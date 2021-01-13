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«Фонтанка» c физиками разоблачает видео с «нетающим» «химическим» снегом в Краснодарском крае

Фото: скринот видео / «Фонтанка.ру»

13 января жители Краснодарского края вдруг ощутили себя в антиутопии: снег, взятый ими в собственных дворах и слепленный в снежки, отказался таять.

«Он вообще не тает», «как пластиковый, реально», — комментировал за кадром обескураженный мужской голос, пока женские пальцы с сияющим маникюром изящно держали над зажигалкой снежок.

«Химтрейлы (отсылка к конспирорлогической версии, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолётов «химикаты» — прим.ред.)! Дораспылялись над Краснодарским краем», — возмутился еще один герой уже другого видео, на глазах у семьи пытавшийся растопить снежок — но лишь закоптивший его.

"Фонтанка" повторила эксперимент и вместе с физиками вспомнила школьный учебник.

«Фонтанка.ру»

Научный журналист, популяризатор науки Михаил Котов объясняет читателям «Фонтанки», что они видят на самом деле:

«Кажется, что люди стали отвыкать от снега. В 2021 году, вновь, как из рога изобилия, посыпались видеоролики, в которых авторы лепят плотный снежок, а затем зажигалкой или небольшой горелкой пытаются плавить его. Вместо капель растаявшей воды они видят, что снежок лишь чернеет и начинает пахнуть горелой пластмассой. Из этого опыта авторы делают удивительный вывод, что вместо снега с небес на них сыплют какую-то ужасную химию. Кстати, если посмотреть на Youtube, такие ролики записывают с завидной регулярностью, вот уже много лет подряд.

Стоит ли волноваться, и куда делся нормальный, привычный нам снег? На самом деле, с осадками все в порядке. А вот с физикой у большинства авторов роликов — не очень. Собранный в плотный снежок, снег обладает достаточно большой теплопроводностью и легко передает нагрев с верхних слоев в более глубокие.

Получается, что пока весь снежок не приблизится к температуре таяния, ни одной капли с него не упадет. Именно на этом эффекте основано устройство труб и вытяжных отверстий в снежных жилищах, иглу. Можно видеть, как огонь очага лижет снежную конструкцию, но она не тает — тепло эффективно передается через плотный снег и рассеивается.

На том же самом эффекте теплопроводности воды основан известный опыт, появлявшийся еще в «Занимательной физике» Перельмана. Автор книги предлагал вскипятить воду на открытом огне в плотной бумажной посуде. Огонь лижет бумагу, но избыточное тепло передается в воду, и бумага не загорается. Загорится она только тогда, когда из емкости выкипит вся вода.

Хорошо, но откуда на снежке появляется черный нагар и неприятный химический запах? Все просто: при неполном сгорании бутана в зажигалке происходит выделение углерода, проще говоря, сажи, которая и оседает на белом снеге. Отсюда же и запах образующихся летучих соединений и примесей. Вот и все — никакой магии или конспирологии. Любопытно, что таяние снега в теплой комнате тех же комментаторов не удивляет, хотя казалось бы, или он волшебный искусственный, или обычный — выбирать надо что-то одно».

Фото: скринот видео / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

lamer
Вот и выросло поколение ЕГЭ. Просто неисчерпаемый кладезь для тиктокеров и ютуберов. Для тех, кто не учил физику и химию - жизнь наполнена чудесами и волшебством.
Следующей серией будет варка куриного яйца в бумажном пакете и окрашивание фенолфталеина в щелочном (Ph>7) растворе.
Потом - вулкан из бихромата аммония.
Затем - воспламенение ватки с диэтиловым эфиром посредством создания повышенного давления.
За электромоторчик из: проволочки, магнита и самореза - вообще на костре сжигать надо, ибо сплошное колдовство.
Господь, жги!
onotolich
Вывсёврети!!!11
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