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Карнавал эмоций!
Посмотрите, как прошел V фестиваль «Фонтанка-SUP»
Главное приключение лета
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#впитереплыть
V фестиваль Фонтанка-SUP – подарок Петербургу от «Фонтанки.ру» в год его двадцатилетия.
#впитереплыть
V юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» – это подарок Петербургу и его жителям от городского портала «Фонтанка.ру» в год его двадцатилетия.
Петербургский водный карнавал «Фонтанка-SUP» побил свой же прошлогодний рекорд по количеству участников: на реки и каналы вышли более двух тысяч человек — в два раза больше, чем в прошлом году. О фестивале написали ведущие российские и мировые СМИ.

Сюжеты о фестивале выпустили международное агентство Reuters, американское издание NowThis почти с тремя миллионами подписчиков только в твиттере и даже бельгийский телеканал Somoy TV . Также сюжеты про SUP фест сняли Первый канал, «Россия», «Матч ТВ» и многие другие российские СМИ.
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По счастливому стечению обстоятельств карнавал прошел в первый день официального снятия в Санкт-Петербурге запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Тем не менее, во время фестиваля соблюдались все рекомендации по противодействию распространению вируса COVID-19.
Лицензированная организация проводила санитарную обработку, участникам измеряли перед входом температуру, а уже в самом в стартовом городке сапсёрферы и зрители могли воспользоваться оборудованием для дезинфекции рук. Всем желающим раздавались средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.
Хотя у большинства участников SUP карнавала были свои оригинальные СИЗ.
По традиции перед стартом прошла разминка на воде от профессиональных тренеров сети клубов World Сlass.
Настоящий пароход впервые за многие десятилетия вышел в Фонтанку и возглавил юбилейный фестиваль-карнавал сапсёрфинга «Фонтанка-SUP».
Маршрут проходил под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Затем под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта. Девять километров незабываемых эмоций и приключений.

По всему маршруту сопровождал карнавальную колонну автобус АО «Третий парк», который должен был забирать сошедших с дистанции. Однако в этом году все участники добрались до финиша по воде.
Для некоторых участников заплыв стал без преувеличения настоящим квестом со своей завязкой, кульминацией и счастливым финалом. На костюм Ирины Ереминой под названием «Мистический лес» все сразу обратили внимание. Девушка с рогами плыла на сапе, к которому было приделано настоящее полутораметровое дерево. Казалось бы, что может пойти не так?
— Я планировала сегодня вообще не спать, чтобы оформлять доску, потому что это такой трудоемкий процесс, — рассказывала Ирина уже после завершения заплыва. — Но я поспала, встала в три часа ночи, приехала сюда и уже здесь на месте все оформляла. Только начала этим заниматься — мне решил помочь парень, который просто проезжал мимо на машине. Я очень ему благодарна. К началу фестиваля все было готово. Но потом тоже были трудности.
Ирина Еремина рассказывает о своих приключениях на SUP фесте
Когда мы выплыли, дерево не прошло первый мост по высоте, и пришлось отламывать ветки. Тут мне тоже помогли люди. Я смогла проплыть дальше, но возникла новая трудность: стретч под сапом набирал воду, и доска не шла вперед. Очень классно, что у зрителей нашелся нож. Мы разрезали весь низ, и я поплыла дальше. Опять же из-за конструкции доска не очень хорошо шла, и меня взяли на буксир. Когда мы снова проплывали под мостом, сломалось дерево. Мне пришлось бежать в машину за шуруповертом, и один из организаторов мне помог приделать его на место. И сейчас вот оно — стоит целое и красивое. Я ни разу не испытала какого-то отчаянья. Мне постоянно помогали. Это здорово. Те же рога самой не получилось сделать, но нашли подходящие у подружки, и она их дала.
Как рассказала Ирина, она очень любит лес и часто выезжает на природу с палатками.
— Лес – это прекрасно, — заявила она. – Мне показалось, что это здорово: собрать все лесные материалы воедино и представить в виде какого-то костюма.
Все приключения Ирины были не зря: она стала одним из двух победителей в номинации «Лучшее оформление доски».
Фонтанка-SUP - 2020: только эмоции, только атмосфера!
Тысячи зрителей и участников фестиваля «Фонтанка-SUP» делились впечатлениями и лучшими кадрами в социальных сетях в режиме онлайн.

фото пользователей соцсети ВК
Кульминацией же всего фестиваля стал парад у Итальянского моста. После 9-километрового маршрута участники «Фонтанка-SUP» размяли мышцы под хит Skibidi петербургской группы Little Big. Здесь зрители и случайные прохожие смогли вдоволь наснимать сапсерферов в костюмах медиков, сказочных и мультяшных героев, киномонстров, ростовых кукол и медийных персон.
В этот момент в стартовом городке проходила спортивная часть фестиваля — Кубок «Фонтанка.ру» по сап-спринту на дистанции 200 метров.

Судьей и организатором стал Денис Зинчук — пионер российского САПа, организатор первых Чемпионатов России.
По его словам, статус соревнований был, скорее, показательный, однако борьба разыгралась нешуточная. В итоге у женщин первое место заняла Надежда Пищулина, второй стала Алена Постовая, третьей — Мила Кондратьева. У мужчин первенствовал Петр Загородный, финишировавший с эффектным падением в воду. «Серебро» досталось Роману Курицыну, «бронза» — Максиму Лысанову.

Все победители получили подарки от компании SUP_Club и Zavidovo SUP challenge.
— В конце я немножко замешкался, — признался победитель Петр Загородный. — Зато получилась хорошая, напряженная борьба, что всегда интересно. Это показывает, что есть куда развиваться и стремиться.

— Ваше падение на финише — от желания быстрее пересечь финишную черту?

— Нет. Я упал уже за финишной чертой. Просто у нас начали пересекаться курсы. Во-первых, я не хотел бить доску об доску, а во-вторых, всегда приятно выкупаться в прохладной водичке после такой напряженной гонки.
Петр Загородный выиграл Кубок «Фонтанка.ру» по сап-спринту
Обладательница женского «золота» в Кубке «Фонтанка.ру» по сап-спринту Надежда Пищулина оказалась в прошлом профессиональной спортсменкой. Сапом занимается всего год.
Обладательница женского «золота» Надежда Пищулина
— Сап легко разложить, сложить, привезти, отвезти, — объяснила она, чем ее привлек этот вид спорта. — Доска очень мобильная. Совсем не то, что байдарка. Плюс этот спорт сейчас очень сильно развивается по всему миру. Для меня это больше удовольствие: прокатиться, посмотреть. Хотя соревновательный дух все равно остался. После стольких лет в профессиональном спорте это уже в крови.
После окончания соревнований стали возвращаться в стартовый городок первые участники карнавального заплыва. Среди них была журналист Венера Галеева, которая, как и вся команда «Фонтанки», накануне тренировалась, а на фестивале прошла всю трассу на сапборде от WantSup_Spb . Она рассказала о своих впечатлениях от заплыва:
— «Фонтанка-SUP — 2020» показал: фестиваль стал настолько массовым, что пора вводить как минимум правила движения по рекам и каналам, а стартовый городок желательно сделать двухэтажным и с подземной парковкой. А если серьезно — «Фонтанка-SUP» стал в разы больше, быстрее и масштабнее, чем пять лет назад. И продолжает расти.

В этом году официально зарегистрированных участников было более 2 тысяч. Все больше людей не арендует сапы, а заводит собственные — этим летом оказалось проблемой купить бюджетную доску в Петербурге, все склады были опустошены.

Конкурс костюмов и оформления доски, кстати, теперь тоже спорт — причем высоких достижений. В этом году конкуренция была жестче, чем когда-либо: подтянулись косплееры, которые из-за пандемии остались без профильных фестивалей. Наряды становятся все сложнее, грим все затейливее. Появились продвинутые райдеры, которые умеют не только стоять на доске, а танцевать на ней. Замечены четвероногие райдеры, которые не просто не боятся кататься на сапе с хозяином, а с удовольствием перебегут на ваш сап — узнать, как дела. Чтобы всех рассмотреть и сфотографироваться с самыми классными, нужно время. Еще немного — и встанет вопрос, не сделать ли международный фестиваль сап-серфинга двухдневным и межпланетным.
Как никогда много было в этом год было брендированных команд. Редакция «Фонтанки» во главе с бессменным капитаном, главным редактором городского портала Александром Горшковым вышла на воду в оранжевых майках в составе 20 человек. Что символично: ведущее интернет-издание Северо-Запада России «Фонтанка.ру» в этом году отмечает свое двадцатилетие.
Фонтанка-SUP: лучшая корпоративная команда - это вы!

Настоящим талисманом фестиваля можно назвать компанию Victoria Stenova, которая выступила его партнером уже в пятый раз, то есть с момента основания, и в четвертый раз приняла участие в заплыве как единая команда.

— Для нас это всегда радостное мероприятие, которое сближает коллег — тех, кто участвует в заплыве, и тех, кто приходит болеть, — рассказал Сергей Яворович, генеральный директор ООО «ТПК «СТЕНОВА». — Наш девиз: «Выбирайте лучшее — это ваше будущее!» Именно поэтому мы уже в пятый раз поддерживаем Фестиваль — уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города. Наша компания всегда находится в поиске новых идей и трендов, поэтому нам интересно участие в таком ярком мероприятии.
Самой многочисленной из корпоративных команд стал коллектив компании Setl Group, который выиграл в номинации «Лучшая корпоративная команда».

Поздравить победителей на главную фестивальную сцену поднялся председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Команда получила полезные подарки от компании «Леврана» и бренда LuckRoute
— Наша компания впервые принимает участие в этом замечательном мероприятии, — признался Павел Гуменник, руководитель управления организации финансирования Setl Group. – У нас собралась самая масштабная команда за всю историю фестиваля. Было больше 160 человек. Очень надеюсь, что это станет доброй традицией нашей компании.
Фонтанка-SUP - 2020 : Setl Group - «Лучшая корпоративная команда»
Собрать такую большую команду было несложно, потому что наша компания тоже очень велика. Откликнулось много людей, которые захотели принять участие как в первый раз, так и повторно. Лично я уже во второй раз участвую. SUP — это больше не спорт, а классное времяпрепровождение. Поэтому никаких сложных моментов сегодня не возникло.

Василий Ильин, руководитель офиса продаж группы «Эталон»:
47 друзей рыжего кота группы «Эталон» снова вышли на «Фонтанка-SUP»
— Впечатления очень хорошие. Мы участвуем уже не в первый раз. В прошлом году мы заразили сапсерфингом большое количество своих коллег, благодаря чему нас в этом году гораздо больше. Огромное спасибо «Фонтанке» за такую отличную организацию. Здорово, что в этом году фестиваль совпал с днем строителя — нашим профессиональным праздником. У нас были частично элементы костюмов. Я вот с хвостом. Девочки были с ушками. С нами был наш талисман — кот в полном обмундировании.
Екатерина Орловская, начальник управления маркетинга и рекламы страховой компании «ГАЙДЕ»:
— В этом году я не плавала — занималась фотозоной, хотя до этого два года подряд принимала участие. Коллеги остались очень довольны. Они каждый год спрашивают, будет ли заплыв. В этом году они ждали его особенно сильно по понятным причинам. У нас много сотрудников, которые увлеклись сапсерфингом после участия в «Фонтанка-SUP». Есть даже одна такая Анастасия, которая буквально сегодня в ночью прилетела из Сочи и сразу приехала на фестиваль. Она в первый раз встала на доску как раз год назад на этом фестивале.
«Фонтанка-SUP»:страховая компания «ГАЙДЕ» участвует в главном приключении лета
Дмитрий Овсянников, генеральный директор EMDI:
Друзья фестиваля, «джентльмены» из компании EMDI: «Фонтанка-SUP» — это позитивно!
— Опишу свои впечатления от заплыва одним словом — позитивно. Очень позитивно. Мало где еще можно встретить такое количество веселых людей среди участников, зрителей и организаторов. Это дорогого стоит. Вот мы плыли нашей командой, и нам все кричали с мостов «Ура!», махали. В наше время это особенно здорово, когда собирается такое количество совершенно разных, но радостных людей.
В яркой карнавальной флотилии прошли друзья фестиваля: команды компании Levrana, сети гипермаркетов «Лента», бренда LuckRoute, Лев и Лайна от «Формулы Теннис-Хоккей», новый друг SUP феста — АНО «Меценат», а также наш «вкусный» партнер компания Dostaевский. Многих новичков научила стоять на сапах компания SUPSURF.RENT.
Конкурсную программу по традиции открывали финалистки «Мисс SUP-2020». Девяти девушкам, только что прошедшим на сапах 9 км, пришлось отвечать на каверзные вопросы ведущего и выступать перед зрителями с показательным номером.

Наградить «Мисс SUP — 2020» вышел генеральный директор группы компаний «Айсберг» Дмитрий Овсянников, который вручил диплом и сертификат на костюм из серии «Джентльмены» от линейки спортивной одежды EMDI.

Также победительница получила сап-доску Gladiator Pro от САП-партнера фестиваля — российского бренда «Гладиатор». Все финалистки стали обладательницами подарков от бьюти-партнера конкурса сети салонов «SАХАР», компании «Леврана» и бренда Luckroute.

В результате победила участница под № 9 Елена Дианова в образе «Индейской девушки». После финала она была вне себя от счастья:
— У меня столько радостных эмоций! Я правда не ожидала! Это очень круто. И спасибо всем, кто проголосовал за меня. Можно сказать, что моя мечта исполнилась: я целый год к этому готовилась. Сама придумывала костюм, покупала головной убор, украшения. Это была такая импровизация. Изначально я хотела сделать себе костюм Пакахонтас, но очень плохо шью, поэтому решила сделать просто образ индейской девушки с таким красивым головным убором.
«Мисс SUP-2020» — простая «Индейская девушка» Елена Дианова
На дистанции головной убор немного мешал. Я забывала о перьях, задевала ими обо что-нибудь. В обычной жизни я работаю и учусь. У меня есть муж, сын, которому недавно исполнилось пять лет. Сына уже тоже пробовали ставить на сап. У меня вообще мечта кататься всей семьей. Теперь у меня для этого есть вот такой большой сап. Это просто потрясающе, я такая счастливая!
Фонтанка- SUP - 2020: Самый захватывающий вид с воздуха
Победители в других номинациях также не сдерживали себя и радовались от души.
За лучшее оформление доски награду из рук президента Яхт-клуба Санкт-Петербурга, строителя легендарной «Полтавы» Владимира Любомирова получил Александр Жуков.
Он прошел маршрут в костюме Петра I под алыми парусами.
— От идеи до оформления прошел практически месяц. На строительство ушло две недели. Было желание построить что-то такое грандиозное. Я сам учитель физкультуры. В этом году детям не удалось лично посетить «Алые паруса». Поэтому появилась такая идея все-таки запустить «Алые паруса» в Неву, в каналы Петербурга, чтобы устроить праздник детям. Поэтому в первую очередь старался для них. Мне очень приятно, что в этом году удалось победить в такой номинации. Я участвую в «Фонтанке-SUP» уже в третий раз.
Лучшее оформление доски — Александр Жуков, «Петр I»
В номинации «Киномонстр» победила Татьяна Русева, «Труп невесты».
Девушку поздравил генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.
«Киномонстр» — Татьяна Русева, «Труп невесты»
— Меня вдохновил мультик «Труп невесты», который недавно посмотрела. Когда узнала про сап-карнавал, решила, что буду главной героиней из этого мультфильма. Даже волосы пришлось специально покрасить. В день фестиваля я встала в 3:50 утра. Сделала венок, большого паука на сап, пышное свадебное платье. В общем, было нелегко. Я катаюсь на сапе третий год, но на фестивале впервые.
Приз зрительских симпатий получил «Моцарт» — Евгений Ноздрин.
— Я на самом деле надеялся, что я буду изображать Вивальди, но публика меня почему-то окрестила Моцартом и упорно так называла, хотя у меня везде играли «Времена года». С самого начала обратил внимание на то, что мой костюм вызывает какой-то прямо восторг-восторг. Меня постоянно фотографировали. Еще у меня была включена музыка, и, когда под мостами звучала классика Вивальди, было ощущение, что это заметная история.
«Приз зрительских симпатий» — «Моцарт» Евгений Ноздрин
Самый позитивный костюм — Екатерина Зуб, «Арбуз и фрукты» .
Фонтанка-SUP — 2020: Самый позитивный костюм — Екатерина Зуб, «Арбуз и фрукты»
— Почему арбуз? Потому что август, потому что сезон, потому что арбуз — это сладко и сочно. Тот, который у меня голове, весил 7 кг. Мы заранее замерили диаметр головы и по нему подбирали арбуз в магазине. У меня дома осталось еще много, поэтому теперь мы варим арбузный мед. Я уже принимаю участие в фестивале третий год. В этом году погода прекрасная — и вообще с каждым годом ощущения от фестиваля все ярче и ярче. Приятно видеть, что люди не пассивные, что участвуют, приходят в лучших костюмах и дарят позитив всем окружающим.
Жюри в этом году учредило спецноминацию «За креативность и волю к победе». Призером стала Анна Ковалева в костюме «Пальмы».
— На самом деле я королева джунглей! Разве этого не видно?! Этот фестиваль «Фонтанка-SUP» стал, наверное, самым позитивным за всю историю. Я в третий раз уже принимаю участие. Мне все сегодня понравилось, погода просто супер. Снятие ограничений, общение, живые люди кругом. Класс! Этот костюм мы привезли из Рио-де-Жайнейро, где участвовали в карнавале в феврале. Наш чемодан просто трещал по швам, когда его везли в Петербург, но все было не зря.
Фонтанка-SUP — 2020:За креативность и волю к победе — Анна Ковалева, «Пальма».
«Я и ценный пассажир» — один из любимых конкурсов SUP феста. В этом году десятки четвероногих и не только питомцев совершили путешествие по рекам и каналам Петербурга.
В итоге одержала Дарья Волкова «Девушка с цесаркой».
Фонтанка-SUP — 2020: «Я и ценный пассажир» — Дарья Волкова, «Девушка с цесаркой»
— У нашего друга очень слабое сердце, но он прошел всю дистанцию и, как видите, жив. Это очень важный показатель. Птицу мы поймали в Ленобласти в лесах. Она у нас всего лишь два дня, но мы ее очень любим. Дадим имя и будет у нас жить, наверное, в красивенькой клеточке. На сапе катаюсь с этого года. Это интересно, весело и легко. И очень позитивно!
Еще один спецприз от главного редактора «Фонтанки.ру» «За гражданскую позицию» получила Елизавета Куклина и её корги. Девушка выступила на злободневную тему в костюме стюардессы с переноской для животных и надписью «Собака не багаж».
В актуальной в этом году номинации «Лучшая маска» SUP феста победителем стал Антон Бондарь в костюме «COVID-19» .
«Лучшая маска» — Антон Бондарь в костюме «COVID-19».
— В этой маске никакие вирусы не страшны. В ней можно кататься на сапах, идти гулять, когда будет вторая волна. Сегодня мне все только кричали: «круто», показывали большие пальцы, махали, улыбались. Я на сапе катаюсь уже четвертый сезон. На фестивале впервые. Костюм придумал спонтанно, так как сами знаете, какая ситуация в мире творилась и творится.
«Лучшим костюмом» жюри единогласно признало креатив Валерия Чернявского «Бог солнца». Победитель, кроме приятных и полезных подарков от партнеров фестиваля, получил набор сапсёрфера от компании Goodrider.
Ждем вас в следующем году на VI Фестивале сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Будет еще больше конкурсов, призов и ярких эмоций!
Благодарим партнеров, которые помогли состояться уникальному событию в жизни Санкт-Петербурга и истории российского сапсёрфинга:
Компанию VICTORIA STENOVA — официального партнера
Торговую марку VICTORIA STENOVA на российском рынке представляет Торгово-Промышленная Компания "СТЕНОВА". Дизайн-бюро Victoria Stenova разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках. В 2018 году компания запустила новое направление — STENOVA HOME. Воплощая накопленный опыт создания интерьеров, мы стремимся подарить вам качественные, уникальные и модные аксессуары, а также текстиль для дома! Выбирайте лучшее — это ваше будущее!
СК «ГАЙДЕ» — официального страхового партнера
АО «СК ГАЙДЕ» было основано в Санкт-Петербурге в феврале 1993 года. В настоящее время является крупной универсальной страховой компанией. Основные виды страхования: ОСАГО, КАСКО, ДМС, имущество, комплексное ипотечное страхование. Компания имеет центральный офис в Санкт-Петербурге и более 30 филиалов и представительств в различных регионах РФ.
Setl Group — командного партнера
Setl Group является крупнейшим застройщиком на рынке жилья Северо-Запада. Холдинг объединяет такие известные бренды, как Setl City, «Петербургская Недвижимость», В 2019 году Setl Group ввел в эксплуатацию рекордный объем недвижимости – 1,33 млн кв. м. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья.
Группу «Эталон» — командного партнера
Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес- и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. В домах Компании проживает свыше 250 тысяч человек.
Сеть гипермаркетов «Лента» — командного партнера
«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Она основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 489 439 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует 12 распределительными центрами.

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2019 г. штат Компании составлял около 48 391 человек.
Компанию Gladiator — SUP-партнера
Gladiator - российский бренд, занимающийся производством Sup досок. На протяжении десяти лет мы ежедневно работаем над тем, чтобы наши модели были красивыми, удобными и надежно служили своим владельцам.
Компанию LEVRANA — партнера
LEVRANA - НАТУРАЛЬНАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА,СОЗДАННАЯ САМОЙ ПРИРОДОЙ.

Levrana - производитель из Санкт-Петербурга. В ассортименте компании полноценные линейки ухаживающей и по-настоящему работающей косметики, абсолютно ничего из продуктов НЕ СОДЕРЖИТ нефтехимию, парабены, вредные ПАВы и продукты животного происхождения, косметика не тестируется на животных и имеет полностью биоразлагаемые формулы. Продукция сертифицирована согласно международному стандарту ECOСERT.

Настоящий must have всех адептов естественной красоты и натурального ухода!
Бренд LuckRouteпартнера
LuckRoute — бренд основанный в США предпринимателем из России, который стал одним из первых в мире производить многофункциональныe и "умныe" водонепроницаемыe сумки.

Главная ценность и идейный двигатель компании и её участников - желание помочь каждому единомышленнику - СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ!

Все товары бренда LuckRoute разрабатываются с учетом отзывов клиентов, каждый из которых может существенно повлиять на будущую линейку, а клиент, оставивший полезный отзыв, обязательно будет поощрен.

Основная идея товаров LuckRoute заключается в том, чтобы сохранность одежды и аксессуаров не мешала нашим клиентам получать удовольствие от путешествий, занятий спортом и пляжного отдыха.

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Флагманский товар компании - Водонепроницаемый рюкзак Dry Bag оснащен революционной системой Screw-Fix-Lock - двойной системой запирания от попадания внутрь воды.
Компанию «Формула Теннис-Хоккей — партнера
Компания «Формула Теннис-Хоккей» - организатор Международных теннисных турниров St. Petersburg Open в 2015-м и St. Petersburg Ladies Trophy. Компания специализируются на проведении спортивных теннисных мероприятий, используя накопленные за годы успешной работы знания и опыт с международными ассоциациями ITF, ATP, WTA.

Проводимые под эгидой «Формулы Теннис-Хоккей» St. Petersburg Open в 2015-м и St. Petersburg Ladies Trophy в 2018-м и 2019-м признаны лучшими турнирами по независимому голосованию игроков.
Бренд спортивной одежды EMDI партнера
EMDI - бренд, который более 28 лет создает стильную и функциональную одежду для спорта и купальники.
- Собственное производство в России, основанное в 1991 году;
- Европейский стандарт качества материалов;
- Высокотехнологичные итальянские полотна;
- Новое качественное оборудование;
- Новейшие технологии кроя одежды;
- Контроль качества на всех этапах производства;
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WantSup_Spbсёрф-партнера
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Автор текста: Артем Кузьмин.
В материале использованы фотографии и видео: Павла Каравашкина, Валентина Егоршина, Олега Мясоедова, Михаила Огнева, Сергея Михайличенко, Константина Селина, Ильи Выдревича, Александры Доля, Екатерины Елизаровой, Ярослава Цилиакуса, а также фото из социальных сетей.