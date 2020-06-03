Поставщиком крупнейшей в истории города партии защитных костюмов для врачей оказался владелец московской компании «Рэд стар» Антон Ватель, удачно дебютировавшей в гостендерах в 2020 году. Первое участие — и сразу подряд на поставку 500 тысяч костюмов на 1,03 млрд рублей.

Фото: кадр из видео

Контракт Госпиталя для ветеранов войн на поставку полумиллиона костюмов для врачей Антон Ватель получил как единственный поставщик 30 апреля. Последнюю партию, чтобы закрыть контракт, он должен доставить не позже 6 июня.

Скорее всего, с этим проблем не возникнет: по состоянию на 16 мая была исполнена уже как минимум четверть обязательств поставщика. В распоряжении редакции есть один из актов приема-передачи товара, подписанный представителем госпиталя. Можно предположить, что на ритмичность поставок положительно повлиял аванс в 300 млн рублей, которые должна была получить в день подписания соглашения фирма Антона Вателя.



Все время, пока «Фонтанка» по совету самого же Вателя разбиралась в этой истории, становились известны все новые и новые факты о новом герое господряда. В его жизни, похоже, до апреля 2020 года было больше искусства и спорта, чем медицины. Когда корреспондент посмотрел клип, где поставщик защитных костюмов на миллиард поет рэпом лирическую песню о красотах Петербурга, стало понятно: перед нами настоящий патриот.

Больше чем на миллиард рублей средств индивидуальной защиты врачей в городе никогда не закупалось, по крайней мере в анналах сайта госзакупок ничего подобного нет. Но оно и понятно — раньше такой потребности не было.

Если ориентироваться на слова вице-губернатора Олега Эргашева о том, что в самый разгар борьбы с эпидемией в середине апреля в среднем за сутки все врачи города расходовали по 1,5 тысячи костюмов, то только один этот заказ госпиталя ветеранов мог бы обеспечивать в экономном режиме потребности Петербурга почти год.

Однако с тех пор дефицит средств защиты перестал чувствоваться, и, по словам участников рынка поставок медтехники, на сегодняшний день врачи города используют в среднем по 20 тысяч костюмов. Если по максимуму, то 28 тысяч костюмов в сутки в пике.



На сайте самой больницы есть данные примерно о 300 врачах. Но именно медики Госпиталя для ветеранов войн работают во временном госпитале в павильоне «Ленэкспо», оборудованном за 416 млн рублей. Лечение там проходят легкие пациенты с COVID-19. Работающие там врачи говорят, что всего в «Ленэкспо» около 120 сотрудников. Костюмы меняют раз в смену. То есть им нужно где-то 500 комплектов в сутки. Но, в любом случае, даже это не объясняло, почему одному-единственному госпиталю, пусть и с учетом того, что к нему прикреплен временный стационар в «Ленэкспо», потребовались такие огромные запасы.

«Фонтанка» попросила комитет по здравоохранению прокомментировать эту ситуацию. По словам чиновников, все полмиллиона костюмов действительно не понадобятся стоящему на передовой фронта борьбы с коронавирусом госпиталя. Просто через него средства индивидуальной защиты медработников покупались сразу на несколько медучреждений города.

«Учитывая, что закупка направлена на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно: медицинские защитные костюмы одноразовые необходимы для защиты персонала, Комитетом по здравоохранению согласована закупка СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» у единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно», — подчеркнули в ведомстве.



Но вот на вопрос, почему поставкой средств индивидуальной защиты занялась именно «Рэд стар», «Фонтанка» прямого ответа от чиновников не получила. В самом госпитале ветеранов на официальный запрос обещали ответить только через положенные по закону семь дней, а главврач больницы Максим Кабанов уверенно уходил от любых комментариев на этот счет. И по телефону, и в мессенджерах.

Как отметил в разговоре с «Фонтанкой» Геннадий Лебедев, гендиректор компании «ИнтелМед», с которой госпиталь тоже заключил контракт на поставку костюмов, о компании «Рэд стар» он никогда не слышал, хотя работал на рынке поставок медицинских товаров более 20 лет. Но подтвердил, что положенный по своему контракту аванс в 30% от суммы поставки он уже получил.

В сделке «Рэд стар» с госпиталем ветеранов есть много непонятного. К примеру, как и где глава госпиталя, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов, который срочно искал поставщика средств защиты для своих врачей, познакомился с москвичом Антоном Вателем. Откуда он вообще узнал, что маленькая московская фирма «Рэд стар» торгует медицинскими костюмами? Почему фирма решила пойти в непростой бизнес дистрибуции медизделий, где она взяла такой огромный объем дефицитного товара? И почему профессор Кабанов решил, что исполнитель лирических рэп-композиций Tony VA (альтер эго Антона Вателя) — действительно единственный поставщик костюмов на миллиард и, кроме него, их привезти некому?



К сожалению, ни на один из этих вопросов «Фонтанка» не смогла отыскать ответы. Хотя последовательно задавала их самому предпринимателю, Максиму Кабанову, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению и профильному вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Масла в огонь подливало и то, что основной вид деятельности фирмы-поставщика, ООО «Рэд стар», — «Деятельность рекламных агентств». На момент заключения контракта из нескольких десятков его других кодов ОКВЭД не было ничего даже приблизительно медицинского. И лишь спустя три недели после получения миллиардного контракта, 21 мая, «Рэд стар» добавил себе в список видов деятельности код 46.46.2 «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях».

Адрес регистрации — бизнес-центр в Москве, который также является юридическим адресом для 1,1 тыс. других фирм. Эта поставка стала первым госзаказом ООО «Рэд стар». Причем миллиардный подряд госпиталя ветеранов дает фирме мощный трамплин для развития. Выручка фирмы по итогам 2019 года составила 6,7 млн рублей. При этом убыток 34,9 миллиона.



Тем больше вопросов вызвало то, что «Ред стар» был объявлен победителем как единственный поставщик.

Из всех телефонов для связи, хоть как-то указанных в конкурсных документах, был лишь один, да и тот при попытке дозвониться выдавал: «Номер заблокирован». Единственный электронный адрес имел весьма подозрительный вид: net@net.ru. При этом по условиям контракта в день подписания договора, еще до начала поставок, «Рэд стар» должен был получить аванс в 30%, то есть 308 млн рублей.

«С какой целью и зачем вы интересуетесь моими знакомствами? Все есть в открытых источниках. Откройте Интернет и посмотрите там. Вы же журналисты. Наверное, из какого-нибудь отдела расследований. У вас есть возможность — посмотрите», — рекомендовал Антон Ватель в незадавшемся разговоре с корреспондентом.

В качестве ИП полтора года назад он снимал рекламный ролик для оздоровительного комплекса Управделами президента «Шереметьевский». Социальные сети помнят его как менеджера музыкального коллектива Рopeye. А еще в далеком 2013-м он засветился под псевдонимом Tony VA и записал совместный альбом «#всезнаютвсе» с известным хип-хоп-исполнителем Loc Dog. Один из их треков называется очень символично — «Питер, Питер». Он о том, как молодые и красивые москвичи на один денек приезжают погулять по Петербургу и признаются ему в любви. Рекомендуем.

Также данные Антона Вателя указаны в качестве менеджера молодого футболиста Святослава Вателя. С тем же отчеством, что и у Антона. Судя по данным Transfer Markt, сейчас Святослав играет за болгарский клуб «Спартак Варна». Однако в соцсетях есть видео, где он эффектно забивает за португальскую команду «Боавишта В» (четвертый национальный дивизион).

Есть в Сети и личная карточка самого Антона Вателя — футболиста. Правда, по любительскому футболу 5x5.

А еще совсем недавно Антон Ватель был гендиректором ООО «Арена Менеджмент», и возможно, где-то здесь и кроется разгадка. На эту фирму зарегистрировано с десяток сайтов, так или иначе имеющих отношение к хоккейному клубу «СКА» и, возможно, его будущему стадиону (arena-ska.ru, arenaska.ru, ska-arena.ru, skaarena.ru). Но все они сейчас не работают. Единственный «живой» из них (hockeyclassic.ru — «хоккейная классика», это хоккейные матчи на «Газпром арене», которые проводил клуб СКА) сейчас перенаправляется на официальный сайт клуба. Кстати, еще одна фирма, которой владеет и руководит Антон Ватель, — ООО «Редмашин». Название созвучно программе по развитию хоккея в России под патронажем семьи Ротенбергов. В таком контексте любителям хоккея становится понятен и смысл названия фирмы — поставщика средств защиты для госпиталя ветеранов — «Рэд стар».

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

