл положительный результат.

«Через 15 минут после итогов теста мне позвонили и предложили поучаствовать в исследовательской программе по тестированию препарата «Фавипиравир». Обещали ежедневное наблюдение у личного врача, забор всех анализов на дому, бесплатные тесты каждые три дня, поездки на КТ, — пояснил Каравашкин. — Я согласился. На десятый день мне пришёл первый отрицательный результат, и я уже чувствовал себя нормально. По сути сам момент болезни и плохого самочувствия длился 3–4 дня. Затем был второй отрицательный результат».



Но спустя почти четыре месяца привычные запахи и вкусы так и не вернулись. Почти 90% из них видоизменились в худшую сторону и имеют теперь неприятный гнилостный и тухлый оттенок. Особенно сильно это выражено на примере любой косметики и парфюмерии — от шампуней до зубной пасты. А отличить их между собой теперь трудно.

«Конечно, обоняние не самый важный момент жизни, как, например, зрение или слух. Но прежнего удовольствия от приятных запахов и вкусной пищи у меня нет. Когда ешь спагетти, то только если смотреть прямо на него, мозг подсказывает, что ты кладёшь в рот, как оно пахнет. Но это лишь тень — воспоминания. Если бы я никогда в жизни не ел прежде спагетти, то даже не знаю, какие были бы впечатления», — отметил Павел.

К врачам Павел пока не обращался, но думает об этом. И удивлен, почему у него после курса «Фавипиравира» запахи так и не вернулись, а у его сестры после традиционного лечения без экспериментов все пришло в норму сразу же и без проблем.

Как выяснилось, тех, кто из-за коронавируса лишился привычных запахов и вкусов, тысячи. В Telegram-канале «Запахи/вкусы после COVID-19» уже почти 11 тысяч участников.



Они жалуются, что их привычные ощущения от определенных продуктов исказились: отдает смесью чего-то газового, гнилостного, жженого, прогорклого, похожего на лук и чеснок. Такая реакция преимущественно на мясо, молочное, яйца, биологические жидкости, но все индивидуально и отличается от человека к человеку.

При этом проблема не зависит от возраста, пола, места проживания, группы крови и резус-фактора, а также формы перенесения коронавируса — лёгкой или с пневмонией. Единственное, что их связывает: у всех был COVID-19. Люди из группы сдавали анализы, делали МРТ, но у них ничего не находили, а врачи склоняются к тому, что это поражение центральной нервной системы, и пока не знают, как именно помочь, пробуя различные лекарства.

«Действительно, многие заразившиеся коронавирусом жалуются на проблемы с обонянием, поэтому его потерю можно считать специфическим симптомом условно. При гриппе такое бывает крайне редко, при обычных ОРВИ — никогда, — подтвердил заместитель директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, профессор Сергей Рязанцев.



По его словам, многие ковидные пациенты жалуются на изменение вкусовых ощущений. Но это скорее всего связано с нарушением не вкуса, а как раз обоняния.

«Вкусовые ощущения при еде только на 50% состоят из конкретного вкуса продуктов. Наполовину они связаны с обонянием. Мы проглатываем пищевой комок, и в полость носа из носоглотки поступает запах вещества. Мы считаем, что это вкус, а на самом деле это запах. Замечали, что при насморке многие продукты кажутся нам безвкусными? Это происходит потому, что обонятельная зона блокирована и запах пищи из носоглотки в нее не поступает», — объяснил оториноларинголог.

На примере гриппа он объясняет это тем, что вирус тропен, то есть имеет предпочтение, к клеткам нервной ткани. А ближайшая нервная ткань к носоглотке — это слуховой нерв и обонятельные клетки. При этом пациенты сначала списывают это на насморк и заложенность носа и только через 4–5 недель, когда другие симптомы уже прошли, начинают обращаться к врачу с проблемами. Но чем дольше затягивать с лечением, тем сложнее оно будет проходить. Последствия могут стать необратимыми.



«Коронавирусная инфекция попадает к человеку воздушно-капельным путём и её развитие зависит от местного иммунитета — где тонко, там и рвется, — рассказал «Фонтанке» врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. — Если у пациента слабые гайморова или лобные пазухи, то могут быть явления синусита, если слабая и воспаленная слизистая носа, то скорее всего разовьется ринит, по типу аллергического, когда снижается обоняние. Но, к счастью, у двух третей населения вкусовые ощущения и обоняние восстанавливаются. Поэтому бояться и думать, что раз коронавирус, запах и вкус пропали, то теперь по жизни их не будет — это вряд ли».

По его словам, чем быстрее стихнет воспаление задней стенки глотки и миндалин, тем быстрее все вернется к исходному состоянию. Но если этого не происходит, то пациент должен не просто ждать неделями и месяцами, а получать правильное лечение.

«В лор-клинике или поликлинике по месту жительства проводят процедуры, которые снимают явления воспаления: сокращение слизистой, антисептики для задней стенки глотки, для нёбных миндалин, смазывание, орошение, и физиопроцедуры. Эффективны инфракрасная лазерная терапия, ультрафиолетовое облучение, сеансы виброакустической терапии и санация слизистой. Постепенно неприятное ощущение уходит. Курс длится 5–10 процедур. Примерно две недели, при условии, что пациент приходит даже не каждый день, а через день», — пояснил Зайцев.



По его словам, идеально начать получать помощь еще на стадии ковидного стационара или после получения двух отрицательных тестов. В запущенном случае лечение может и не помочь: «Нельзя сказать уверенно, что у всех всё пройдет успешно на 100%. Чем дольше пациент тянет и не обращается, тем хуже. Если проходит три месяца и состояние из острого переходит в подострое, помочь сложно. Если человек шесть месяцев не обращается — помочь крайне сложно. А если более года — практически невозможно». Илья Казаков, «Фонтанка.ру»