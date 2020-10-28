От подземки до самых высот. Кто в Смольном тратил больше всего денег на борьбу с вирусом

Антикоронавирусную амуницию в виде масок, дезсредств и рециркуляторов в этом году закупали далеко не все комитеты и предприятия Смольного. На широкую душу гуляли только метрополитен и администрация губернатора, заметила «Фонтанка».

Фото: «Фонтанка.ру»

По подсчетам «Фонтанки», за время пандемии чиновники (если не считать подведомственные Смольному больницы, образовательные, культурные и социальные учреждения) потратили на 5 млн масок более 76 млн рублей. Еще около 36 млн рублей ушло на покупку 57 тонн дезинфицирующих средств, как минимум 40 млн рублей — на 2 млн пар перчаток.

То, что цены на маски в этом году били рекорды как по размеру, так и по скачкам, не секрет. Нельзя сказать, что оптовые закупки позволяли Смольному сэкономить: в апреле каждая маска в среднем обошлась правительству в 33 рубля, в мае — в 21, в июне — в 25. Средняя стоимость самого ходового товара в петербургских госзакупках серьезно упала только в середине лета — до 16 рублей в июле и всего до 2 рублей в августе. Октябрь еще не закончился, но пока показатель держится на том же уровне — 2,1 рубля.



Одним из первых обзавестись антикоронавирусным пакетом, например, успел подведомственный комитету по внешним связям ГУП «Инпредсервис», обслуживающий в Петербурге консульства и иностранные представительства. Маски в начале апреля были в дефиците, сотрудники больниц просили о помощи с СИЗ в коллективном видеообращении, но предприятие буквально в эти же дни нашло, у кого купить 25 тысяч СИЗ. Правда, выложить за каждое пришлось по 45–50 рублей.

В натуральных суммарных затратах выходит такая картина. В апреле Смольный потратил 15,6 млн рублей на покупку 470 тысяч масок, в мае — меньше, 13,8 млн, но на эти деньги приобрел уже 650 тысяч штук. Попытки сэкономить и как-то растянуть закупки во времени если и предпринимались, то оказались не сильно заметны. Самым «жирным» месяцем оказался июнь — тогда правительство и его подведомственные предприятия заказали суммарно небывалые до того 1,2 млн масок. В результате на них спустили почти 30 млн рублей. В августе примерно тот же объем — 1 млн штук — обошелся Смольному всего в 2,2 млн.



Та же история с дезинфицирующими средствами. Крупнейший за все время пандемии объем — 17,6 тонны — приобретали в апреле, каждый литр обошелся в среднем в 924 рубля. При этом цена на химию снизилась уже в мае — по крайней мере в последний весенний месяц Смольный смог заказать куда меньшие 5,8 тонны чуть ли не в два раза дешевле — в среднем по 544 рубля за литр. Не говоря уже об августовских и сентябрьских закупках — литр тогда доставался правительству меньше чем за 430 рублей, но за эти месяцы ведомства разместили заказы только на 3 и 1,9 тонны дезинфицирующих средств соответственно.

Самые большие объемы товаров, естественно, поставлялись не в сами комитеты, а росли из заказов крупных подведомственных правительству организаций. Примерно 5 млн масок и 51 тонна химии пришлись как раз на заказы государственных унитарных предприятий: «ТЭК», «Водоканала», «Метрополитена», «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса», в каждом из которых работает больше 5 тысяч человек.

Затраты эти предприятия распределяли очень неравномерно. У ПАТ, например, за все время на портале госзакупок отображаются два заключенных заказа: еще в ажиотажное время, 15 июня, он приобрел 200 тысяч масок и отдал всего 7,5 рубля за каждую, а в совсем уже спокойный август докупил еще 1 млн — уже за 2,2 рубля. ГЭТ первый госконтракт заключил 22 июля и заказал 71,5 тысячи масок по 7,84 рубля. «Водоканал» заключал госконтракты с апреля, но постепенно: в 33 — 35 рублей ему в апреле-июне обошлись 150 тысяч масок, еще 300 тысяч штук — в 17 рублей, 118 тысяч СИЗ он купил в конце июля по 5,39 рубля за штуку, самый же крупный заказ — на 755 тысяч масок — разместил уже в октябре. Они ушли предприятию по 2,1 рубля.



Похожим образом поступали и менее затратные подведы. «Ленсвет», например, 17,5 тысячи масок заказал в июне, когда они обходились ему в 14 — 20 рублей, а еще 30 тысяч — в октябре, уже за 2,2 рубля. «Ритуальные услуги» приобрели на пике, в апреле, по 24 рубля только 10 тысяч масок, а еще 55 тысяч заказали в середине июля — уже по 4. Даже «Пиларн», который начал закупаться летом и выкладывал за маски по 8 рублей, тогда обзавелся только 1,5 тысячами лицевых средств защиты, а еще 5 тысяч заказал осенью — уже по 5.

Но вот у ТЭК, например, за все время обнаруживается лишь один заключенный контракт. В середине апреля он приобрел 50 тысяч масок и отдал по 20 рублей за каждую.

Больше всего вопросов к закупкам метрополитена. При том, что всякий раз речь шла об объемах в десятки и сотни тысяч СИЗ, ни одна маска не досталась ГУПу дешевле, чем за 19 рублей. В апреле, на пике, в подземку ушло 370 тысяч масок по 34–35 рублей каждая, в мае — 560 тысяч по 19–23 рубля, в июне — полмиллиона по 37,5 рубля, в июле — столько же, по 21,5 рубля. Когда СИЗы подешевели, метрополитен госзаказы размещать перестал.



Если сравнивать сухие общие показатели, то выходит странное. «Пассажиравтотранс» потратил на 1,2 млн масок 3,7 млн рублей, «Водоканал» купил 1,3 млн средств защиты за 12,3 млн, а у метрополитена на закупку 1,9 млн СИЗ ушли аж 54 млн. С химией та же картина. Если «Водоканалу» за все время пандемии 15 тонн дезинфекции обошлись в 7 млн рублей, то метрополитен отдал за 39 тонн 22 млн. При этом узнать из открытых источников, кому ушли все эти деньги, невозможно — подземка размещала заказы по 223-ФЗ, который не во всех случаях обязывает госпредприятия публиковать данные о поставщиках.

Подход к антивирусным закупкам у самих чиновников, которым требовались меньшие объемы, тоже был несколько странный. Напомним, когда закончились нерабочие дни, Смольный потребовал от открывшихся предприятий соблюдать правила: сотрудникам положено измерять температуру, все работники, в том числе, должны быть обеспечены масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами. Официально масочный режим в городе введен 12 мая, но новый дресс-код для своих сотрудников в Смольном прописали в конце апреля.



Соответствующие товары самостоятельно все же заказали лишь 6 комитетов: по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП); по промышленной политике, инновациям и торговле; по транспорту; по труду; по контролю за имуществом. Закупки проходили по статьям, на которые из бюджета выделяются деньги на содержание исполнительных органов государственной власти.

Наиболее дорогим для города, судя по госзакупкам, оказалось антивирусное содержание администрации губернатора. На ее вооружение ушло 2,3 млн рублей — в 4 раза больше, чем у следующего по количеству затрат КЭПиСП.

Во-первых, администрация значительнее, чем кто-либо другой в Смольном, тратилась на одноразовые маски: на них ушло 638 тысяч рублей. Причем нельзя сказать, что речь шла о каких-то особенных объемах: суммарно за время пандемии она заказала себе 23 тысячи штук, а тот же КЭПиСП — 29 тысяч. Просто в среднем они обошлись ей в два раза дороже. Комитет заказывал маски тремя партиями: в мае, июле и сентябре, и крупнейший объем брал по 6 рублей. Администрация же оказалась в полном вооружении к концу весны. И делала это весьма необычно. Купила 27 мая у индивидуального предпринимателя Евгения Лебедева 5 тысяч масок по 33 рубля, а за день до этого сделала заказ у принадлежащей городу «Фармбазы»: 5 тысяч СИЗов российского производства взяла по 9 рублей, а 10 тысяч китайского — по 37.



Во-вторых, администрация единственная из ведомств оказалась готова потратиться на 3 тысячи карманных санитайзеров с ароматом алоэ и ромашки, да и средства для дезинфекции приобрела в небывалых объемах — почти 3 тонны против 50 литров у того же КЭПиСП. Кроме того, ведомство выделило деньги на 17 антибактериальных ковриков и обзавелось пятью приличными обеззараживателями-очистителями воздуха по 70 тысяч рублей. Такие приборы, для сравнения, обошлись комитету по контролю за имуществом в 35 тысяч, а КЭПиСП — в 25.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

