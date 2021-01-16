Два дежурных полиции и ФСБ совершили староновогоднее чудо в Красногвардейском районе Петербурга: за час нашли трех школьниц, которые были в шаге от смерти после запланированного самоубийства. 13 января около 17 часов матери двух шестиклассниц оборвали телефоны полиции — на электронную почту и в мессенджерах они получили странные сообщения от 13-летних дочерей. В письмах они просили прощения и прощались. Первое чудо сотворила сотрудница полиции из дежурной части района. Она позвонила в дежурную часть ФСБ с просьбой о помощи в поисках детей. Затем неравнодушный сотрудник спецслужбы оперативно передал номера мобильных телефонов в техническую часть ФСБ. Там бросили все силы и к 17:45–18:00 у полицейских были данные по локации с небольшой площадью, где школьницы находились вместе с телефонами.

Все патрульные Красногвардейского района, наряды ОВО и участковые — порядка 80 человек — были брошены на обход территории. И в одном из заброшенных домов где-то недалеко от проспекта Энтузиастов наряд ОВО и пара патрульных нашли — но не двух, а трех школьниц в явно неадекватном состоянии. Рядом — чеки из соседней аптеки, где девочкам на 2 тысячи продали товар.

Сейчас подростки в детской больнице имени Раухфуса, их состояние оценивается как средней тяжести. А полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы «смерти» в одном из мессенджеров. С конца декабря эта троица — все из абсолютно благополучных семей! — обсуждали там отсутствие смысла жизни. 15 января градоначальник Александр Беглов направил в горпарламент кандидатуры новых вице-губернаторов. За культурой и спортом надзирать предложено Борису Пиотровскому, за энергетикой и тарифами — Сергею Дрегвалю. Мы пригляделись — кроме любви к классической музыке и спорту, мало что их объединяет.

Когда стало известно, что 6 лет курировавший культуру, спорт и много чего еще Владимир Кириллов покидает должность в Смольном и станет ответственным за полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости и музей истории города, наблюдатели решили, что ему достался вполне себе «золотой парашют», вспомнили Аллу Манилову, да и успокоились, как только стало известно про сына директора Эрмитажа, Бориса Пиотровского. Мы поговорили с ним, и он заявил: «С моим отцом не консультировались по поводу моего назначения».

Сергей Дрегваль (слева) и Борис Пиотровский Фото: mrsk-ural.ru/комитет по культуре Петербурга/коллаж

Для транспортировки и хранения термонеустойчивой (но зато первой зарегистрированной в мире) российской вакцины в регионы с нуля создана уникальная инфраструктура, рискующая стать одноразовой. Зарегистрированная первой в мире вакцина Sputnik V идет на новый рекорд — по стоимости доставки конечному потребителю. Из-за ограниченного времени на разработку и отсутствия запаса для испытаний производитель не делал тесты на стабильность, то есть не пытался понять, что происходит с препаратом при повышенных температурах. Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше минус 18 градусов. Природа дополнительных трат — в желании выиграть биотехнологическую гонку и производственном дефиците. При чем здесь Греф и 3 миллиарда — читайте. Два дня назад «Иммунотехнологии» ввели в строй два хранилища в Подмосковье на 9 миллионов доз (было одно на миллион). «В стране такого количества препарата с таким температурным режимом не было никогда. Производители в феврале успеют освоить необходимый объем», — уверены эксперты в ответ на провозглашенный президентом страны режим массовой вакцинации по всей стране.

Но Россия направляет вакцину в регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой: Москву, Аргентину, Мексику, Индию и Бразилию. Петербург ждет, остановив запись на вакцинацию. Ведь на «Спутнике V» Родина может заработать больше, чем на экспорте оружия. Все надежды Смольного на 500, 300 и 100 тысяч доз вакцины, похоже, можно умножать на ноль — они никогда не были закреплены на бумаге, признал первый заместитель главы комитета по здравоохранения Андрей Сарана. Да и не сбываются. В отличие от зарубежных контрактов, которые исполняются в срок и в объеме, о котором Северная столица только мечтает.

А пока петербуржцы могут покашлять в микрофон телефона, чтобы искусственный интеллект определил — есть ковидные ноты или нет. Это модная приблуда или вы серьезно? — спросили мы разработчиков. Дмитрий Михайлов рассказал «Фонтанке», сколько тысяч кхе-кхе отслушал их институт и почему ему интересно взглянуть на патенты Сбербанка.

Сбер

Шок, скандал. В адрес выставки Фаберже в Зимнем дворце громко прозвучало: «Вульгарные новоделы!». Арт-дилер, работавший на Вексельберга, обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок на временной выставке Карла Фаберже. Эрмитаж ответил. но не автору. Так экспозиция стала поводом и для дискуссии о подлинности. Пытаясь познакомиться с действующими лицами и их позициями, «Фонтанка» обнаружила, что за громкими обвинениями стоит давний конфликт старых знакомых в коридорах мировых аукционных домов, и игра идет на самом высоком уровне.

Писать ответ директор Эрмитажа не намерен. А для «Фонтанки» Михаил Пиотровский добавил: «Необходимо учитывать огромную разницу между искусствоведами-дилерами и музейными искусствоведами. Первые призваны купить-продать, вторые — сохранить, изучить и представить. Для первых произведение искусства — товар, для вторых — часть сложного культурного процесса. В наше время существует хорошее взаимодействие, но у него есть границы, определяемые заботой о прибыли у одних и поиском знания у других».

Фото: с сайта hermitagemuseum.org

На территории Александро-Невской лавры есть пара двухэтажных жилых домов и Благовещенская усыпальница, где расположен Музей городской скульптуры. Их, как и еще 4 технических здания, отдадут РПЦ. Но если музею пусть еще не нашли новое место, но обещают искать варианты переезда, то проживающие в эксклюзивном месте о своей неуместности узнали из объявления на дверях за подписью попов. Мы съездили и поговорили с теми, о переезде которых все знают, кроме собственников и арендаторов жилья.

Словно в ответ на репортаж «Фонтанки» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» наместник лавры Назарий озвучил свое мнение относительно Благовещенской усыпальницы. Он заявил, что сейчас там «сохраняют осколки разбитых надгробий», которые «сотрудники музея называют артефактами». «Но ведь эти «артефакты» можно воспринять только как укор тому варварству, которое было совершено: когда не ценили предков, не оберегали «отеческие гробы». Разорили могилы, раскололи надгробия, перенесли надгробные памятники в то место, где праха усопших под ними нет, а теперь показывают их как музейные экспонаты. Это печальное свидетельство вандализма, а не красоты», — сказал епископ.



Сотрудники Музея городской скульптуры 14 января опубликовали ответ епископу Кронштадтскому Назарию. Они напомнили, что вандализм в отношении надгробий в Благовещенской церкви в XIX веке происходил при непосредственном участии духовенства лавры. И скрепы, и отеческие гробы здесь точно ни при чем.

«Стоит особо отметить, что все указанные выше факты вандализма в XIX веке происходили при непосредственном участии духовенства Александро-Невской лавры. Более того, описанные события имели место, несмотря на многочисленные протесты со стороны членов Императорской академии художеств и ряда иных деятелей искусства и культуры того времени... Да, имеющиеся факты из истории Благовещенской усыпальницы дают все основания предполагать, что церковь не способна надлежащим образом сохранять и изучать выдающиеся памятники этого знакового места». Структуры «Газпрома» давно обживают Петербург как новый дом. Теперь крупнейшая электроэнергетическая компания России «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) планирует переехать со съемных площадей в собственные офисы в центре города, место для которых уступает ее петербургская «дочка» «ТГК-1».

Офисы сразу 600 топ-менеджеров разместят на Новгородской улице, 400 — на набережной Обводного канала. «Газпром» идет и на север — холдинг предложил изменить ПЗЗ под строительство возле аэропорта в Левашово — под 300 помещений. Достраивается крупный офисный центр в Шкиперском протоке, на подходе еще несколько крупных проектов.

Предложения об изменении территориальных зон сразу нескольких участков, позволяющих разместить объекты делового назначения, отразились в протоколах общественных обсуждений в конце декабря. Почти под звон бокалов.

Анонсированные Смольным скидки на проезд в метро для держателей «Единой карты петербуржца» запутались в отношениях между «Сбербанком» и «Национальной системой платежных карт». Чтобы проехать в метро за 33 рубля, нужно либо перейти на Samsung, либо стать клиентом банка «Санкт-Петербург» или ВТБ. Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал с 1 января, но многие скидки сохранились для держателей карты «Мир» и «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Для первых одна поездка в метро в 2021-м обходится в 44 рубля, для вторых — в 39. Есть и вариант для совсем бережливых: если прикладывать к турникету не саму карту, а телефон с мобильным приложением для бесконтактной оплаты, «Мир» сократит стоимость одной поездки до 36 рублей, ЕКП — до 33. Система работает так: пользователь скачивает специальное приложение на телефон, сканирует ЕКП или вводит ее данные вручную, после чего происходит активация. После этого в теории устройство можно нести к турникету.

Правда, анонсируя новый способ оплаты проезда, Смольный оговаривается, что самые дешевые тарифы предназначены для избранной касты: приложений только два. Первое — Mir Pay — могут скачать только владельцы смартфонов на операционной системе Android: доступность второго — Samsung Pay — ясна из названия.

Цифровая дискриминация не ограничивается брендовой сегрегацией. «Фонтанка» получила сразу несколько писем недовольных держателей ЕКП. Как оказалось, Samsung Pay прилежно поддерживает карты, оформленные в трех банках — ВТБ, «Санкт-Петербург» и «Сбербанк». Но Mir Pay работать с последним напрочь отказывается.



Скриншот приложения Mir Pay



автор фото читатель «Фонтанки» Павел Щелков



Мы жарили полупластиковый творог в июне 2016 года, а на этой неделе жарили снег. Всё началось с того, что 13 января в сети появились видео, как жители Краснодарского края не смогли растопить на пламени зажигалки снег, взятый во дворе и слепленный в снежок, — он отказывался таять. И так — не один раз.

«Химтрейлы (отсылка к конспирологической версии, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолётов «химикаты». — Прим. ред.)! Дораспылялись над Краснодарским краем», — возмутился еще один герой уже другого видео, на глазах у семьи пытавшийся растопить снежок — но лишь закоптивший его. Мы — люди опытные: творог-то горел! «Фонтанка» повторила эксперимент и вместе с физиками вспомнила школьный учебник.

«Фонтанка.ру»

Но не только снег мы испытывали на прочность, но и наших фотокоров, отправив их ранним утром при минус 17 градусов на зимнюю рыбалку. Они побывали на месте силы петербургских рыболовов и долго смотрели потом на их мир круглыми, как у корюшки, глазами. Заодно выяснили, как, где и на что надо ловить, чтобы клевало. Корюшка берет!

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»