Конкурсную программу по традиции открывали финалистки «Мисс SUP-2020»
. Девяти девушкам, только что прошедшим на сапах 9 км, пришлось отвечать на каверзные вопросы ведущего и выступать перед зрителями с показательным номером.
Наградить «Мисс SUP — 2020» вышел генеральный директор группы компаний «Айсберг» Дмитрий Овсянников, который вручил диплом и сертификат на костюм из серии «Джентльмены» от линейки спортивной одежды EMDI
.
Также победительница получила сап-доску Gladiator Pro от САП-партнера фестиваля — российского бренда «Гладиатор»
. Все финалистки стали обладательницами подарков от бьюти-партнера конкурса сети салонов «SАХАР»
, компании «Леврана» и бренда Luckroute.
В результате победила участница под № 9 Елена Дианова
в образе «Индейской девушки». После финала она была вне себя от счастья: