— «Фонтанка-SUP — 2020» показал: фестиваль стал настолько массовым, что пора вводить как минимум правила движения по рекам и каналам, а стартовый городок желательно сделать двухэтажным и с подземной парковкой. А если серьезно — «Фонтанка-SUP» стал в разы больше, быстрее и масштабнее, чем пять лет назад. И продолжает расти.



В этом году официально зарегистрированных участников было более 2 тысяч. Все больше людей не арендует сапы, а заводит собственные — этим летом оказалось проблемой купить бюджетную доску в Петербурге, все склады были опустошены.



Конкурс костюмов и оформления доски, кстати, теперь тоже спорт — причем высоких достижений. В этом году конкуренция была жестче, чем когда-либо: подтянулись косплееры, которые из-за пандемии остались без профильных фестивалей. Наряды становятся все сложнее, грим все затейливее. Появились продвинутые райдеры, которые умеют не только стоять на доске, а танцевать на ней. Замечены четвероногие райдеры, которые не просто не боятся кататься на сапе с хозяином, а с удовольствием перебегут на ваш сап — узнать, как дела. Чтобы всех рассмотреть и сфотографироваться с самыми классными, нужно время. Еще немного — и встанет вопрос, не сделать ли международный фестиваль сап-серфинга двухдневным и межпланетным.

