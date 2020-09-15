Как дипломаты и министры искали в Китае маски для российских врачей и нашли. Дорого

«Фонтанка» изучила схему доставки в Россию 196 млн масок на 56 млн евро, которые затем продавали врачам, судьям и чиновникам. Этот проект позиционировался как некоммерческий, однако всем участникам цепочки было на чем сэкономить.

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Практически безальтернативным поставщиком защитных масок для больниц, поликлиник и госучреждений в разгар коронавируса стало ООО «Дельрус». Несмотря на колоссальную поддержку от государства, компания не была эксклюзивным обладателем средств защиты: в ее руках оказалось чуть больше 5% объемов ввезенного в страну с марта по май 2020 года. Однако статус этих поставок был таким, что главврачи и начальники региональных ведомств безропотно заключали с «Дельрус» контракты как с единственным поставщиком, невзирая на далеко не самую низкую цену и неотличимое от конкурентов качество товара.



Как стало известно «Фонтанке», переговоры и выбор поставщика проходили на правительственном уровне.

«В соответствии с поручением министерства торговли Китая был назначен государственный поставщик Китая. Переговоры с ним велись через представительство АО «Рособоронэкспорт» в Китае, которое наделено правами переговорщика и подписанта с российской стороны. Отношения между АО «Рособоронэкспорт» и китайским поставщиком строились на основе внешнеторгового контракта», — объяснили редакции в госконцерне.

Походите по рынку!

В «Дельрусе» отмечают, что «благодаря межправительственным соглашениям Россия получила качественную продукцию в нужном объёме и по фиксированным ценам, ниже международных».

При этом «Фонтанка» уже отмечала, что переговоры на высоком уровне не стали залогом каких-то особо выгодных условий для российской стороны. Несмотря на большой объем закупок, цена на маски, о которых договорились российские дипломаты, оказалась во много раз выше тех, что находили в то же самое время в Китае частные российские импортеры. И дело вовсе не в том, что таким образом закупались объемы, недоступные больше никому на рынке.



К примеру, уссурийское ООО «Импэкс ДВ» купило за три весенних месяца 182 млн таких же масок в среднем по 1,46 рубля. Их качество было достаточным для того, чтобы, к примеру, снабжать ими пассажиров петербургского метро через «маскоматы». Небольшие фирмы из Находки, Благовещенска и Забайкальска покупали десятки миллионов штук по 2–5 рублей за штуку. А индивидуальный предприниматель Юрий Даниелян из Приагрунска отчитался на таможне о покупке 19 миллионов масок по 1,09 рубля.

Почему российские больницы не получали средства защиты от этих бизнесменов — ответ простой: они не могли поучаствовать в госзакупках, потому что контракты доставались «Дельрусу» как единственному поставщику.

В отличие от «Рособоронэкспорта», получавшего маски по 24 рубля за штуку, даже такая, казалось бы, далекая от китайских торговых интриг структура, как ГУП «Московский метрополитен», в апреле смогла найти там 5 млн масок по 18,5 рубля. Сеть Fix Price купила 64 миллиона масок по 14,56, а обувная сеть «Кари» — 33 миллиона по 17,06 рубля за штуку.



«Фонтанка» особо поинтересовалась и характеристиками купленных по правительственной линии масок и выяснила, что речь у «Дельруса» шла ровно о том же, что покупали и все остальные: «трехслойные маски из нетканого материала с фильтрующим слоем из мельтблауна, оснащены резинками и фиксатором для носа».

Взаимоневыгодное партнерство

«Дельрус» — один из крупнейших в стране медпоставщиков. Он контролируется Юлаем Магадеевым и Аркадием Гузовским. Первый также владеет сетью лабораторий «Ситилаб».

Судя по данным сайта госзаказа, свой самый первый контракт на поставку лицевых масок (их тогда в документах не называли медицинскими) «Дельрус» заключил еще 24 марта. Покупатель — Центральная базовая таможня — особое подразделение по тыловому обеспечению таможенных органов. Сразу миллион штук по 35,1 рубля. Закупка у единственного поставщика.

Это случилось на следующий день после того, как будущий могущественный партнер компании, концерн «Рособоронэкспорт», оформил на таможне рекордную партию масок — сразу 30 млн. Производитель — китайское предприятие China Sinopharm International Corporation. В сопроводительных документах именно концерн значился и контрактодержателем, и декларантом, и получателем этого товара на общую сумму 689 231 088 рублей.



Однако те, кто знаком с сутью происходящего тогда, объясняют: «Все имущество, ввезенное на территорию России, сразу в аэропорту прилета передавалось на баланс «Дельрус». «Рособоронэкспорт» не принимал дальнейшего участия в судьбе этого товара». В дальнейшем «Дельрус» фигурировал в таможенной статистике уже как декларант груза, закупаемого по контрактам «Рособоронэкспорта», а позже и как получатель».

Спустя несколько дней после контракта с Центральной базовой таможней, 30 марта, «Дельрус» заключил уже 19 контрактов всего за один день. Все конкурсные процедуры были проведены в рекордно короткие сроки. Маски разбирали — у единственного поставщика — суды, санатории, городские и районные больницы, дома ребенка, поликлиники. Цена почти везде одинаковая — по 34,98 рубля. Чуть выше — за 35,1 рубля — пришлось покупать судебному департаменту Верховного суда. Как правило, речь шла о предоплате минимум в 30%.

К сегодняшнему дню «Дельрус» заключил пару сотен контрактов на поставку СИЗ, в покупателях — федеральные и региональные министерства и ведомства, объекты Минобороны, Фонд соцстраха. В списке контрактов, упоминающихся на сайте госзаказа, разумеется, нет коммерческих поставок в частные фирмы. Возможно, их и не было, ведь «Дельрус» настаивает, что закупка в Китае была «частью социальной ответственности»: «Компания не планировала получить прибыль при реализации масок и других СИЗ»; для «Дельрус» экономический эффект в данном случае — отрицательный».



О том, что ничего на этих поставках не удалось заработать, говорят и в «Рособоронэкспорте»: «Комиссия позволила покрыть лишь часть расходов компании, осуществленных в целях исполнения договора».

История партнерства государственного торговца оружием и частного поставщика медоборудования не скрывается — обе стороны комментируют ее вполне откровенно.

«В целях реализации обращения ООО «Дельрус» в АО «Рособоронэкспорт» с просьбой об оказании содействия в организации поставки из КНР лицевых масок, на основании подписанного в последующем обеими компаниями соответствующего двустороннего договора комиссии, АО «Рособоронэкспорт» в максимально возможно короткие в тех непростых условиях сроки осуществило поставку в Российскую Федерацию данных средств индивидуальной защиты, в оговоренных сторонами объемах», — гласит официальный ответ концерна на вопросы «Фонтанки» о том, как купленные госкомпанией маски оказались в распоряжении частной фирмы.

Каким образом в этой схеме вообще возник «Дельрус» — объясняют уже в самой компании. Ее, по сути, назначили чиновники.



«В марте Минпромторг предложил компании «Дельрус» содействовать в поставках СИЗ из Китайской Народной Республики, которые осуществлялись в рамках межправительственных соглашений, — объясняют в фирме. — На тот момент граница с КНР была закрыта, таким образом, специалисты «Дельрус» не могли напрямую контактировать с китайской стороной. Поэтому компания обратилась за помощью и содействием к «Рособоронэкспорту», располагающему сетью представительств по всему миру, в том числе и в Китае. При активной поддержке торгового представительства Российской Федерации в Китае «Рособоронэкспорт» организовал доставку масок».

В компании подчеркивают: госконцерн в этой схеме выступал как агент, заключая с китайцами контракты от имени частной фирмы: «Таким образом, закупка СИЗ осуществлена на средства компании «Дельрус».

Однако, чем же так сильно помогли нашей стране и нашим врачам усилия российских дипломатов и сотрудников торгпредства, так с ходу и не скажешь. Зато китайская сторона обеспечила загрузку одного из своих заводов и сбыт его товара по цене, значительно превышающей рыночную конъюнктуру.

Необлагаемые маски

При этом стоит отметить, что арифметика социально ответственной закупки масок в Китае вполне понятна. Их таможенная стоимость, указанная в декларациях, — в среднем около 24 рублей за штуку. В «Дельрусе» уточняют: «в коридоре 0,27–0,29 евро». К этой цене, по данным компании, добавлялись 20% НДС и фиксированная наценка в 10% «на покрытие транспортных и других накладных расходов». Но, во-первых, если произвести такие арифметические действия, цена получится в районе 31–32 рублей за маску. А при масштабах почти в 200 миллионов штук разница в 3–4 рубля по сравнению с ценой, указываемой в накладных, имеет значение. То есть сверх тех трат (налог и наценка), что указали «Фонтанке» в «Дельрус», уже получается как минимум 600 млн рублей.

Кроме того, в некоторых контрактах прямо указывается, что данная поставка не облагается НДС: ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» и другие медучреждения покупали маски без НДС. Остальные — с налогом. С ходу прояснить этот феномен в «Дельрусе» не взялись, объяснив, что надо изучать каждый контракт отдельно. Ситуация еще больше запуталась, когда эксперты по таможенной логистике напомнили «Фонтанке» о Постановлении правительства РФ от 02.04.2020 № 419, которое освобождало медицинские маски от обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе в страну. На каком основании «Дельрус» вообще включал НДС в свои контракты — надо разбираться.

Есть лишь одна теория. Дело в том, что по таможенным документам эти маски, строго говоря, не были медицинскими. В декларациях они назывались довольно сложно: «Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды, Китай. Маска лицевая трехслойная из нетканого материала эффект 95% для применения в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания от пыли, инородных частиц и предотвращения заражения вирусами и инфекционными заболеваниями, передаваемыми воздушно-капельным путем...»

Казалось бы, слова «медицинский», которое бы давало формальный повод для освобождения от НДС, нет. Но это если смотреть на ситуацию в статике. В динамике же все иначе. В ряде случаев, когда этот товар преодолевал границу и следовал в больницу, он уже получал совершенно конкретное наименование: «Маска медицинская». Именно так он значится в госконтракте у того же Центра медицины катастроф, который заплатил за каждое изделие по 35,09 рубля безо всякого НДС, и у многих других. И действительно, не станут же медицинские администраторы покупать для спасения своих врачей от смертельного вируса маски, предназначенные для защиты от пыли.

В чем может быть смысл такой кутерьмы с НДС и наименованием товара, эксперты точно сказать затрудняются. Однако все они сходятся в том, что вопросы торговли с Китаем — это одна из самых сложных областей внешнеэкономической деятельности.

«Вариантов манипуляций как с китайской, так и с российской стороны миллионы. Уловить здесь схему, кто на какой стороне допускает вольность, — невозможно. Если на китайской — то мы никогда в этом не разберемся. Если на нашей — отыскать было бы попроще, ведь наши «бизнесмены» менее грамотные. А китайцы изворачиваются более серьезно», — резюмирует изучивший по просьбе «Фонтанки» этот вопрос эксперт по логистике и руководитель ИАА «Инфраньюс» Алексей Безбородов.

Что же касается аргумента о том, что «Дельрус» был выбран Минпромторгом потому, что был обладателем «мощной, развитой логистической сети, которая смогла бы обеспечить успешную доставку груза СИЗ в регионы России», эксперт напоминает, что китайские власти предоставляли этой весной своим поставщикам значительные субсидии на доставку дефицитных медицинских товаров. Можно предположить, что, имея аналогичную поддержку от чиновников, многие из российских импортеров сумели бы обеспечить не менее надежное снабжение врачей средствами индивидуальной защиты.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»